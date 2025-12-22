Close Menu
    Εκλογές 2027: Η ΝΔ ανακοίνωσε έξι υποψήφιους στα ψηφοδέλτιά της

    Ανάμεσά τους ο Μάριος Θεμιστοκλέους και ο άμεσος συνεργάτης του πρωθυπουργού, Γιάννης Παπαγεωργίου

    Τους πρώτους έξι υποψήφιους ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν το 2027 ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, μετά από απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

    Πιο συγκεκριμένα, στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ανακοινώθηκε ότι θα συμπεριληφθούν οι: 

    ⁃    Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής. 
    ⁃    Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.
    ⁃    Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
    ⁃    Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.
    ⁃    Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και
    ⁃    Ο συνεργάτης στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης

