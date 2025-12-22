Επ.-Κεφαλαιαγοράς:-Εγκρίθηκε-το-ενημερωτικό-για-τη-Δημόσια-Πρόταση-στην-Ακρίτας

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για τη Δημόσια Πρόταση στην Ακρίτας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ παράλληλα επεκτείνεται η άδεια λειτουργίας της Vigor.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επ. Κεφαλαιαγοράς κατά την 1076η/22.12.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε: