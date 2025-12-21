Κείμενα και φωτογραφίες από τον φάκελο Επστάιν έκαναν φτερά – Φουντώνουν οι επικρίσεις για τους χειρισμούς Τραμπ

Οι επικρίσεις για τον χειρισμό, από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, της ακανθώδους υπόθεσης Επστάιν πολλαπλασιάστηκαν σήμερα, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τον πρόεδρο ότι προσπαθεί να «πνίξει» το θέμα, με τη μερική δημοσιοποίηση λογοκριμένων εγγράφων από τις έρευνες και τις δικογραφίες.

«Όλα αυτά έχουν ως στόχο να κρύψουν πράγματα που, για τον έναν ή τον άλλον λόγο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει να δημοσιοποιηθούν, είτε πρόκειται για τον ίδιο, για άλλα μέλη της οικογένειάς του, για φίλους του, για τον Τζέφρι Επστάιν ή απλώς για τον κύκλο (…) που συναναστρεφόταν επί τουλάχιστον μια δεκαετία» είπε στο CNN ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν.

Με πολύμηνη καθυστέρηση, η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε την Παρασκευή να δημοσιεύει χιλιάδες φωτογραφίες, βίντεο και κείμενα που αφορούν τον πάμπλουτο επιχειρηματία, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα και ήταν γνωστό ότι συναναστρεφόταν με προσωπικότητες υψηλού κύρους, όπως ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, του Δημοκρατικού κόμματος. Όμως το σύνολο του φακέλου δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα, όπως προέβλεπε ένας πρόσφατος νόμος. Πολλά από τα έγγραφα έχουν λογοκριθεί, όπως ένα έκτασης 119 σελίδων, όπου έχει διαγραφεί όλο το κείμενο. Περίπου δέκα φωτογραφίες διαγράφηκαν επίσης από τον φάκελο τον Σάββατο, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ένα γεγονός που ενέτεινε τις επικρίσεις από βουλευτές και από τα ίδια τα θύματα του Επστάιν. Το υπουργείο Δικαιοσύνης την ίδια στιγμή έλεγε ότι συνεχίζει να αναλύει και να εκκαθαρίζει τα έγγραφα «με βάση τις νέες πληροφορίες» που λαμβάνει.

«Τα θύματα αυτού του γολγοθά (…) αξίζουν πλήρη διαφάνεια» είπε ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μιλώντας στο ABC. Ζήτησε επίσης να διεξαχθεί έρευνα για ενδεχόμενες παραλείψεις εκ μέρους της κυβέρνησης.

Ο Έπσιν κατηγορήθηκε ότι εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά περισσότερες από 1.000 νέες γυναίκες, πολλές εκ των οποίων ήταν ανήλικες. Πέθανε στη φυλακή το 2019, πριν δικαστεί για τα αδικήματα αυτά.

Η υπόθεση έπληξε πολλούς Αμερικανούς και ξένους διασήμους που σχετίζονταν με τον Επστάιν. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Άντριου, ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου Γ΄, που κατηγορήθηκε από μία γυναίκα ότι την εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικη. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, ωστόσο του αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι του.

Ο θάνατος του Επστάιν στη φυλακή αποδόθηκε σε αυτοκτονία από τις αρχές. Μια εξήγηση που πυροδότησε σωρεία θεωριών συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες δολοφονήθηκε για να μην εμπλέξει σημαίνοντα πρόσωπα.

Το σκάνδαλο αυτό αμαυρώνει σήμερα την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος, αφού αρχικά τασσόταν υπέρ της δημοσιοποίησης του φακέλου, στη συνέχεια αρνήθηκε να το πράξει. Αναγκάστηκε όμως να υποκύψει στην πίεση του Κογκρέσου, αφού ο νόμος για την διαφάνεια ψηφίστηκε ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους.

Ο Τραμπ, που ορκίζεται ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Επστάιν και διέκοψε κάθε σχέση μαζί του πριν να του απαγγελθούν κατηγορίες, δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για την υπόθεση αφού ξεκίνησε την Παρασκευή η δημοσιοποίηση των εγγράφων, ορισμένα εκ των οποίων τον αφορούν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης από την πλευρά του υπερασπίστηκε τις ενέργειές του, με τον υφυπουργό Τοντ Μπλανς να δηλώνει σε συνέντευξή του στο NBC ότι η κυβέρνηση «δεν λογοκρίνει τις πληροφορίες που αφορούν τον πρόεδρο Τραμπ».

Μία από τις εικόνες που αποσύρθηκαν από τον ιστότοπο του υπουργείου το Σάββατο έδειχνε διάφορες φωτογραφίες τοποθετημένες σε ένα έιπλο και σε έναν καθρέφτη. Σε τουλάχιστον μία από αυτές εμφανιζόταν ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν ήταν κάποιος ελιγμός για να προστατευτεί ο πρόεδρος. «Μάθαμε μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας ότι διατυπώνονταν ανησυχίες» επειδή εικονίζονταν σε αυτήν και κάποιες γυναίκες «και, κατά συνέπεια, την αποσύραμε. Δεν έχει καμία σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ», είπε ο Μπλανς.