    Sunday, December 21
    Σε-Ραμάλα-και-Ιερουσαλήμ-τη-Δευτέρα-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης
    Σε Ραμάλα και Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

    Πολιτική 1 Min Read

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα, στη Ραμάλα, όπου στις 12.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

    Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14.30 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

    Στις 17.45 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

    Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο.

    - sofokleous10.gr

