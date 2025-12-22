Κίνα:-Προσωρινοί-δασμοί-σε-εισαγωγές-γαλακτοκομικών-προϊόντων-από-την-ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας στα γαλακτοκομικά, με πρώτη τη Νέα Ζηλανδία.

Η Κίνα θα επιβάλει προσωρινούς δασμούς 21,9% έως 42,7% σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 23 Δεκεμβρίου, έπειτα από έρευνα κατά των κρατικών επιδοτήσεων που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο.

Προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν πως εισαγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτούνται, προκαλώντας σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία της Κίνας, ανέφερε το υπουργείο Εμπορίου σήμερα σε μια ανακοίνωση.

Οι εμπορικές εντάσεις με την ΕΕ εκτοξεύθηκαν το 2023 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – που εποπτεύει την εμπορική πολιτική της ΕΕ – ξεκίνησε έρευνα για επιδοτήσεις σε κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το Πεκίνο ξεκίνησε αργότερα έρευνα για τις εισαγωγές από την ΕΕ κονιάκ, χοιρινού και γαλακτοκομικών προϊόντων, που θεωρήθηκε ως αντίποινα στην απόφαση της Ευρώπης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η εταιρία της ΕΕ στην οποία επιβλήθηκε το χαμηλότερο ποσοστό δασμών, 21,9%, ήταν η ιταλική Sterilgarda Alimenti SpA, ενώ η FrieslandCampina Belgium N.V.και η FrieslandCampina Nederland B.V. θα πληρώσουν το υψηλότερο ποσοστό, 42,7%, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Όλες οι άλλες εταιρίες της ΕΕ που δεν συμμετείχαν στην κινεζική έρευνα για τις επιδοτήσεις θα πρέπει επίσης να καταβάλουν το υψηλότερο ποσοστό.

Μια δωδεκαριά γαλλικές εταιρίες θα πληρώσουν 29,7%, ενώ άλλες περίπου 50 από χώρες περιλαμβανομένης της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας θα πληρώσουν 28,6%, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας στα γαλακτοκομικά, με πρώτη τη Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων.

Πιο συγκεκριμένα, η Κίνα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός σκόνης αποβουτυρωμένου γάλακτος και ο τέταρτος για το βούτυρο και το πλήρες γάλα σε σκόνη, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ για το 2023.

Η Κίνα επέδειξε σύνεση και αυτοσυγκράτηση στη χρήση μέτρων εμπορικής άμυνας, ανέφερε αξιωματούχος του υπουργείου Εμπορίου σε ξεχωριστή ανακοίνωση.

Το Πεκίνο δεν έχει ξεκινήσει καμία νέα έρευνα μέτρων εμπορικής άμυνας εναντίον της ΕΕ φέτος και εξέδωσε οριστικές αποφάσεις σε τρεις υποθέσεις αντιντάμπινγκ, για το κονιάκ, τα συμπολυμερή πολυφορμαλδεΰδης και το χοιρινό, ανέφερε.

«Η θέση της Κίνας κατά της κατάχρησης μέτρων εμπορικής προστασίας παραμένει αμετάβλητη και είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε μαζί με την ΕΕ μέσω διαλόγου και διαβούλευσης προκειμένου να διαχειριστούμε κατάλληλα εμπορικές τριβές και να περιφρουρήσουμε από κοινού τη συνολική οικονομική και εμπορική συνεργασία ΕΕ-Κίνας», είπε ο αξιωματούχος.

- – ΜΠΕ