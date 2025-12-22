Εθνική-Τράπεζα:-Διάθεση-άνω-των-371.000-ιδίων-μετοχών-σε-στελέχη-και-προσωπικό

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. (η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της απόφασης της από 28.07.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την οποία θεσπίστηκε Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards) («το Πρόγραμμα 2023») σε στελέχη ή/και προσωπικό της Τράπεζας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, της από 30.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός για την εφαρμογή του Προγράμματος 2023 και οι Δικαιούχοι για τον πρώτο κύκλο του Προγράμματος και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 28.11.2024 με την οποία εγκρίθηκαν οι Δικαιούχοι για τον δεύτερο κύκλο του Προγράμματος, ανακοινώνει ότι διατέθηκαν από την Τράπεζα μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου 281.846 και στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου 89.180 ίδιες, κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου (μέσα Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1/ Common Equity Tier 1 instruments).

Η διάθεση των Μετοχών υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό για την εφαρμογή του Προγράμματος 2023 (συμπεριλαμβανομένης της αναβολής, διακράτησης κ.λπ.).

Η διάθεση των Μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης ιδίων μετοχών οι οποίες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής απόφασης της από 28.07.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ημερομηνίας 25.07.2024 και κατόπιν ανανέωσης της αντίστοιχης έγκρισης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας (Single Supervisory Mechanism – SSM), η οποία δόθηκε με ημερομηνία 03.09.2024, με ισχύ για 1 έτος, ήτοι έως τις 02.09.2025. Οι εν λόγω ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν την περίοδο από τις 11.12.2023 έως και τις 26.06.2024, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται σε προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις της Τράπεζας.

Οι Μετοχές που διατέθηκαν στους Δικαιούχους υπόκεινται σε υποχρεωτική περίοδο διακράτησης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Τράπεζα κατέχει άμεσα 10.951.023 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,20% του μετοχικού κεφαλαίου της.