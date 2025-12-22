Ο-Όμιλος-v+o-ενσωματώνει-τη-sec-newgate-στην-ταυτότητά-του

Ο Όμιλος V+O γίνεται V+O Group | SEC Newgate και αποτυπώνει στο όνομα του όλα όσα είναι σήμερα σε επίπεδο δυνατοτήτων, ταλέντου, επίδρασης και εμβέλειας σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια της πορείας που έχει ήδη χαράξει η V+O τα τελευταία χρόνια: να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και να ενισχύει τις δυνατότητές της, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στις αξίες, στους ανθρώπους και στους πελάτες της.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσθήκη της SEC Newgate στο όνομα του Ομίλου σηματοδοτεί τη σύνθεση δύο συμπληρωματικών δυνάμεων. Από τη μία πλευρά της εγγύτητας και εξειδίκευσης σε κάθε τοπική αγορά δραστηριοποίησης, καθώς και του ισχυρού αποτυπώματος του Ομίλου V+O στην ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κι από την άλλη, της διεθνούς κλίμακας και τεχνογνωσίας της SEC Newgate, ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου ομίλου με ισχυρή και ενεργή παρουσία στα διεθνή κέντρα αποφάσεων (Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον, Βρυξέλλες, Λονδίνο), ο οποίος πρόσφατα ανακηρύχθηκε Global Agency of the Year 2025 στο θεσμό Global SABRE Awards και Best Continental Europe Agency of the Year 2025 στο θεσμό EMEA SABRE Awards.

Η Τέτη Κανελλοπούλου, CEO, V+O Group | SEC Newgate, δήλωσε: «Η αποτύπωση της σχέσης μας με το δίκτυο της SEC Newgate είναι η φυσική εξέλιξη μιας συνεργασίας που χτίστηκε και εξελίσσεται συνεχώς πάνω σε κοινές αξίες και στην κοινή φιλοδοξία να μεγαλώνουμε, παραμένοντας πιστοί σε αυτό που μας έφερε έως εδώ: τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και την ποιότητα της δουλειάς μας. Παράλληλα, δημιουργεί τις συνθήκες για περαιτέρω ενίσχυση των ομάδων μας με διεθνή γνώση και διασύνδεση, ώστε να ανταποκρινόμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικά σε ένα διαρκώς πιο απαιτητικό περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ρυθμιστικών προκλήσεων, κρίσης εμπιστοσύνης και αυξανόμενης ανάγκης για ανάλυση δεδομένων και insights».

Παράλληλα, ο Γιάννης Ολύμπιος, Executive Chairman, V+O Group | SEC Newgate, ανέφερε: «Σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, η εξέλιξη δεν είναι μόνο επιλογή – είναι ανάγκη. Με σεβασμό στην ιστορία της V+O και στη δύναμη του brand μας και με ισχυρό βλέμμα στο αύριο, κάνουμε πιο ορατή τη διεθνή μας δύναμη, χωρίς να χάνουμε τον χαρακτήρα και την τοπικότητά μας. Εξελισσόμαστε με συνεργασίες που έχουν ουσία και βάθος προς όφελος των ανθρώπων μας, των συνεργατών μας και των πελατών που μας εμπιστεύονται».