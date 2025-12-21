Χρυσός:-«Πετάει»-μαζί-με-τις-γεωπολιτικές-αβεβαιότητες

Προς νέα ιστορικά υψηλά κινείται ξανά η τιμή του χρυσού, επηρεασμένη και από την αύξηση του κόστους δανεισμού των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, καθώς η ΕΕ αποφάσισε να δανειστεί και να δαπανήσει τα δικά της χρήματα για να υποστηρίξει τον αγώνα της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, αντί να αξιοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Στο Λονδίνο, το παγκόσμιο κέντρο συναλλαγών και αποθήκευσης χρυσού, την Παρασκευή η τιμή του πολύτιμου μετάλλου κορυφώθηκε κατά 10 δολάρια πάνω από το υψηλό spot αγοράς στα μέσα Οκτωβρίου, διαπραγματευόμενη στα 4.374 δολάρια, πριν υποχωρήσει στα 4.334 δολάρια ανά ουγκιά.

Ανάλογα με το πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα, η τιμή θα μπορούσε να φτάσει σε περαιτέρω ιστορικά υψηλά την Τρίτη. Ωστόσο, οι αναλυτές κάνουν λόγο για ένα πιθανό ημερήσιο εύρος από 4.280 έως 4.370 δολάρια, επειδή αναμένεται χαμηλότερη εμπορική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της σύντομης εορταστικής εβδομάδας.

Στις καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς

Αφού σημείωσε άνοδο σχεδόν 50% το 2025, ο χρυσός αποδείχθηκε ένα από τα περιουσιακά στοιχεία με τις καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς. Η ανοδική κίνηση, η οποία ξεκίνησε το 2023, επιταχύνθηκε δραματικά υπό την επίδραση ενός μεγάλου γεωπολιτικού σοκ: της ανακοίνωσης από την αμερικανική κυβέρνηση δασμών στις κινεζικές εισαγωγές, οι οποίοι αποσταθεροποίησαν τις παγκόσμιες αγορές και αποδυνάμωσαν μόνιμα την εμπιστοσύνη στο δολάριο.

Σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές έχουν αυξήσει την έκθεσή τους. Τα ETF που υποστηρίζονται από χρυσό έχουν σημειώσει ρεκόρ εισροών, ενώ οι αγορές ράβδων χρυσού από ειδικούς όπως η APS Change και η Or έχουν αυξηθεί, υποστηρίζοντας το ενδιαφέρον για φυσικό χρυσό.

«Υπάρχει και πάλι μια απεγνωσμένη αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων και αυτό ακριβώς είναι το νόημα της αύξησης της τιμής του χρυσού», λένε στη Ναυτεμπορική ειδικοί στην αγορά πολύτιμων μετάλλων και εξηγούν:

«Ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου σημείωσε άνοδο από το χαμηλότερο επίπεδο δύο εβδομάδων, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου έφτασε το 2,0% – την υψηλότερη μέχρι στιγμής απόδοση αυτόν τον αιώνα – αφού η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια μιας ημέρας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, στο 0,75%, καθώς η νέα πρωθυπουργός Σαναέ Τακαίτσι πιέζει για ισχυρά δημοσιονομικά κίνητρα».

Την ίδια ώρα, η απόδοση των 10ετών γερμανικών ομολόγων Bund διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, στο 2,89% ετησίως. Η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, η Bundesbank, προέβλεψε επίσης ότι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού θα φτάσει σχεδόν το 5% έως το 2028, το χειρότερο από την ύφεση που υπήρξε μετά την επανένωση της χώρας πριν από τρεις δεκαετίες.

«Από τότε που ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία οδήγησε σε πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ στις αρχές του 2022 στη Ρωσία, ο χρυσός έχει διακόψει τη μακροχρόνια σχέση του με τα πραγματικά επιτόκια, αυξάνοντας παράλληλα το κόστος δανεισμού», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες

Αλλά και η ζήτηση χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχει αυξηθεί συνολικά, με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού να προβλέπει καθαρές αγορές χρυσού από τον επίσημο τομέα κατά 850 τόνους το 2025, μειωμένες μόνο κατά το 1/10 των ιστορικών υψηλών τιμών των τελευταίων τριών ετών, παρά τη σχεδόν ρεκόρ αύξηση των τιμών του χρυσού φέτος.

Οι κεντρικές τράπεζες κατέχουν πλέον περισσότερο χρυσό από ό,τι ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1996. Τα αποθεματικά των αναδυόμενων αγορών έχουν αυξηθεί κατά 161% από το 2006. Τα ETF χρυσού κατέγραψαν, επίσης, εισροές 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2025, ανεβάζοντας το ενεργητικό τους στα 472 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η προοπτική μείωσης των επιτοκίων από τη Fed στηρίζει επίσης τις τιμές: ιστορικά ο χρυσός κερδίζει κατά μέσο όρο 6% τους δύο μήνες που ακολουθούν την έναρξη ενός κύκλου χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας Morgan Stanley εκτιμούν τώρα ότι η επίσημη ζήτηση του τομέα για το 2025 θα φτάσει τους 950 τόνους, σχεδόν τρεις φορές την ποσότητα που έχουν αναφέρει δημόσια οι ίδιες οι κεντρικές τράπεζες από την αρχή του έτους, και ισούται με περισσότερο από το ένα τέταρτο της ετήσιας παγκόσμιας παραγωγής χρυσού.

«Παρόλο που ο χρυσός δεν δημιουργεί εισόδημα και η προστατευτική του συμπεριφορά δεν είναι εγγυημένη σε κάθε ύφεση, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μια μέτρια αύξηση μπορεί να βελτιώσει τη διαφοροποίηση και να λειτουργήσει ως προστατευτικό μέσο έναντι των συστημικών και γεωπολιτικών κινδύνων», ανέφερε σημείωμα επενδυτικών συμβούλων της ελβετικής τράπεζας UBS.

Στα 5.000 δολάρια η ουγκιά

«Aναλυτές της JPMorgan, της Bank of America και της συμβουλευτικής εταιρείας Metals Focus προβλέπουν τώρα ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026», αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο «έναν αυξανόμενο αριθμό επενδυτών, αλλά και παράγοντες κινδύνου που κυμαίνονται από την πολιτική των ΗΠΑ μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία».

«Η ανθεκτικότητα του χρυσού μετά τη μαζική πώληση τον Οκτώβριο καταδεικνύει ότι η ελκυστικότητά του ως διαφοροποιητή και ασφαλούς καταφυγίου παραμένει», αναφέρει η καναδική τράπεζα BMO, η οποία προβλέπει ότι οι τιμές του χρυσού «θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά ήδη από το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς».

Κίνα, το κέντρο της παγκόσμιας άνθησης του χρυσού

Μεταξύ των δυνάμεων που ωθούν τις τιμές σε νέα υψηλά είναι η Κίνα. Τα επίσημα δηλωμένα αποθέματα της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας έφτασαν τους 2.264 τόνους τον Σεπτέμβριο του 2025, αν και πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι οι πραγματικοί όγκοι θα μπορούσαν να είναι υψηλότεροι. Τον Σεπτέμβριο, οι συναλλαγές χρυσού στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης έφτασαν τους 118 τόνους, γεγονός που καταδεικνύει την ισχυρή ζήτηση λιανικής. Τα τοπικά ETF συνεχίζουν επίσης να προσελκύουν εισροές. Αυτός ο συνδυασμός παραγόντων παρέχει μια σταθερή βάση για τις τιμές. Όσο το επίπεδο ζήτησης στην Κίνα παραμένει το ίδιο, μια σημαντική διόρθωση φαίνεται απίθανη.

«Ο χρυσός αναδεικνύεται σε στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, ικανό να προστατεύει και να διαφοροποιεί τον πλούτο σε ένα αβέβαιο περιβάλλον», λένε οι ειδικοί στη «Ν» και κάνουν λόγο για «εκδημοκρατισμό του χρυσού».

Κάτι που καθοδηγείται από τον ενθουσιασμό του κοινού και τον πολλαπλασιασμό των επενδυτικών λύσεων, θα μπορούσε να επεκτείνει αυτόν τον ανοδικό κύκλο πολύ πέρα ​​από το 2026.

