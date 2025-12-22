Ελβαλχαλκόρ:-Νέος-διευθυντής-στον-τομέα-διέλασης-χαλκού-και-κραμάτων

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση (ε) της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο κ. Εμμανουήλ Φουντούκης του Θεοδώρου αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ) της Εταιρείας, αναφερόμενος διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή Κλάδου Χαλκού της Εταιρείας.

Το προφίλ

Ο κ. Φουντούκης είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό των εταιρειών της VIOHALCO από τον Μάιο 2002, οπότε και εντάχθηκε στην ΑΝΑΜΕΤ, αναλαμβάνοντας αρχικά την εκπόνηση ομιλικών έργων ανακύκλωσης των εταιρειών της VIOHALCO, εν συνεχεία στον τομέα του σκραπ αλουμινίου και κατόπιν του σκραπ χάλυβα στη STOMANA INDUSTRY. Μετέπειτα ανέλαβε τη Διεύθυνση Αγορών Σκραπ Χαλκού και Κραμάτων για τη ΧΑΛΚΟΡ, τη SOFIA MED και τη FITCO. Το 2020 εντάχθηκε στην ETEM GESTAMP ως Διευθυντής Λειτουργιών και από τον Απρίλιο 2021 έχει αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΤΕΜ GESTAMP.