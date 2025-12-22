ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ:-Στις-5-Ιανουαρίου-η-πληρωμή-τόκων-προς-τους-ομολογιούχους

Στην καταβολή τόκων συνολικού μικτού ύψους 7.104.166,67 ευρώ προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στο πλαίσιο της 11ης περιόδου εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε το 2020.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Σύμφωνα με τους όρους του από 3 Ιουλίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 11η Περίοδο Εκτοκισμού από 03.07.2025 έως 05.01.2026 είναι η Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 11ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω 11η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 7.104.166,67 €, ήτοι ποσό 14,2083333333 € ανά ομολογία το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,75% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.»

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.