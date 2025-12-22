Στα-«πράσινα»-ξεκίνησε-η-εβδομάδα-για-τις-ασιατικές-αγορές

Οι αγορές της Ασίας σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα (22/12), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Κίνας να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια αναφοράς δανείων.

Ειδικότερα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διατήρησε αμετάβλητους τους βασικούς δείκτες του δανεισμού για 1 έτος και 5 έτη στο 3% και 3,5% αντίστοιχα, για έβδομο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με έρευνα του Reuters. Ο ετήσιος δείκτης επηρεάζει τα περισσότερα νέα και εκκρεμή δάνεια, ενώ ο δείκτης 5 ετών επηρεάζει τα στεγαστικά δάνεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 0,55%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,55%.

Η αγορά στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200, σημείωσε άνοδο 0,91% και διαμορφώθηκε στις 8.699,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,81%, ενώ ο δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,86%. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε το επιτόκιο πολιτικής της κατά 25 μονάδες βάσης στο 0,75%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών, την περασμένη Παρασκευή.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 2,12%, ενώ ο μικρότερος δείκτης Kosdaq αυξήθηκε κατά 0,99%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ σημείωσαν, επίσης, μικρή άνοδο σήμερα στις πρώτες ώρες της ασιατικής αγοράς, ενόψει της εβδομάδας που είναι συντομευμένη λόγω των διακοπών.

Αξιοσημείωτη ήταν, δε, και η άνοδος – ρεκόρ για χρυσό και ασήμι, που εκτοξεύτηκαν χάρη στις προσδοκίες για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων από τη Fed, αλλά και λόγω της ανησυχίας που προκαλούν οι γεωπολιτικές αναταραχές.