Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από την τεχνολογία – Στο +17% ο S&P 500 το 2025

Η Wall Street έκλεισε με κέρδη τη Δευτέρα (22/12), ωθούμενη από τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ξεκινώντας θετικά μια συντομευμένη εορταστική εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε κατά 0,47% στις 48.362,68 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,56% στις 6.872,78 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,52% στις 23.428,83 μονάδες.

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της αγοράς έπαιξαν βασικές μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Nvidia κινήθηκε ανοδικά πάνω από 1%, αφού το Reuters ανέφερε ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει αποστολές των chips H200 στην Κίνα έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Παράλληλα, η Micron Technology ενισχύθηκε περίπου 4%, ενώ η Oracle σημείωσε άνοδο άνω του 3%.

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια μεικτή εβδομάδα για τους βασικούς δείκτες. Η ισχυρή άνοδος των τεχνολογικών μετοχών προς το τέλος της εβδομάδας βοήθησε τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite να καταγράψουν την τρίτη κερδοφόρα εβδομάδα στις τελευταίες τέσσερις. Αντίθετα, ο Dow των 30 μετοχών, ο οποίος έχει υπεραποδώσει αυτόν τον μήνα, διέκοψε ένα σερί τριών συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων.

Ωστόσο, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά το κατά πόσο οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να διατηρήσουν τον ηγετικό τους ρόλο μέχρι το τέλος του έτους, ιδιαίτερα καθώς παρατηρείται μετατόπιση κεφαλαίων προς φθηνότερους κλάδους της αγοράς, εν μέσω ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό τομέα. Υπάρχουν επίσης αμφιβολίες για το αν θα υπάρξει το λεγόμενο “Santa Claus rally”, καθώς ο S&P 500 δυσκολεύεται να διατηρηθεί πάνω από ένα κρίσιμο τεχνικό επίπεδο.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο S&P 500 πλησιάζει το επίπεδο των 7.000 μονάδων. Μέχρι στιγμής, ο δείκτης έχει αυξηθεί περίπου 17% το 2025, μετά από κέρδη άνω του 24% το 2023 και πάνω από 23% το 2024.

Με τον δείκτη κοντά στο να πετύχει ένα «τρίτο συνεχόμενο έτος» ανόδου άνω του 20%, επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του το επόμενο έτος. Παράλληλα όμως αναμένεται να υπάρξει έντονη μεταβλητότητα στην ευρύτερη αγορά.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα κλείσει νωρίτερα την Τετάρτη, στις 1 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδος), την παραμονή Χριστουγέννων, και θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη (25/12) ανήμερα των Χριστουγέννων.

Τέλος, οι τιμές πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, με το αργό πετρέλαιο WTI να ενισχύεται κατά 2,44% στα 57,90 δολάρια το βαρέλι και το Brent να σημειώνει κέρδη 2,50% στα 61,98 δολάρια.