Στον-Μίτο-της-«Αριάδνης»-οι-εργαζόμενοι:-Νέο,-ενιαίο-e-περιβάλλον-για-απασχόληση,-ασφάλιση

Την υλοποίηση του έργου ΑΡΙΑΔΝΗ εντός του 2026, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία απασχόλησης και τα ασφαλιστικά δεδομένα όλων των εργαζομένων, προωθεί το υπουργείο Εργασίας. Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η αξιοποίηση του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, που ξεκινά επίσημα στις 16 Φεβρουαρίου 2026, αλλά ήδη έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή.

Η ΑΡΙΑΔΝΗ θα ασχολείται με τη ροή και τον διαμοιρασμό όλων των βασικών δεδομένων του εργασιακού βίου, που σχετίζονται με την απασχόληση και την ασφάλιση.

Διαλειτουργικότητες

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, θα πρέπει να προηγηθούν οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες μεταξύ του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ και του ΟΠΣ ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης που αφορά την ψηφιακή ενοποίηση του Φορέα, σε όλα τα πρώην Ταμεία – νυν Διευθύνσεις, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης χρονιάς. Έτσι, θα μπορούν να επικοινωνήσουν ψηφιακά όλες οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, κάτι που εδώ και οκτώ χρόνια λειτουργίας του Φορέα είναι πρακτικά ανέφικτο. Αυτό αποτελεί ένα «πρώτο βήμα» για να ακολουθήσει η ευρύτερη ενοποίηση μέσω του συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ.

Εν συνεχεία θα ακολουθήσουν οι διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και του ΟΠΣ ΕΦΚΑ, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ενοποίησης των στοιχείων της εργασίας με τα αντίστοιχα στοιχεία της ασφάλισης.

Πρόκειται για κομβικής σημασίας μεταρρύθμιση, που στοχεύει στο να περιορίσει σημαντικά τη γραφειοκρατία για επιχειρήσεις και λογιστήρια, ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι θα βοηθήσει ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο αποτελεσματικός έλεγχος από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Επίσης, μέσω του myErgani app, μπορούν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να ελέγχουν εάν τηρούνται όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με την πρόσληψή τους, τις αποδοχές τους, την άδειά τους και το ωράριο εργασίας τους. Εφεξής, η συγκεκριμένη δυνατότητα ενημέρωσης θα μπορεί να επεκταθεί και σε ζητήματα ασφάλισης, που είναι απαραίτητα για τους εργαζόμενους, τόσο για τρέχουσες ανάγκες τους (π.χ., ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ιδίων και των έμμεσων μελών της οικογένειάς τους), όσο και για μελλοντικές (π.χ., συνταξιοδότηση).

Η τωρινή πραγματικότητα

Έως τώρα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια πραγματικότητα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Πολλαπλές πλατφόρμες για την καταχώριση των ίδιων στοιχείων.

Επαναλαμβανόμενες δηλώσεις για παρόμοια δεδομένα.

Έλλειψη ουσιαστικής διασύνδεσης μεταξύ ΕΡΓΑΝΗ και e-ΕΦΚΑ.

Διαφορετικά κωδικολόγια και ασυντόνιστες διαδικασίες.

Προφανώς, όλα τα ανωτέρω μειονεκτήματα στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης προκαλούν αυξημένο διοικητικό βάρος, χωρίς αντίστοιχο όφελος ούτε για τις επιχειρήσεις, ούτε για τους επιμέρους φορείς. Επίσης, δημιουργούν ένα «θολό τοπίο» που επηρεάζει και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που διεξάγονται, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για να περιοριστεί η παραβατικότητα σε συγκεκριμένους κλάδους απασχόλησης (π.χ., τουρισμός, εστίαση).

Με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ουσιαστικά στόχος είναι να υπάρξει ένα live μητρώο, που θα αποτυπώνει σε κάθε στιγμή, με ακρίβεια την απασχόληση στη χώρα. Ένα μητρώο που θα μπορεί να είναι διαθέσιμο στην κάθε επιχείρηση, αλλά και στον κάθε εργαζόμενο με εύκολο τρόπο. Την ίδια στιγμή, όμως, τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, θα μπορούν να αξιοποιούνται πιο εύκολα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να διεξάγονται πιο αποδοτικοί έλεγχοι στην αγορά εργασίας.

Επέκταση

Με την ΑΡΙΑΔΝΗ, στόχος είναι να επεκταθεί αυτό το μητρώο και στα ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση στη χώρα.

Βασικό μοντέλο που θα αξιοποιηθεί στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι η αρχή «Once Only» ή «Μόνον Άπαξ», που προβλέπεται και σε ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Πρόκειται για τον τρόπο όπου οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν τα στοιχεία τους μόνο μια φορά, κάτι που δεν συμβαίνει έως τώρα. Στη συνέχεια η δημόσια διοίκηση θα αξιοποιεί αυτόματα και με ασφάλεια τα συγκεκριμένα στοιχεία, αφού θα έχει δημιουργηθεί ενιαία βάση, σεβόμενη τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων

Για να επιτευχθεί η ομαλή χρήση του μοντέλου «Once Only», το υπουργείο Εργασίας θα στηριχθεί αρχικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, με τις όποιες αλλαγές – προσθήκες – διορθώσεις γίνουν το επόμενο δίμηνο. Βέβαια, η αγορά ήδη εκτιμά ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος, ώστε να γίνει με ομαλό τρόπο η μετάβαση από το ΕΡΓΑΝΗ στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Ίσως, δοθεί ένα επιπλέον δίμηνο για να ισορροπήσει καλύτερα η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση είτε τον Φεβρουάριο είτε τον Απρίλιο, θα ξεκινήσει και η περαιτέρω ενσωμάτωση των στοιχείων του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ, που ουσιαστικά θα είναι η ενιαία ροή απασχόλησης και ασφάλισης.

Τα οφέλη

Το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις ώστε:

Να μειωθεί η γραφειοκρατία και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες.

Να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα.

Να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφάλειας δικαίου όπου οι κανόνες θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα.

Να διευκολυνθούν στην εσωτερική τους οργάνωση και στον προγραμματισμό που σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό.

Να λειτουργούν με καθαρούς όρους και χωρίς αθέμιτο ανταγωνισμό.

Οι εργαζόμενοι εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν από:

Τη σαφή αποτύπωση των όρων εργασίας.

Την άμεση πρόσβαση στα δηλωμένα στοιχεία.

Την καλύτερη προστασία από αδήλωτη ή από παραβατική απασχόληση.

Την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην τήρηση των δικαιωμάτων που έχουν.

Οι δημόσιες υπηρεσίες

Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, το γεγονός ότι θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε πλήρη και έγκαιρα δεδομένα, για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, μέσω της ΑΡΙΑΔΝΗΣ θα βοηθήσει ώστε: