«Ναι»-από-τον-Χάρη-Δούκα-στον-διάλογο-των-προοδευτικών-δυνάμεων-με-όρους:-Τι-λέει-για-Καρυστιανού-και-Κωνσταντοπούλου

«Ναι» στον διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων, χωρίς εκ των προτέρων αποκλεισμούς, αλλά με σαφείς πολιτικούς όρους λέει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, που έθεσε ως «κόκκινη γραμμή» την άρνηση κάθε συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

«Δεν λέω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τον Τσίπρα, λέω ότι πρέπει να συζητήσουμε, να γίνει διάλογος με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, με αυτούς που θέλουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΣΚΑΪ.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείει τη συζήτηση ούτε με τη Μαρία Καρυστιανού, εφόσον υπάρξει σαφές πολιτικό πλαίσιο. Όπως είπε, ο διάλογος μπορεί να γίνει «με όσους θεωρούν και πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση». Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλία για να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής.

«Ο διάλογος είναι κακή λέξη; Η συνεργασία είναι κακή λέξη; Γιατί τοξικοποιούμε τον διάλογο; Όταν θες να κυβερνήσεις, θα σε ρωτήσει ο άλλος “με ποιόν δεν θα πας;”. Πρέπει να είναι καθαρό. Δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. “Και με ποιους μπορείς να πας”; Να το συζητήσουμε, να δούμε με αυτούς που λένε ότι πιστεύουν στην προοδευτική αλλαγή», είπε.

Για τον διάλογο με Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ερωτηθείς για το εάν στον διάλογο συμπεριλαμβάνει και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Δούκας σημείωσε με νόημα ότι δεν μπορεί να ξεκινά ο διάλογος με αποκλεισμούς, αλλά στη βάση αξιών και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν κοινές αρχές και προοδευτική κατεύθυνση.

«Καταρχάς,στον διάλογο δεν ξεκινάς με αποκλεισμούς. Αν ξεκινήσεις διάλογο με αποκλεισμούς, τότε αξιακά κάνεις λάθος. Ξεκινάς διάλογο και λες “εγώ έχω αυτές τις αρχές και τις αξίες”. Νούμερο ένα: να θέλει κάποιος να συνομιλήσει. Μπορεί κάποιος να πει “εγώ δεν συνομιλώ”. Υπάρχουν κι αυτά. Και νούμερο δύο: σε ποιες βάσεις. Να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι δεν συζητάμε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και συζητάμε σε μια προοδευτική κατεύθυνση», είπε.

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η πρώτη θέση»

Ο κ. Δούκας επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές πρέπει να είναι η πρώτη θέση, προκειμένου τη νέα χρονιά να υπάρξει συνθήκη ανατροπής.

«Το 70% και πλέον των δημοσκοπήσεων λένε ότι ζητάμε πολιτική αλλαγή. Και γι’ αυτό και το λέω καθαρά ότι ο στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση. Δεν ενδιαφέρει καθόλου την κοινωνία ποιος θα είναι δεύτερος. Θεωρώ αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στην ίδια κυβέρνηση και να βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους να κυβερνούν μέχρι το 2031», ανέφερε.

Ο ίδιος εξαρτά το γεγονός από το ΠΑΣΟΚ, εξηγώντας ότι μέσα σε ένα ρευστό πολιτικό τοπίο, θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές πρωτοβουλίες και καθαρές τοποθετήσεις για να δημιουργηθούν συνθήκες υπέρβασης.