Αύξηση τζίρου και κερδών για την Top Trends AE – Τα καταστήματα

Τι έδειξαν οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας με σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά αθλητικών ειδών για περισσότερα από 30 χρόνια.

Διψήφια άνοδο τόσο πωλήσεων όσο και κερδοφορίας κατέγραψε το 2024 η εταιρεία Top Trends AE, ενισχύοντας το αποτύπωμά της στον κλάδο των αθλητικών ειδών και θέτοντας ακόμη υψηλότερους στόχους για τη συνέχεια.

Με ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο για περισσότερα από 30 χρόνια, η εταιρεία Top Trends, γνωστή για τη διανομή κατ’ αποκλειστικότητα των προϊόντων Skechers, κατέγραψε την περυσινή χρονιά καθαρό κύκλο εργασιών από πωλήσεις εμπορευμάτων ύψους 30,91 εκατ. ευρώ έναντι 26,41 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 17,07%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 16.680.484,14 ευρώ έναντι 14.873.547,73 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 23,41%. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαμορφώθηκαν σε 3.399.858,40 ευρώ έναντι 3.095.894,77 ευρώ στη χρήση 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 9,82%, ενώ τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 3.525.907,34 ευρώ από 3.210.618,23 ευρώ στην προηγούμενη χρήση, αυξημένα επίσης κατά 9,82%.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιεύθηκαν πριν από μερικά 24ωρα, για το 2024 τα κέρδη προ τόκων και φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 10,06 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 8,97 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 12,13%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 9,90 εκατ. ευρώ από 8,72 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,6%. Η τελική δε γραμμή του ισολογισμού έγραψε καθαρά κέρδη ύψους 7,69 εκατ. ευρώ από 6,74 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, αυξημένα κατά 14%.

Ο μέσος όρος προσωπικού ανήλθε σε 128 άτομα το 2024 έναντι 86 ατόμων στην προηγούμενη χρήση.

Διανομή μερισμάτων

Για τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 εγκρίθηκαν μερίσματα της προηγούμενης χρήσης ποσού ύψους 482.105,87 ευρώ, σύμφωνα με την από 17/5/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τα οποία έως την 31/12/2024 έχουν καταβληθεί στο μεγαλύτερο μέρος στους μετόχους.

Ταυτόχρονα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9ης Μαΐου 2025 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 3.000.000,00 ευρώ προς τους μετόχους από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

Το δίκτυο καταστημάτων

Εντός της χρήσης 2024 και στο πλαίσιο διεύρυνσης του δικτύου των καταστημάτων της, η εταιρεία απέκτησε δύο νέα υποκαταστήματα και προχώρησε σε συζητήσεις πιθανών συνεργασιών που ήδη έχουν ευοδώσει εντός του 2025.

Συγκεκριμένα, στις 31/12/2024 η Top Trends AE λειτουργούσε υποκαταστήματα στο Περιστέρι, στη Νέα Ερυθραία, στη Γλυφάδα, στο Χαλάνδρι, στα Σπάτα, στην Καλλιθέα, στον Κορυδαλλό, στη Νέα Ιωνία, στο Μαρούσι, καθώς και τρία στη Θεσσαλονίκη. Ένα στην οδό Τσιμισκή και δύο στο MEGA OUTLET.

Η επόμενη μέρα

Όπως αποτυπώνεται στην οικονομική της έκθεση, «η εταιρεία ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας και αποσκοπεί στην ταχύτερη και καλύτερη ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών. Η διοίκηση αξιολογεί σε συνεχή βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία της εταιρείας και σχεδιάζει ενέργειες βελτιστοποίησης της απόδοσης της».

Για τη δε χρήση 2025 η διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει σε διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας και τζίρου που επιτεύχθηκε την τρέχουσα χρήση.