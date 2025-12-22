Close Menu
    Συνάντηση Νετανιάχου με Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή – Αμερικανικό «όχι» στην παράδοση F-35 στην Τουρκία

    Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ είχε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της συνόδου κορυφής Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου. 

    İSRAİL’DE NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA ABD SENATÖRÜ GRAHAM:

    -Kanunen zorunlu olan İsrail’in bölgedeki askeri üstünlüğün korunmasını istiyorum.

    -F-35’leri satacağız Suudi Arabistan’a. Buna tamamım.

    -Türkiye’ye F-35 verilmesinin bir hata olacağını düşünüyorum. pic.twitter.com/iLLDHe6D6D

    — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) December 22, 2025

    «Θέλω να διατηρήσω την στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ στην περιοχή, κάτι που είναι νομικά επιβεβλημένο» ξεκαθάρισε ο Γκράχαμ σύμφωνα με βίντεο που έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιούνους Πακσόι. 

    «Θα πουλήσουμε F-35 στη Σαουδική Αραβία. Είμαι εντάξει με αυτό» τόνισε ο Γκράχαμ, προσθέτοντας: «νομίζω ότι η χορήγηση F-35 στην Τουρκία θα ήταν λάθος».

    Ο ρεπουμπλικανός γερουσιάστης είχε την Κυριακή συνάντηση και με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ. 

    Great meeting in Israel with a dear friend @LindseyGrahamSC.
    We discussed the situation in Gaza and the future of the region. The reconstruction of Gaza and a better future for Gaza will be possible only if Hamas disarms.
    I reiterated that Hamas isn’t disarming. Unfortunately,… pic.twitter.com/eGeZ1RZNfT

    — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 21, 2025

