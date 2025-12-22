Σε-λειτουργία-τα-χιονοδρομικά-κέντρα-Παρνασσού-&-Βόρα–Καϊμάκτσαλαν

Την έναρξη της λειτουργίας των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα – Καϊμάκτσαλαν, ανακοίνωσε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου σηματοδοτώντας την αρχή μιας ακόμα χιονοδρομικής σεζόν, αφιερωμένης στα αθλήματα του βουνού, τη φύση και τη χειμερινή εμπειρία.

«Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, τον κορυφαίο ορεινό προορισμό της χώρας, και στο επιβλητικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμάκτσαλαν, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά βουνά της Βόρειας Ελλάδας, το χιόνι, το τοπίο και η εμπειρία συνδυάζονται για να προσφέρουν στιγμές έντασης, εξερεύνησης, αλλά και χαλάρωσης, σε ένα προσεγμένο περιβάλλον αυθεντικής ομορφιάς», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμάκτσαλαν υποδέχθηκε τους πρώτους χιονοδρόμους ήδη από χθες, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, κηρύσσοντας την έναρξη της σεζόν πανελλαδικά, ενώ το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού ξεκινά την λειτουργία του από αύριο, 23/12/2025 για τους επισκέπτες.

«Μετά την ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου κύκλου προετοιμασίας, τεχνικών ελέγχων και αναβαθμίσεων, τα δύο χιονοδρομικά κέντρα, υπό τη διαχείριση της ΕΤΑΔ, υποδέχονται επισκέπτες που αναζητούν ποιοτικό χρόνο στο βουνό, είτε για πανοραμικές διαδρομές και απόλαυση του τοπίου, είτε για την εμπειρία της χιονοδρομίας σε αλπικές συνθήκες. Επιπλέον, τα δύο χιονοδρομικά κέντρα είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία, λειτουργούν φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, ενισχύοντας το προφίλ προσβασιμότητας και βιώσιμης λειτουργίας τους, ενώ συνολικά η εικόνα και η αίσθηση εμπειρίας για τους επισκέπτες είναι αναβαθμισμένη», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η λειτουργία των αναβατήρων και των πιστών στα δύο χιονοδρομικά θα διαμορφώνεται με γνώμονα την ασφάλεια, βάση των καιρικών συνθήκων που θα επικρατούν. Καθημερινή ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα λειτουργίας και τις υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και των κοινωνικών δικτύων τους:

Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

Site: www.parnassos-ski.gr

Facebook: www.facebook.com/parnassosski.gr/

Instagram: www.instagram.com/parnassosski_official/

Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμάκτσαλαν

Site: www.kaimaktsalan.gr

Facebook: www.facebook.com/kaimaktsalan.gr

Instagram: www.instagram.com/voras_kaimaktsalan_official

«Το ανθρώπινο δυναμικό των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα – Καϊμάκτσαλαν και η ΕΤΑΔ σας καλωσορίζουν σε μια χειμερινή περίοδο υψηλών προσδοκιών και μοναδικών εμπειριών στα δύο αγαπημένα χιονοδρομικά κέντρα», καταλήγει η ανακοίνωση.