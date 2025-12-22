Οι-πρωταγωνιστές-των-ανατιμήσεων-στη-χρονιά-που-φεύγει

Η πρώτη λίστα με τα προϊόντα που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση κατά τη διάρκεια της πληθωριστικής κρίσης -ουσιαστικά από το 2021 και μετά- περιλαμβάνει στις πρώτες θέσεις τα αεροπορικά εισιτήρια, το μοσχαρίσιο κρέας, το κακάο, τη σοκολάτα και τα κοσμήματα.

Από την άλλη, ο κατάλογος με τις μεγαλύτερες αυξήσεις του 2025 αναδεικνύει βασικές κατηγορίες τροφίμων στις πρώτες θέσεις: μοσχάρι, σοκολάτες, καφές και φρούτα ξεχωρίζουν με ποσοστά που φτάνουν ακόμη και στο 25% μέσα σε 11 μήνες. Η έρευνα τιμών αναδεικνύει και ένα άλλο μείζον θέμα: την επιλεκτική επίπτωση του πληθωρισμού στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το 2025 έφερε σε σαφώς δυσμενέστερη θέση τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα που καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες με ενοίκιο. Διότι το ποσοστό του εισοδήματός τους που διατίθεται για την κάλυψη αυτών των αναγκών είναι πολύ μεγαλύτερο, οπότε οι μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, αλλά και το σχεδόν +8% των ενοικίων για το 2025 δημιουργούν και μεγαλύτερο πρόβλημα στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια.

Οι αυξήσεις της 4ετίας

Η σύγκριση των τιμών από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Νοέμβριο του 2025 καταγράφει με σαφήνεια το αποτύπωμα μιας παρατεταμένης περιόδου πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες δεν περιορίστηκαν σε μεμονωμένα αγαθά, αλλά διαχύθηκαν σε βασικούς τομείς κατανάλωσης και υπηρεσιών. Στην κορυφή των αυξήσεων βρίσκονται οι μεταφορές, με τις πτήσεις εξωτερικού να εμφανίζουν εκρηκτική άνοδο 146% και τη συνολική μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο να ακολουθεί με αύξηση 114% (ο δεύτερος δείκτης εμπεριέχει τη μεταβολή και από τις πτώσεις εσωτερικού). Ιδιαίτερα έντονες είναι και οι αυξήσεις στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

Το μοσχάρι εμφανίζει σωρευτική άνοδο 70%, ενώ ακολουθούν το αρνί και το κατσίκι, το χοιρινό, τα πουλερικά και συνολικά τα κρέατα, με ποσοστά που κινούνται από 32% έως σχεδόν 50%. Παράλληλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά, όπως τυριά, βούτυρο, γιαούρτι και γάλα, παρουσιάζουν αυξήσεις της τάξης του 30%-38%, επιβαρύνοντας σημαντικά το βασικό καλάθι διατροφής των νοικοκυριών. Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται και σε βασικά είδη παντοπωλείου και ροφημάτων.

Ο καφές, το κακάο, η σοκολάτα και τα προϊόντα τους συγκαταλέγονται στις κατηγορίες με αυξήσεις άνω του 45%, ενώ ανατιμήσεις άνω του 30% σημειώνονται σε χυμούς, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, ψωμί, ελαιόλαδο, φρούτα και προϊόντα με βάση τα φρούτα. Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται τόσο με το αυξημένο ενεργειακό κόστος όσο και με τις διεθνείς διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού. Πέρα από τα τρόφιμα, έντονα αυξημένο είναι το κόστος σε υπηρεσίες και είδη ευρύτερης κατανάλωσης.

Η ένδυση και η υπόδηση -ανδρική, γυναικεία και παιδικήεμφανίζουν αυξήσεις γύρω στο 33%-37%, ενώ τα κοσμήματα και τα ρολόγια καταγράφουν ακόμη υψηλότερη άνοδο, κάτι που οφείλεται βέβαια και στο ράλι τόσο της τιμής του χρυσού όσο και της αντίστοιχης του ασημιού. Στον τομέα της ενέργειας και των υπηρεσιών κατοικίας, ο ηλεκτρισμός και τα στερεά καύσιμα παρουσιάζουν αυξήσεις άνω του 34%, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Τέλος, ο τουρισμός και η αναψυχή δεν έμειναν ανεπηρέαστα. Τα πακέτα διακοπών, τα ξενοδοχεία, η εστίαση, καθώς και οι πολιτιστικές δραστηριότητες εμφανίζουν σωρευτικές αυξήσεις περίπου 30%-40%, επιβεβαιώνοντας ότι το κύμα ακρίβειας επηρέασε οριζόντια την καθημερινότητα των καταναλωτών. Η λίστα έχει και μειώσεις τιμών: Όσο και αν προκαλεί έκπληξη, ο «πρωταγωνιστής» της ενεργειακής κρίσης που είναι το φυσικό αέριο, πλέον πωλείται φθηνότερα σε σχέση με τα προ 4ετίας επίπεδα (περίπου κατά 7%). Χαμηλότερες είναι επίσης οι τιμές και στις υπηρεσίες σύνδεσης διαδικτύου και τηλεφωνίας.

Οι αυξήσεις του 2025

Στην κορυφή των αυξήσεων του 2025 βρίσκονται βασικά τρόφιμα. Το μοσχάρι καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια μεταβολή, με άνοδο 25,1% μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη αυξημένο κόστος κρέατος. Ακολουθούν τα προϊόντα σοκολάτας και ο καφές με αυξήσεις άνω του 21%, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με τις διεθνείς τιμές πρώτων υλών (κακάο, καφές) όσο και με το κόστος ενέργειας και μεταφορών.

Στην ίδια ομάδα υψηλών ανατιμήσεων εντάσσονται τα κοσμήματα, καθώς και η ευρύτερη κατηγορία καφές-κακάο-τσάι, με αυξήσεις κοντά στο 20%. Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται και στα φρούτα. Τα νωπά φρούτα εμφανίζουν αύξηση 14,3% σε ετήσια βάση, ενώ συνολικά τα φρούτα κινούνται ανοδικά κατά σχεδόν 14%, εξέλιξη που αντανακλά τόσο τις καιρικές συνθήκες όσο και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Παράλληλα, ανατιμήσεις άνω του 10% σημειώνονται σε αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς, καθώς και σε προϊόντα κακάο σε σκόνη. Στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πέρα από το μοσχάρι, αυξήσεις καταγράφονται σε αρνί και κατσίκι, στα συνολικά κρέατα, στα εντόσθια, στα λοιπά είδη κρέατος, αλλά και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Οι ετήσιες μεταβολές στις κατηγορίες αυτές κινούνται μεταξύ 8% και 11%, διατηρώντας ισχυρή πίεση στο καλάθι της διατροφής. Ανατιμήσεις σημειώνονται και σε μη αλκοολούχα ποτά, ψάρια και θαλασσινά, καθώς και σε προϊόντα με βάση τα δημητριακά, δείχνοντας ότι το κύμα ακρίβειας παραμένει διάχυτο στα τρόφιμα. Στον τομέα των υπηρεσιών, ξεχωρίζουν οι εργασίες ελαιοχρωματιστή και υδραυλικού, καθώς και συνολικά οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, με αυξήσεις κοντά στο 9%-10%.

Παράλληλα, άνοδος καταγράφεται στη μίσθωση γκαράζ και χώρων στάθμευσης, στις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, στη διαμονή σε ξενώνες και κάμπινγκ, αλλά και σε υπηρεσίες αναψυχής. Τέλος, αν και με χαμηλότερο ρυθμό, ανοδικά κινούνται και τα ενοίκια κύριων κατοικιών, με αύξηση 7,5% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι το στεγαστικό κόστος συνεχίζει να αποτελεί σημαντική πηγή πίεσης για τα νοικοκυριά. Για το 2025, η μεγαλύτερη μείωση τιμής έχει εμφανιστεί στο ελαιόλαδο (-36%) και ακολουθεί το φυσικό αέ