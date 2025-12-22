Επιμένει-ο-Έλισον,-προσφέρει-εγγύηση-40,4-δισεκ.-δολαρίων-για-να-ενισχύσει-την-προσφορά-της-paramount-στη-warner-bros

Ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, θα παράσχει προσωπική εγγύηση 40,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματοδότηση μετοχών για να υποστηρίξει την προσφορά της Paramount Skydance για την Warner Bros Discovery, η οποία ανέρχεται σε 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές τη Δευτέρα.

Η εγγύηση στοχεύει να αντιμετωπίσει τις αμφιβολίες του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros σχετικά με τη χρηματοδότηση της συμφωνίας από την Paramount και την έλλειψη πλήρους υποστήριξης από την οικογένεια Έλισον, η οποία είχε οδηγήσει την εταιρεία να προτιμήσει μια συμφωνία με μετρητά και μετοχές με το Netflix.

Η Paramount δήλωσε ότι οι τροποποιημένοι όροι δεν αλλάζουν την προσφορά των 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά. Οι μετοχές της Warner Bros αυξήθηκαν σχεδόν 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ η Paramount Skydance πρόσθεσε περίπου 3%.

Η Warner Bros και το Netflix δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Διαμάχη για τα περιουσιακά στοιχεία

Ο πόλεμος των προσφορών για τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του Χόλιγουντ δεν δείχνει σημάδια λήξης σύντομα, καθώς ο νικητής θα αποκτήσει μεγάλο πλεονέκτημα στους πολέμους του streaming, κλειδώνοντας μια βιβλιοθήκη περιεχομένου μεγάλου όγκου που αποτελεί εδώ και καιρό στόχο συμφωνιών blockbuster.

«Η Paramount παραμένει σε επισφαλή θέση και καταβάλλει μια ύστατη προσπάθεια για να αποφύγει να μείνει στη σκιά», δήλωσε ο Πάολο Πεσκατόρε, αναλυτής της PP Foresight. «Η βελτιωμένη προσφορά είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι απίθανο να είναι αρκετή».

Στο πλαίσιο των αναθεωρημένων όρων, ο Έλισον συμφώνησε επίσης να μην ανακαλέσει το οικογενειακό καταπίστευμα ή να μεταβιβάσει τα περιουσιακά της στοιχεία κατά τη διάρκεια της εκκρεμούς συναλλαγής, σύμφωνα με την κατάθεση.

Η Paramount δήλωσε ότι αύξησε το ρυθμιστικό τέλος αντίστροφης λήξης στα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια από 5 δισεκατομμύρια δολάρια για να ταιριάζει με την ανταγωνιστική συναλλαγή και παρέτεινε την ημερομηνία λήξης της προσφοράς της έως τις 21 Ιανουαρίου 2026.

Η προσφορά έρχεται μετά το αίτημα της Warner Bros προς τους μετόχους της να απορρίψουν την προσφορά των 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Paramount για ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της καλωδιακής τηλεόρασης, λόγω αμφιβολιών σχετικά με τη χρηματοδότησή της και την έλλειψη πλήρους εγγύησης από την οικογένεια Ellison.

Ωστόσο, οι επενδυτές της Warner Bros, συμπεριλαμβανομένης της πέμπτης μεγαλύτερης μετόχου Harris Associates, έχουν δηλώσει ότι θα είναι ανοιχτοί σε αναθεωρημένες προσφορές από την Paramount εάν υποβάλει ανώτερη προσφορά και αντιμετωπίσει ζητήματα με τους όρους της συμφωνίας.

Ρυθμιστικός έλεγχος

Για κάθε υποψήφιο, η εξασφάλιση της υποστήριξης των μετόχων είναι μόνο το πρώτο εμπόδιο, καθώς και οι δύο συμφωνίες θα αντιμετωπίσουν έντονο έλεγχο από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Νομοθέτες και από τα δύο κόμματα έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ενοποίηση στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να λάβει θέση σχετικά με τις συναλλαγές.

Ο συνδυασμός Paramount-Warner Bros θα δημιουργούσε ένα στούντιο μεγαλύτερο από την ηγέτιδα του κλάδου Disney και θα συνδύαζε δύο μεγάλους τηλεοπτικούς φορείς, μια κίνηση που ορισμένοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές λένε ότι θα έδινε σε μία εταιρεία τον έλεγχο «σχεδόν όλων όσων παρακολουθούν οι Αμερικανοί στην τηλεόραση».

Μια συνεργασία Netflix-Warner Bros θα εδραίωνε την κυριαρχία του Netflix στο streaming, δημιουργώντας έναν όμιλο με συνολικά 428 εκατομμύρια συνδρομητές. Το Netflix έχει δηλώσει ότι θα τηρήσει τις κινηματογραφικές δεσμεύσεις της Warner Bros και υποστήριξε ότι η συμφωνία θα ωφελήσει τους καταναλωτές μειώνοντας το κόστος μέσω συνδυασμένων προσφορών.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι η συμφωνία θα κερδίσει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι θα αποτρέψει τις περικοπές θέσεων εργασίας σε έναν κλάδο που ήδη παλεύει με άνισες αποδόσεις στα box-office.

- Reuters