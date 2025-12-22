Απώλειες στις Ευρωαγορές – Στο «κόκκινο» τα περισσότερα χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές αγορές πέρασαν έκλεισαν στο «κόκκινο» τη Δευτέρα (22/12), καθώς το θετικό επενδυτικό κλίμα της προηγούμενης εβδομάδας άρχισε να εξασθενεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε προσωρινά τη συνεδρίαση με πτώση 0,1%. Αυτό ακολούθησε τη συνεδρίαση-ρεκόρ της Παρασκευής, κατά την οποία ο βασικός δείκτης της Ευρώπης κατέγραψε νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 588,07 μονάδες, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν μια σειρά αποφάσεων για τα επιτόκια.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX έκλεισε με ήπια κέρδη 0,03%, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,37% στις 8.121,07 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,32% στις 9.865,97 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,07% στις 17.158,00 μονάδες, ο ιταλικός MIB έχασε 0,37% στις 44.593,60 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινήθηκε πτωτικά κατά 0,25% στις 8.191,21 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η δανέζικη εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Orsted σημείωσε απότομη πτώση προς το τέλος της συνεδρίασης, αφού το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναστέλλει τις μισθώσεις για πέντε υπεράκτια αιολικά έργα που βρίσκονταν ήδη υπό κατασκευή. Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, επικαλέστηκε λόγους εθνικής ασφάλειας ως αιτία της αναστολής.

Η μετοχή της Orsted έκλεισε με πτώση 12,7%, ενώ η Vestas Wind Systems υποχώρησε κατά 2,7%.

Οι μετοχές της γαλλικής βιοτεχνολογικής εταιρείας Abivax εκτοξεύθηκαν κατά 15,4%, καθώς η εταιρεία — μία από τις καλύτερες σε απόδοση μετοχές στην Ευρώπη φέτος — συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Η Abivax αρνήθηκε να σχολιάσει τη Δευτέρα στο CNBC φήμες σχετικά με πιθανή εξαγορά της από τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly.

Τέλος, η Stellantis έκλεισε τη συνεδρίαση της Δευτέρας με απώλειες 4,6%.