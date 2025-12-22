Συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ – «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδας»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα στην Ιερουσαλήμ, με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου. ενόψει της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τριμερούς διπλωματικής συνόδου κορυφής την οποία διοργανώνει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου στο ξενοδοχείο David Citadel στην Ιερουσαλήμ.

Οι κ. Μητσοτάκης και Νετανιάχου είχαν αρχικά κατ’ ιδίαν συνάντηση, και στη συνέχεια διευρυμένη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών και ανώτεροι αξιωματούχοι.

Συνάντηση και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρωθυπουργός.

Σε δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του στον διάλογο με στόχο την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της τήρησης του διεθνούς δικαίου.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες για τον τερματισμό του ανθρώπινου πόνου και σημείωσε πως «είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ακόμα περισσότερο».

«Είμαι ο πρώτος Ευρωπαίος πρωθυπουργός που έρχομαι στη Ραμάλα μετά το σχέδιο εκεχειρίας και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Είναι σημαντικό να προσφέρουμε σε έναν μακροχρόνιο πολιτικό ορίζοντα στο πλαίσιο των δύο κρατών», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας τις πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Μαζί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου σε συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον φίλο μου Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδας!» επισήμανε στο X o Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Together with @IsraeliPM Netanyahu in a meeting with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis and my friend Greek FM Giorgios Gerapetritis. We’ll continue strengthening Israel-Greece relations!

🇮🇱🇬🇷 pic.twitter.com/HIGixIJNeJ — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 22, 2025

