Λαγκάρντ:-10-μέρες-για-την-είσοδο-της-Βουλγαρίας-στο-ευρώ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ξανά τη σημασία της κρίσιμης περιόδου που προηγήθηκε της επικείμενης ένταξης της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη, ανακοινώνοντας ότι απομένουν πλέον μόνο δέκα ημέρες μέχρι η Σόφια να γίνει το 21ο μέλος της οικογένειας του ευρώ.

Η επίσημη υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Βουλγαρία προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου 2026, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, και η ΕΚΤ θα τιμήσει το γεγονός με μια εντυπωσιακή φωταγώγηση της νότιας πρόσοψης των γραφείων της στη Φρανκφούρτη.

«Φωτεινοί» εορτασμοί για την είσοδο της Βουλγαρίας στο ευρώ

Η προβολή θα περιλαμβάνει το μήνυμα «Καλώς ήρθες Βουλγαρία» σε όλες τις γλώσσες των χωρών της ευρωζώνης, καθώς και απεικονίσεις των εθνικών όψεων των κερμάτων των 50 λεπτών, ενός ευρώ και δύο ευρώ. Το βίντεο, διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών, θα προβάλλεται από την 1η έως τις 11 Ιανουαρίου 2026, με οπτικά στοιχεία σε μπλε και κίτρινο, τα χρώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχηματίζουν γραμμές με βάση αλγόριθμους συγχρονισμένους στη μουσική της «Ωδής στη χαρά», του ύμνου της ΕΕ. Η πρώτη προβολή θα πραγματοποιηθεί ακριβώς τα πρώτα λεπτά της νέας χρονιάς.

Στις κινούμενες εικόνες θα ενσωματώνονται λευκές γραμμές που θα παρουσιάζουν κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα για την Ευρώπη, όπως ο αριθμός των κρατών-μελών, των γλωσσών και των μεγάλων πόλεων. Η επαναλαμβανόμενη τετράλεπτη προβολή συμβολίζει την «ενότητα στην ποικιλομορφία», υπογραμμίζοντας τόσο την ευρωπαϊκή ταυτότητα όσο και τη σημασία της διεύρυνσης της ευρωζώνης με την ένταξη της Βουλγαρίας.

Η πρωτοβουλία αυτή της ΕΚΤ προσφέρει μια οπτική και πολιτιστική γιορτή, σηματοδοτώντας το νέο κεφάλαιο για την Ευρώπη και τη Βουλγαρία, ενώ παράλληλα ενισχύει το μήνυμα ενότητας και συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ευρωζώνης.

- – ΜΠΕ