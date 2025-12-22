Μητσοτάκης: Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της Παλαιστινιακής Αρχής – Αμπάς: Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη στήριξη

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται στη συνέχεια και συνάντηση στην Ιερουσαλήμ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πριν από την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Σε δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του στον διάλογο με στόχο την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της τήρησης του διεθνούς δικαίου.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες για τον τερματισμό του ανθρώπινου πόνου και σημείωσε πως «είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ακόμα περισσότερο».

«Είμαι ο πρώτος Ευρωπαίος πρωθυπουργός που έρχομαι στη Ραμάλα μετά το σχέδιο εκεχειρίας και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Είναι σημαντικό να προσφέρουμε σε έναν μακροχρόνιο πολιτικό ορίζοντα στο πλαίσιο των δύο κρατών», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας τις πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ολοκληρώνοντας, τόνισε:

«Εμείς αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της Παλαιστινιακής Αρχής και ελπίζω ότι θα εγκαθιδρύσουμε μια μακροχρόνια ειρήνη. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Όλοι πρέπει να δείξουμε βούληση για συνεργασία».

Από την πλευρά του, ο Μαχμούντ Αμπάς ευχαρίστησε την Ελλάδα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τη χώρα μας «για τη στήριξη στα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού αλλά και τη δέσμευση για να βρεθεί μια ειρήνη».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσει ταχύτερα το σχέδιο Τραμπ, εντός του πλαισίου ψηφισμάτων του ΟΗΕ μέσω μια μακρόχρονης βιώσιμης κατάπαυσης πυρός που θα περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτική κάλυψη, προσθέτοντας ότι ζητείται «και η άμεση απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής», καθώς και η επιτάχυνση της ανοικοδόμησης της περιοχής.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της άσκησης πίεσης προς το Ισραήλ «να σταματήσει τη δική της πολιτική και την υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών».

Κλείνοντας, ο κ. Αμπάς σημείωσε:

«Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία με Τραμπ και τους διαμεσολαβητές για μια ειρήνη που θα ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του ρόλου της Ελλάδας».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.