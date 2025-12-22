Ισχυρό διψήφιο προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ δείχνουν οι τελευταίες τρεις δημοσκοπήσεις – Τι λένε για Τσίπρα και Καρυστιανού

Πάνω από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζουν τα μεγαλύτερη κέρδη σε αυτή την συγκυρία, που κυριαρχείται από την ανησυχία για την συνέχιση της ακρίβειας, με έναν στους πέντε ψηφοφόρους να εντάσσεται στην ζώνη των αναποφάσιστων. Το κόμμα Βελόπουλου είναι στην τρίτη θέση με 11,9% και άνοδο 1,2 μονάδων μέσα σε έναν μήνα, ενώ το κόμμα Κωνσταντοπούλου ανεβαίνει κατά 1,1 μονάδα.

Στο 29,7% στην εκτίμηση ψήφου μέτρησε η Opinion Poll τη ΝΔ, που καταγράφει απώλεια μισής μονάδας σε σχέση με τον Νοέμβριο. Στη μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24, διατηρεί σημαντικό προβάδισμα 16,1 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, του οποίου η «βελόνα» εξακολουθεί να μην κουνιέται – καταγράφει μάλιστα οριακή πτώση ενός δεκάτου της μονάδας, ενώ και η εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη παραμένει «παγωμένη», καθώς βρίσκεται στην τέταρτη θέση στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που προηγείται με 19,4 μονάδες της Ζωής Κωνσταντοπούλου που κάνει comeback μέσω της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εικόνα του φετινού τελευταίου μήνα του χρόνου καταγράφεται συγκεκριμένα σε τρεις δημοσκοπήσεις, της OPINION POLL που παρουσιάστηκε χθες στο ACTION24,της MRB για το Open και της Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Το σκηνικό συμπληρώνεται από ενδιαφέροντα ευρήματα για τη δυναμική της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα (και του Αντώνη Σαμαρά με πολύ χαμηλότερες επιδόσεις), όπως και από την μέτρηση του αποτυπώματος ενός νέου πολιτικού φορέα με τη Μαρία Καρυστιανού. Στο πλάνο της δημοτικότητας των υπουργών εκτινάσσεται η δυναμική του Κυριάκου Πιερρακάκη μετά από την εκλογή του στην ηγεσία του Eurogroup- έτσι συγκροτείται ένα ισχυρό δίδυμο, όπου ο Νίκος Δένδιας προηγείται του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας αλλά με αρκετά μειωμένη διαφορά σε σχέση με προηγούμενες έρευνες της MRB. Όσον αφορά στο γενικότερο πολιτικό κλίμα η ακρίβεια είναι μακράν το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες, ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι δύο ζητήματα που δημιουργούν κινητικότητα μεταξύ των κομμάτων.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης αλλά παρά την απώλεια περίπου 13 ποσοστιαίων μονάδων που κατέγραψε στις ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2024 – ένα χρόνο πριν στις εθνικές εκλογές είχε ξεπεράσει το 40%- καταφέρνει να κινείται στη δική της «πίστα» χωρίς μάλιστα να διακρίνει επί του παρόντος στο «οπτικό» της πεδίο έναν ισχυρό βασικό αντίπαλο στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές. Στο χώρο της αντιπολίτευσης το ΠΑΣΟΚ ξεχωρίζει για την «ακούνητη βελόνα» των τελευταίων μηνών, αφού αν και είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα ποσοστά του βρίσκονται σε απόσταση …αναπνοής όχι από το πρώτο κόμμα, αλλά από το τρίτο και τέταρτο, οι αρχηγοί των οποίων (Κυριάκος Βελόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου) βρίσκονται συχνά, κάποια βήματα μπροστά από το Νίκο Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.

Με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί ισχυρό διψήφιο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ και με την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας να εισπράττουν δυνάμεις από τη συνθήκη των αγροτικών κινητοποιήσεων, κλείνει η χρονιά στο πλάνο των δημοσκοπήσεων, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με χαρακτηριστική άνεση στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.

Οριακή άνοδο κατά 0,1 της μονάδας εμφανίζει η «βέβαιη» δυνητική ψήφος για ένα «κόμμα Τσίπρα» και φτάνει στο 9%, ενώ στο 3,6% είναι το αντίστοιχο ποσοστό για ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη για το κλείσιμο των δρόμων από τα αγροτικά μπλόκα: το 8,2% λέει ότι οι αγρότες έχουν ικανοποιηθεί και κακώς κλείνουν τους δρόμους, το 40,7% χαρακτηρίζει ως δίκαια τα αιτήματα αλλά διαφωνεί με το κλείσιμο δρόμων και το 47,5% λέει ότι και ότι είναι δίκαια τα αιτήματά τους και ότι μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαμαρτυρίας τους.

Πάντως, σε μία θολή συγκυρία με πολλές προκλήσεις, κυρίως οικονομικές, για την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, ένα σημαντικό ποσοστό – το 39,7% – δηλώνει ότι αισιοδοξεί για το 2026, ενώ το 46,5% δηλώνει απαισιοδοξία.

Ελαφρές αυξομειώσεις στα ποσοστά των κομμάτων έδειξε η μέτρηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open. H ΝΔ χάνει μία μονάδα και μετρήθηκε στο 29,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι «παγκόσμια σταθερά» με 14,1 %, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος!

Η συγκεκριμένη μέτρηση καταγράφει ισχυρή άνοδο και βρίσκει στην τρίτη θέση την Ελληνική Λύση, ενώ μετρά σημαντική πτώση για την Πλεύση Ελευθερίας, που δείχνει να ανεβαίνει αισθητά σε άλλες μετρήσεις, όπως της Opinion Poll. Συγκεκριμένα, το κόμμα Βελόπουλου κερδίζει σχεδόν μία μονάδα και η Πλεύση χάνει 3,2 μονάδες στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με τη μέτρηση της MRB του περασμένου Ιουνίου!

Η μέτρηση βγάζει μία οκτακομματική Βουλή, αφού μένουν εκτός με την αναγωγή στο σύνολο η Νίκη, το κόμμα Κασσελάκη και η Νέα Αριστερά.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 24,1% με δεύτερη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 8,7%, τρίτο τον Κυριάκο Βελόπουλο στο 8,3% και μόλις τέταρτο τον Νίκο Ανδρουλάκη με 8%!

Ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι θέσεις της κοινής γνώμης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με μόλις το 16,7% να τους επικροτεί. Αντίθετα, δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2%, ενώ το 79,9% χαρακτηρίζει τα αιτήματά τους «δίκαια».

Οι δημοτικότητες των υπουργών

Ένα ισχυρό δίδυμο – με τον Νίκο Δένδια να προηγείται του Κυριάκου Πιερρακάκη, αλλά με αρκετά μειωμένη διαφορά σε σχέση με προηγούμενες έρευνες μετά την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup – βγάζει η μέτρηση της MRB. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Άμυνας λαμβάνει 39,7% θετικές γνώμες και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 34,1%.

Τα νέα κόμματα

Στο 8,3% μετρήθηκε η βέβαιη δυνητική ψήφος για ένα κόμμα Τσίπρα, με την ευρύτερη περίμετρο του χώρου του να φτάνει στο 23,2%, με μείωση άνω των 3,5 μονάδων σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο. Σημειώνεται ότι το «σίγουρα θα το ψήφιζα» έχει περιοριστεί στο 2,8% για ένα κόμμα Σαμαρά.

Αντίθετα, η «περίμετρος» ενός κόμματος με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού φτάνει στο 31,8% – ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος είπε ότι διαχρονικά, η αποδοχή μίας πολιτικής κίνησης εκ μέρους της μειώνεται, παρότι έχει 65% δημοτικότητα.

Στη δημοσκόπηση της Pulse η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29 στην εκτίμηση ψήφου, ενώ μειώθηκαν στο 11% από 14% εκείνοι που βλέπουν θετικά ένα κόμμα Τσίπρα. Μία μονάδα κάτω καταγράφεται η ΝΔ, μισή μονάδα κάτω το ΠΑΣΟΚ, δύο μονάδες πάνω η Πλεύση Ελευθερίας στην πρόθεση ψήφου. Ένας στους δύο από όσους που δηλώνουν θετικοί ή βρίσκουν ενδιαφέρον στο κόμμα Τσίπρα, του ζητούν να είναι επιλεκτικός με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Παρατηρούνται πάντως, μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με την έρευνα του Νοεμβρίου, όταν στην επικαιρότητα κυριαρχούσαν οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Πλέον, η επικαιρότητα κυριαρχείται από τις εκρηκτικές συνεδριάσεις της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – οπότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κερδίζει δύο μονάδες και φτάνει στο 11% στην εκτίμηση ψήφου επιστρέφοντας στην τρίτη θέση, πάνω από την Ελληνική Λύση, που μένει «ακούνητη» στη συγκεκριμένη μέτρηση, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ σταθερά στο 18% παραμένει και η «γκρίζα ζώνη».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εκείνοι που δηλώνουν «θετικοί» σε ένα «κόμμα Τσίπρα» μειώθηκαν από το 14% τον Νοέμβριο στο 11%, ενώ και εκείνοι που δηλώνουν «ενδιαφέρον» για μία τέτοια εξέλιξη, παρέμειναν σταθεροί στο 10%, δίνοντας μία «περίμετρο» 21% για το επικείμενο εγχείρημα. Πάντως, η συγκεκριμένη ομάδα ζητά σε ποσοστό 46% από τον πρώην πρωθυπουργό να είναι επιλεκτικός με το ποιους θα πάρει από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ελπίδα, το βασικό κριτήριο της ψήφου

Έχει ενδιαφέρον ότι στην ερώτηση για το κύριο συναίσθημα με το οποίο οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν τι θα ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές, το 50% κάνει λόγο για την προοπτική – ποιος προσφέρει ελπίδα. Ακολουθεί με 22% το ποιος προσφέρει σιγουριά, με 11% η τιμωρητική ψήφος και με 9% η επιβράβευση για όσα σωστά έγιναν.