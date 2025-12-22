Η-alphabet-εξαγοράζει-έναντι-4,75-δισ.-την-εταιρεία-data-centers-intersect

Oι τεχνολογικοί κολοσσοί αυξάνουν τις επενδύσεις τους για την επέκταση της υπολογιστικής ισχύος και της ενεργειακής χωρητικότητας.

Στην εξαγορά της εταιρείας data centers και ενεργειακών υποδομών Intersect έναντι 4,75 δισ. δολαρίων σε μετρητά προχωράει η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αυξάνουν τις επενδύσεις τους για την επέκταση της υπολογιστικής ισχύος και της ενεργειακής χωρητικότητας που απαιτείται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον των μετρητών, η Alphabet θα αναλάβει και την αποπληρωμή του χρέους της Intersect, ενώ τα λειτουργικά και υπό ανάπτυξη περιουσιακά στοιχεία της Intersect στην Καλιφόρνια και τα υπάρχοντα λειτουργικά της περιουσιακά στοιχεία στο Τέξας δεν αποτελούν μέρος του deal, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο τεχνολογικός κολοσσός ανέφερε πως οι δραστηριότητες της Intersect θα παραμείνουν ανεξάρτητες, αλλά ότι η εξαγορά θα βοηθήσει στην ταχύτερη σύνδεση περισσότερων κέντρων δεδομένων και παραγωγής ενέργειας.

«Η Intersect θα μας βοηθήσει να επεκτείνουμε την παραγωγική μας ικανότητα, να λειτουργήσουμε πιο ευέλικτα στην κατασκευή νέας παραγωγής ενέργειας παράλληλα με το νέο φορτίο κέντρων δεδομένων και να επαναπροσδιορίσουμε τις ενεργειακές λύσεις για να προωθήσουμε την καινοτομία και την ηγεσία στις ΗΠΑ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Sundar Pichai, Διευθύνων Σύμβουλος της Google και της Alphabet.

Η Google είχε ήδη μειοψηφικό μερίδιο στην Intersect από έναν γύρο χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Σε μια ανακοίνωση εκείνη την εποχή, η Intersect ανέφερε ότι η στρατηγική της συνεργασία με την Google και την TPG Rise Climate είχε ως στόχο την ανάπτυξη γιγαβάτ χωρητικότητας κέντρων δεδομένων σε όλες τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας επένδυσης 20 δισ. δολαρίων σε υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η Alphabet ανέφερε ακόμα ότι η Intersect θα συνεργαστεί στενά με την ομάδα τεχνικής υποδομής της Google, συμπεριλαμβανομένης της συστέγασης των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας των εταιρειών στο κέντρο δεδομένων στην κομητεία Χάσκελ του Τέξας.