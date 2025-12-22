«Ελπίζουμε ότι ο συνασπισμός μας δεν θα δοκιμαστεί»: Τα μηνύματα Μητσοτάκη – Νετανιάχου – Χριστοδουλίδη

Μήνυμα πολυεπίπεδης συνεργασίας, αλλά, και μηνύματα ισχύος και αποτροπής, έστειλαν τη Δευτέρα με τις κοινές τους δηλώσεις ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη μετά το πέρας των εργασιών της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

«Σε όλους όσοι φαντασιώνονται ότι θα επανεγκαθιδρύσουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στη γη μας, λέω: “ξεχάστε το, δεν πρόκειται να συμβεί μην το σκέφτεστε καν”. Είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και η συνεργασία μας ενισχύει περαιτέρω την ικανότητά μας» διεμήνυσε εμμέσως στην Τουρκία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κοιτάξτε, συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, κανείς δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με κανέναν. Αντιθέτως, επιδιώκουμε σταθερότητα, ευημερία και ειρήνη.

Προφανώς, είμαστε αφοσιωμένοι στην υπεράσπιση καθεμίας από τις χώρες μας, αλλά και στην υπεράσπιση των θαλάσσιων οδών και άλλων πραγμάτων που μας αφορούν κοινά και εμπίπτουν στους Διεθνείς Κανόνες.

«Ελπίζουμε ότι ο συνασπισμός μας δεν θα δοκιμαστεί».

«Πρόκειται για τρια κράτη που θέλουν να αδράξουν το μέλλον ενάντια σε αυτές τις δυνάμεις που θέλουν να μας στείλουν πίσω σε ένα σκοτεινό μεσαιωνικό παρελθόν, που δεν έχει να κάνει τίποτα με την πρόοδο».

«Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν πραγματικές δημοκρατίες που έχουν υποστεί σκλαβιά και στερήσεις από μια αλληλουχία αυτοκρατοριών, αλλά καταφέραμε με θάρρος και θυσία την ανεξαρτησία μας» σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Το Ισραήλ συμφώνησε να εμβαθύνει την συνεργασία ασφαλείας με την Ελλάδα και την Κύπρο» τόνισε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ γνώριζε ότι το Ιράν διεξήγαγε πρόσφατα «ασκήσεις», προσθέτοντας ότι οι πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης θα συζητηθούν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλω να μεταφέρω ξεκάθαρα στο Ιράν το εξής: Οποιαδήποτε ενέργεια κατά του Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με πολύ αυστηρή απάντηση».

Για έναν «μεσογειακό ενεργειακό σύνδεσμο» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στον Great Sea Interconnector (GSI – Διασύνδεση Κύπρου, Ισραήλ με την Ευρώπη μέσω Ελλάδας). Δεσμευόμαστε για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μας, είπε.

«Η συμμαχία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί πυλώνα ευθύνης, σταθερότητας και κοινών συμφερόντων σε μια πολύπλοκη περιοχή. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την ενίσχυση της ασφάλειας, την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την περαιτέρω εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ των λαών μας» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η συνεργασία αυτή δοκιμάστηκε και αποδείχθηκε ανθεκτική και συμβάλλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε.

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι κατά τη συνάντηση οι τρεις ηγέτες αναφέρθηκαν στην ασφάλεια και την αμυντική συνεργασία των χωρών τους, είπε ότι μπορεί να γίνουν περισσότερες περιοχές όπως η ετοιμότητα σε θέματα πολιτικής προστασίας και τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις άλλες χώρες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Αναφερόμενος στο θέμα της συνδεσιμότητας είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι πύλη εισόδου για το LNG κάτι που είναι επωφελές και για την Κύπρο και το Ισραήλ, όπως είπε, και πρόσθεσε ότι “μπορούμε να είμαστε εξαγωγείς ενέργειας”. και μπορούμε να συνεργαστούμε στον τομέα αυτό».

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του στις τρομοκρατικές ενέργειες στην Αυστραλία με τα θύματα Εβραίους, τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων, και την αλληλεγγύη του στην εβραϊκή κοινότητα.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στη σημερινή κοινωνία και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το θρησκευτικό μίσος. Ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι συνεχής» είπε ο κ. Μητσοτάκης. Επισήμανε ότι η περιοχή μας βιώνει βαθιές αλλαγές, με τους κινδύνους και πολλές άλλες για να διαμορφώσουμε την αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή μας που θα σοβαρέψει ειρήνη και ευημερία. Πρόσθεσε ότι το σχήμα της τριμερούς συνεργασίας έχει μεγάλη στρατηγική βαρύτητα, διέπεται από τις διεθνές δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας, και η συμμαχία των τριών παρακτίων δημοκρατικών κρατών προωθεί την ευημερία της περιοχής.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι συζητήθηκε το θέμα της Γάζας και έκανε έκκληση να επιστραφούν τα τελευταία θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς, ενώ σημείωσε ότι με τις πρωτοβουλίες Τραμπ αναδύεται μια νέα ευκαιρία, και η τήρηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε πρέπει να είναι ευθύνη και των δυο μερών. «Πρέπει να εξουδετερώσουμε κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας και να ενισχύσουμε την περιφερειακή ασφάλεια» είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε έτοιμη να συμβάλλει στην επόμενη μέρα μέσω της διπλωματίας και τις προσπάθειες σταθερότητας.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι αναφέρθηκαν στο θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας που όπως είπε, είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα που είναι κορυφαία χώρα στη ναυτιλία, και πρόσθεσε ότι θα γίνουν κοινές ασκήσεις με τις ακτοφυλακές των τριών χωρών. Ο κ. Ο Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι συζητήθηκε η αναγκαιότητα κατασκευής του IMEG και έκανε λόγο για “την ανάγκη να περάσουμε από αυτό που είναι σήμερα μια ασαφής έννοια, σε παραδοτέα συγκεκριμένα έργα που θα αναδείξουν τη μεγάλη σημασία της σύνδεσης με την Ινδία, την Κύπρο και την ηπειρωτική Ευρώπη”. Επανέλαβε πόσο γρήγορα κινήθηκαν οι ΗΠΑ να υπογράψουν συμφωνίες με την Ελλάδα για να ενεργοποιηθεί ο διάδρομος για την αμερικανική αμερικανική υγροποιημένη αερίου μέσω του διαδρόμου, που όπως είπε ήταν ένα έργο στρατηγικής σημασίας και οι ΗΠΑ δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτό. αυτό.

Πριν από την τριμερή συνάντηση, ο Νετανιάχου συναντήθηκε χωριστά με τον Έλληνα πρωθυπουργό και με τον Κύπριο πρόεδρο, πρώτα κατ’ ιδίαν και στη συνέχεια σε διευρυμένες συναντήσεις με αξιωματούχους και από τις δύο πλευρές.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ είχε διπλωματικές συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο πριν από τις συναντήσεις υπό την προεδρία του Νετανιάχου, αναφέρει το γραφείο του Σάαρ σε ανακοίνωσή του.

Επίσκεψη Μητσοτάκη – Χέρτζογκ στο σπίτι δολοφονημένου Έλληνα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ επισκέφθηκαν το σπίτι του Ιωνά Καρούση, ενός 26χρονου φοιτητή αρχιτεκτονικής που δολοφονήθηκε από τρομοκράτες σε επίθεση στη Γιάφα στα τέλη του περασμένου έτους, μαζί με έξι άλλα θύματα. Η Χαμάς αργότερα ανέλαβε την ευθύνη για τις δολοφονίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που στο παρελθόν έχει συναντήσει τους γονείς του Ιωνά στην Αθήνα και την Ιερουσαλήμ, εξέφρασε στη μητέρα, τον πατέρα και την αδελφή του αδικοχαμένου φοιτητή την αμείωτη οδύνη του και τον θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιμετωπίσει αυτή την τραγωδία. Τους ενημέρωσε, επίσης, για τις προετοιμασίες που έχουν γίνει για τη θέσπιση προγράμματος υποτροφιών στη μνήμη του, ενώ τόνισε πως ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι αδιάκοπος, χωρίς περιθώριο επανάπαυσης.

«Θέλω απλά να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίσατε αυτή την ανείπωτη τραγωδία και θέλω να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά αλλά και η κυβέρνηση θα είμαστε στο πλευρό σας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Είστε πράγματι μια “γέφυρα” φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ των δύο λαών, δύο θαυμάσιοι επιστήμονες, μεγαλώσατε ένα καταπληκτικό παιδί και το χάσατε μέσα από αυτές τις τραγικές συνθήκες. Βρίσκετε, όμως, τη δύναμη να συνεχίσετε να τιμάτε τη μνήμη του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εμείς, όσο μπορούμε, θα σας συνοδεύουμε σε αυτό το δύσκολο ταξίδι», συμπλήρωσε.

«Καλώς ήρθατε, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, στην Ιερουσαλήμ. Βρισκόμαστε στο σπίτι της οικογένειας Καρούση, ο γιος της οποίας, Ιωνάς, δολοφονήθηκε πέρυσι στη Γιάφα από απεχθείς τρομοκράτες. Και αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια “γέφυρα” εδώ, μεταξύ Ισραηλινών και Ελλήνων.

Ξέρετε, οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας έχουν αναπτυχθεί σε εξαιρετικό βαθμό, και είστε εδώ για μια τριμερή συνάντηση και με την Κύπρο. Πιστεύω ότι μπορούμε να αναπτύξουμε την Ανατολική Μεσόγειο με πολύ ουσιαστικό τρόπο προς όφελος όλων των κρατών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των γειτόνων μας, των Παλαιστινίων, και βέβαια των αραβικών κρατών, μέχρι την Ινδία. Και αυτό αποτελεί μια τεράστια προοπτική για τόσα πολλά πράγματα που η ανθρωπότητα θέλει να δει.

Αλλά το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ, σε αυτό το σπίτι, μας λέει και μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να πολεμήσουμε τους εχθρούς μας και να αλλάξουμε την πραγματικότητα στην περιοχή για ένα καλύτερο μέλλον, ώστε όμορφα “λουλούδια” όπως ο Ιωνάς να μην σκοτώνονται από φρικτούς ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και καλώς ήρθατε στο Ισραήλ», ανέφερε ο Πρόεδρος του Ισραήλ.

«Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε, και ευχαριστώ την οικογένεια Καρούση για την ευγένειά της να μας ανοίξει το σπίτι της, καλωσορίζοντάς μας, σήμερα. Η δολοφονία του Ιωνά ήταν ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει την ανάγκη να καταπολεμήσουμε τον τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της.

Θέλω να εκφράσω και πάλι την πλήρη υποστήριξή μας στους γονείς του Ιωνά. Σχεδιάζουμε να χρηματοδοτήσουμε μια υποτροφία στη μνήμη του το επόμενο έτος. Γνωρίζω ότι η ζωή του κόπηκε από αυτούς τους φρικτούς τρομοκράτες, αλλά άφησε πίσω του μια κληρονομιά καλοσύνης και η μνήμη του θα ζει για πάντα, ενώ η οικογένεια Καρούση αποτελεί “γέφυρα” φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας.

Να είστε βέβαιος, κ. Πρόεδρε, ότι οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρές, και αν συμπεριλάβετε και την Κύπρο, όπως είπατε, έχετε τρεις χώρες που συνεργάζονται για μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή πρέπει να είναι η ελπίδα όλων μας, ειδικά τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, μια γιορτή ειρήνης και φιλίας, και αυτό το πνεύμα θέλουμε να υπάρχει σε αυτή την ταραγμένη περιοχή του κόσμου. Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πατέρας του Ιωνά, Δημήτρης Καρούσης, σημείωσε από την πλευρά του: «Για εμάς είναι μεγάλη τιμή. Και δεν είναι μόνο τιμή που σας έχουμε εδώ, αλλά είναι και μια μεγάλη παρηγοριά για την απίστευτη θλίψη που νιώθαμε όλους αυτούς τους μήνες, το γεγονός ότι στο υψηλότερο επίπεδο υπήρχε τόσο καλή, μεγάλη και χρήσιμη υποστήριξη τόσο από το Ισραήλ όσο και από την Ελλάδα, από την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο. Ήταν κάτι εκπληκτικό.

Έχουμε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας εδώ στο Ισραήλ και πράγματι αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια “γέφυρα” επικοινωνίας που μεγαλώνει, και επίσης με τη βοήθεια και την επίδραση του γιου μας, του Ιωνά, αυτό συνεχίζεται και μεγαλώνει όλο και περισσότερο, και πιστεύω ότι αυτά τα δύο έθνη πρέπει να είναι μαζί, καθώς αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του πολιτισμού και πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και μας υποστηρίζετε».

«Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε με την επίσκεψή σας, κ. Πρόεδρε του Ισραήλ και κ. Πρωθυπουργέ της Ελλάδας. Πραγματικά, η απώλεια του γιου μας είναι ακόμα τόσο οδυνηρή που δεν μπορώ να την περιγράψω με λόγια, αλλά ελπίζω και πιστεύω ότι ο Ιωνάς θα αποτελέσει τη “γέφυρα” που θα ενώσει τους δύο λαούς», ανέφερε η Ράνια Καρούση, μητέρα του Ιωνά.

