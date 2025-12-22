Η Ρωσία ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής LNG της Κίνας – Σε επίπεδα-ρεκόρ οι εξαγωγές της Μόσχας τον Νοέμβριο

Οι ρωσικές εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Κίνα έφτασαν σε επίπεδα- ρεκόρ τον Νοέμβριο, με το Πεκίνο να αδιαφορεί για τις δυτικές κυρώσεις προκειμένου για να έχει πρόσβαση σε φθηνότερο καύσιμο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι συνολικές εισαγωγές LNG της Κίνας κατέγραψαν ετήσια αύξηση για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς η υποτονική ζήτηση είχε προηγουμένως περιορίσει τις ανάγκες. Μάλιστα ξεκίνησε τον Αύγουστο να εισάγει φορτία από το έργο Arctic LNG 2 της Ρωσίας, το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων, μέσω του τερματικού σταθμού Beihai.

1,6 εκατ. μετρικοί τόνοι τον Νοέμβριο

Σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων, που δημοσιεύθηκαν το Σαββατοκύριακο, οι παραδόσεις LNG στην Κίνα από τη Ρωσία υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, φτάνοντας τους 1,6 εκατ. μετρικούς τόνους τον περασμένο μήνα. Με την αύξηση η Ρωσία ξεπερνάει την Αυστραλία και γίνεται ο μεγαλύτερος προμηθευτής της Κίνας μετά το Κατάρ.

Η Ρωσία έχει στραφεί στη μεγαλύτερη αγορά φυσικού αερίου της Ασίας για να αντισταθμίσει τη μείωση των αποστολών προς την Ευρώπη, η οποία ήταν για δεκαετίες ο μεγαλύτερος πελάτης της Μόσχας- κάτι που άλλαξε με την εισβολή των δυνάμεων της Μόσχας στην Ουκρανία.

Μάλιστα αναγκάστηκε να προχωρήσει σε σε σημαντικές εκπτώσεις, προκειμένου να αυξήσει την ελκυστικότητά του καυσίμου, με το LNG της να γίνεται το φθηνότερο μεταξύ των 12 προμηθευτών της Κίνας, Κινείται περίπου 10% χαμηλότερα από τον μέσο όρο τιμών, στα 9,85 δολάρια ανά εκατ. βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBtu).