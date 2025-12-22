Πέθανε-σε-ηλικία-46-ετών-ο-Αμερικανός-ηθοποιός-του-«the-wire»,-Τζέιμς-Ράνσον

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Ράνσον πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 46 ετών, με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες να αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Ο Ράνσον είχε γίνει ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του ως Ζίγκι Σομπότκα στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά The Wire, ενώ στον κινηματογράφο ξεχώρισε ως Έντι Κάσπμπρακ στην ταινία τρόμου It: Chapter Two. Στην τηλεόραση συμμετείχε επίσης στις σειρές Generation Kill και Bosch, ενώ η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν σε επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της σειράς Poker Face, που προβλήθηκε τον Ιούνιο.

Οι εξομολογήσεις για την κακοποίηση και τις εξαρτήσεις

Το 2021, ο Τζέιμς Ράνσον είχε μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίηση που, όπως είχε καταγγείλει, υπέστη ως παιδί από πρώην καθηγητή του. Σε δηλώσεις του είχε περιγράψει το βίωμα της ντροπής και της σιωπής, τονίζοντας ότι οι ψυχολογικές πληγές από εκείνη την περίοδο τον ακολούθησαν σε όλη του τη ζωή.

Παράλληλα, ο ίδιος είχε παραδεχτεί ότι για χρόνια πάλεψε με τον αλκοολισμό και την εξάρτηση από ηρωίνη. Όπως είχε αναφέρει σε συνεντεύξεις του, κατάφερε να γίνει νηφάλιος το 2006, σε ηλικία 27 ετών, λίγο πριν η καριέρα του αποκτήσει πιο σταθερή πορεία. Παρότι η νηφαλιότητα και οι δημόσιες εξομολογήσεις αποτέλεσαν καθοριστικά βήματα, το βάρος του παρελθόντος, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί, δεν έφυγε ποτέ ολοκληρωτικά.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Interview Magazine, ο Ράνσον είχε μιλήσει και για τις κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας, περιγράφοντας την εφηβεία του ως μια ιδιαίτερα σκληρή περίοδο. Όπως είχε πει, η φοίτησή του σε σχολή καλών τεχνών αποτέλεσε σημείο καμπής στη ζωή του, ενώ αργότερα ακολούθησαν σπουδές κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη, τις οποίες όμως δεν ολοκλήρωσε.

Η καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Στον κινηματογράφο, ο Τζέιμς Ράνσον συμμετείχε σε ταινίες όπως Sinister, Tangerine, Mr. Right, καθώς και στη σειρά ταινιών The Black Phone. Η πιο πρόσφατη κινηματογραφική του εμφάνιση ήταν στο Black Phone 2, που κυκλοφόρησε το 2025.

Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τη συμμετοχή του στη σειρά «Generation Kill» ως εμπειρία που τον διαμόρφωσε σε προσωπικό επίπεδο, σημειώνοντας ότι, δεδομένου πως ο πατέρας του ήταν βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ, η επαφή του με νέους πεζοναύτες τον βοήθησε να κατανοήσει διαφορετικά και τη δική του οικογενειακή ιστορία.

Ο Τζέιμς Ράνσον αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Τζέιμι ΜακΦί, καθώς και τα δύο τους παιδιά.