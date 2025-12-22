Σε-αναζήτηση-κατεύθυνσης-οι-ευρωπαϊκές-αγορές

Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα σε μεικτό έδαφος, σε μια περίοδο που αναμένεται περιορισμένης δραστηριότητας λόγω των αργιών, ενώ η θετική δυναμική των προηγούμενων συνεδριάσεων φαίνεται να εξασθενεί.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε με πτώση 0,1%, αλλά στη συνέχεια καταγράφει οριακή άνοδο 0,04%, φτάνοντας στις 584,73 μονάδες. Στο μεταξύ, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,27%, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,20%, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,15%, ο ιταλικός FTSE MIB πέφτει κατά 0,02% και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,24%.

Αυτό ακολουθεί μια προηγούμενη συνεδρίαση που έσπασε κάθε ρεκόρ, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη να φτάνει σε ενδοημερήσιο υψηλό 588,07 μονάδων, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονταν σειρά αποφάσεων γύρω από τα επιτόκια.

Στον επιχειρηματικό τομέα, οι μετοχές της γαλλικής βιοτεχνολογικής Abivax ενισχύθηκαν κατά 8,8%, συνεχίζοντας να προσελκύουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, αφού συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων αποδόσεων στην Ευρώπη για φέτος.

Στην ιδιωτική αγορά, η Shein απέφυγε τρίμηνη απαγόρευση στη Γαλλία για πώληση παιδικών σεξουαλικών κούκλων, μετά από δικαστική απόφαση υπέρ της εταιρείας την Παρασκευή. Το δικαστήριο όρισε ότι η Shein πρέπει να εφαρμόσει έλεγχο ηλικίας στον ιστότοπό της, ενώ η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Σήμερα δεν αναμένονται σημαντικές δημοσιεύσεις οικονομικών στοιχείων, αν και τα στοιχεία για το ΑΕΠ και τις επιχειρηματικές επενδύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να επικυρωθούν μετά τις προκαταρκτικές ανακοινώσεις.