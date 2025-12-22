Μητσοτάκης: Σημαντικός ο διάλογος για την ειρήνη στη Γάζα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο – Αμπάς: Ευχαριστώ την Ελλάδα για τη στήριξη στα δικαιώματά μας

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα δει στην Ιερουσαλήμ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν να ακολουθήσει η τριμερής σύνοδος κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Σε δηλώσεις του πριν τη συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευση στον διάλογο με στόχο την ειρήνη στη Γάζα και τόνισε τη σημασία του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η χώρα μας έχει συμβάλει σε προσπάθειες για να μπει τέλος στον ανθρώπινο πόνο και πρόσθεσε πως «είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ακόμα περισσότερο».

«Είμαι ο πρώτος ευρωπαίος πρωθυπουργός που έρχομαι στη Ραμάλα μετά το σχέδιο εκεχειρίας και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Είναι σημαντικό να προσφέρουμε σε έναν μακροχρόνιο πολιτικό ορίζοντα στο πλαίσιο των δύο κρατών» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετίζοντας τις προσπάθειες των ΗΠΑ.

«Εμείς αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της παλαιστινιακής αρχής και ελπίζω ότι θα εγκαθιδρύσουμε μια μακροχρόνια ειρήνη. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Όλοι πρέπει να δείξουμε βούληση για συνεργασία» κατέληξε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του ο Μαχμούντ Αμπάς ευχαρίστησε την Ελλάδα και εξέφρασε ευγνωμοσύνη στη χώρα μας «για τη στήριξη στα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού αλλά και τη δέσμευση για να βρεθεί μια ειρήνη».

«Θα θέλαμε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ εντός του πλαισίου ψηφισμάτων του ΟΗΕ μέσω μια μακρόχρονης βιώσιμης κατάπαυσης πυρός που θα περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτική κάλυψη, θέλουμε και την άμεση απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής, θέλουμε επιτάχυνση ανοικοδόμησης της περιοχής» συνέχισε ο κ. Αμπάς, ο οποίος τόνισε τη σημασία της πίεσης προς το Ισραήλ «να σταματήσει τη δική της πολιτική και την υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών».

«Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία με Τραμπ και τους διαμεσολαβητές για μια ειρήνη που θα ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του ρόλου της Ελλάδας» κατέληξε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η σημασία της επίσκεψης

Η επίσκεψη εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της Ελλάδας να λειτουργεί ως αξιόπιστος και έντιμος συνομιλητής στην περιοχή με τον Έλληνα πρωθυπουργό να αναμένεται να επαναβεβαιώσει την πάγια ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής διευθέτησης του Παλαιστινιακού και της λύσης των δύο κρατών.

Η Ελλάδα δηλώνει, επίσης, έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα στη Γάζα, τόσο σε ανθρωπιστικό επίπεδο και μέσω της ανοικοδόμησης, όσο και εξετάζοντας τη συμμετοχή της σε ενδεχόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο της στη διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης και ασφάλειας.

Στο επίκεντρο των επαφών του πρωθυπουργού θα βρεθούν ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, ενέργειας, συνδεσιμότητας, πολιτικής προστασίας και καινοτομίας, με στόχο τη σταθερότητα και τη συλλογική ανθεκτικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα η σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο αναμένεται να στείλει σαφές μήνυμα πολιτικής σύμπλευσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγές επισημαίνουν ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού επιβεβαιώνει τη συνέχεια και το βάθος των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, καθώς και τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στο τριμερές σχήμα συνεργασίας, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει νέα δυναμική μέσα από πρόσφατες συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα:

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14.30 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Στις 17.45 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο.