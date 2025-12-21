Σε-Ραμάλα-και-Ιερουσαλήμ-τη-Δευτέρα-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα, στη Ραμάλα, όπου στις 12.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14.30 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στις 17.45 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο.

