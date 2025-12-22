Μεγάλες-αλλαγές-έρχονται-στο-πολιτικό-σκηνικό-τη-νέα-χρονιά

-

Το 2025 ολοκληρώνεται χωρίς θεαματικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Όλα έτσι και αλλιώς τα «σημαντικά» έχουν μεταφερθεί για τη νέα χρονιά. Οι εκπλήξεις κρύβονται κυρίως στα «αόρατα» κόμματα τα οποία αν τελικά συγκροτηθούν θα αλλάξουν τα πάντα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ανοίξει περισσότερο από όλους τα χαρτιά του και η δημιουργία ενός νέου φορέα θεωρείται πλέον σχεδόν σίγουρη μέσα στο 2026. Από την Πάτρα, άλλωστε είχε μιλήσει για επιτάχυνση των διαδικασιών την περασμένη εβδομάδα. Πιο έτοιμη δείχνει να είναι και η Μαρία Καρυστιανού είτε για να ηγηθεί είτε να συμμετέχει σε ένα νέο κίνημα έχοντας κεντρικό ρόλο. Εξακολουθεί, πάντως γύρω από τις προθέσεις της να υπάρχει ένας γρίφος. Η πρόεδρος του Συλλόγου των συγγενών θυμάτων των Τεμπών έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς όλοι γνωρίζουν πως τυχόν πρωτοβουλία της τέμνει οριζόντια το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα. Όλοι έχουν να χάσουν έστω και από λίγο αν αποφασίσει να λάβει κάποια πρωτοβουλία. Ο Αντώνης Σαμαράς το τελευταίο διάστημα δεν έχει μιλήσει ούτε έχει δώσει κάποιο «σημάδι» σε σχέση με τις προθέσεις του.

Η χρονιά κλείνει με τη Νέα Δημοκρατία «πληγωμένη» εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων. Οι συμφωνίες για τα ενεργειακά και η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup έδωσαν μια σημαντική «ανάσα» στην κυβέρνηση παρόλα αυτά τα μπλόκα στις εθνικές οδούς και ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν περιπλέξει τα πράγματα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εξακολουθεί να διατηρεί μια σημαντική διαφορά ασφαλείας από τα άλλα κόμματα, όμως για τον στόχο της αυτοδυναμίας θα πρέπει η γαλάζια παράταξη να κάνει ένα πολύ δυναμικό «comeback» από τη νέα χρονιά.

Η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να κοιτάξει στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία αντικατοπτρίζει το πρόβλημα συνολικά της αντιπολίτευσης. Διαιρεμένος ο χώρος της κεντροαριστεράς δεν μπορεί να ανακάμψει και να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση. Η εμπιστοσύνη έχει χαθεί και η «γκρίζα ζώνη» γιγαντώνεται. Τόσο από ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο όσο και από τη Δεξιά παράταξη.

Υπάρχει ένα αντισυστημικό κύμα που γιγαντώνται με πολίτες που θέλουν να τιμωρήσουν τους σημερινούς πολιτικούς. Δεν είναι τυχαίο που η Ζωή Κωνσταντοπούλου τις τελευταίες δυο εβδομάδες κατάφερε να αυξήσει την απήχησή της Πλεύσης Ελευθερίας μέσα από τη συμμετοχή της στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου κοινού φαίνεται να στηρίζει και τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

