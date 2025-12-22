Γαλλία:-Ο-πρωθυπουργός-Λεκορνί-σπεύδει-να-περάσει-έκτακτο-νόμο-για-τον-προϋπολογισμό-για-να-αποφύγει-το-shutdown

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε συνομιλίες τη Δευτέρα με τους Γάλλους πολιτικούς ηγέτες σχετικά με την έκτακτη νομοθεσία για να διατηρηθεί η λειτουργία της κυβέρνησης κατά τη νέα χρονιά, ελλείψει ενός ψηφισμένου προϋπολογισμού.

Μια κοινή επιτροπή νομοθετών και από τα δύο σώματα απέτυχε την Παρασκευή να καταρτίσει ένα πλήρες νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026, αναγκάζοντας τον Λεκόρνου να αναζητήσει προσωρινή νομοθεσία που θα επιτρέψει τη συνέχιση των δαπανών, της είσπραξης φόρων και του δανεισμού τον Ιανουάριο.

Το γραφείο του Λεκορνί δήλωσε ότι θα συναντηθεί με αξιωματούχους κομμάτων εκτός της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου όπου ο νόμος έκτακτης αάγκης αναμένεται να εγκριθεί πριν σταλεί στο Κοινοβούλιο.

Ο νόμος, τον οποίο οι νομοθέτες είναι πιθανό να εγκρίνουν την Τρίτη, θα εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο για να συζητηθεί ένας σωστός προϋπολογισμός του 2026 τον Ιανουάριο.

Επενδυτές και οίκοι αξιολόγησης εξετάζουν εξονυχιστικά τα οικονομικά της Γαλλίας, με τη χώρα να έχει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη.

Ο Λεκορνί θέλει να αποφύγει την ψήφο δυσπιστίας

Ο Συντηρητικός βουλευτής Φιλίπ Ζουβέν, ο οποίος έχει αναλάβει την καθοδήγηση του προϋπολογισμού του 2026 μέσω της κάτω βουλής, δήλωσε ότι αναμένει την ψήφιση του πλήρους κειμένου στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο Ζουβέν δήλωσε στο BFM TV ότι ελπίζει ότι ο Λεκορνί θα χρησιμοποιήσει ειδικές συνταγματικές εξουσίες για να επιβάλει ένα συμβιβαστικό κείμενο που θα μπορούσε να είναι αποδεκτό από τους Σοσιαλιστές βουλευτές.

Ο Λεκορνί είχε δεσμευτεί να μην χρησιμοποιήσει τέτοιες εξουσίες και κάτι τέτοιο πιθανότατα θα πυροδοτούσε ψήφο δυσπιστίας από την άκρα δεξιά ή την άκρα αριστερά, αν και μια τέτοια πρόταση θα αποτύγχανε χωρίς την υποστήριξη των Σοσιαλιστών.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Λεκορνί έχει ελάχιστα περιθώρια ελιγμών στο διχασμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας, όπου οι μάχες για τον προϋπολογισμό έχουν ήδη ανατρέψει τρεις κυβερνήσεις από τότε που ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχασε την πλειοψηφία του στις πρόωρες εκλογές του 2024.

Η Γαλλία χρησιμοποίησε πέρυσι νομοθεσία έκτακτης ανάγκης για την αναβολή του προϋπολογισμού μέχρι να ψηφιστεί ένας κανονικός προϋπολογισμός για το 2025 τον Φεβρουάριο, ο οποίος, σύμφωνα με την κυβέρνηση, κόστισε 12 δισεκατομμύρια ευρώ (14 δισεκατομμύρια δολάρια).

Με πληροφορίες από Reuters