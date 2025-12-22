Τέσσερις όμιλοι σε τροχιά ανόδου

Σε διαφορετικά σημεία του εταιρικού χάρτη, η Alpha Bank, ο ΤΙΤΑΝ, η Cenergy Holdings και ο AKTOR δείχνουν πώς χτίζεται η διάρκεια. Θεσμική συνέχεια, επιλεκτική διεθνής επέκταση, έργα υψηλής τεχνολογικής απαίτησης και οργανωμένη πρόσβαση σε κεφάλαια συνθέτουν ένα σύνολο εταιρειών που λειτουργούν με πειθαρχία και μετρήσιμους στόχους. Όλοι παίζουν μπροστά, όχι για το επόμενο τρίμηνο, αλλά για την επόμενη δεκαετία.

Η Alpha Bank συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελώντας τη μακροβιότερη ιδιωτική τράπεζα στην ελληνική κεφαλαιαγορά και έναν θεσμό άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική ιστορία της χώρας. Από την εισαγωγή της το 1925 ως Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως έως σήμερα, η διαδρομή της διατρέχει όλες τις μεγάλες καμπές: τη βιομηχανική ανάπτυξη, τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση, την ευρωπαϊκή ενοποίηση, τις κρίσεις και τη σημερινή φάση εξωστρεφούς επανεκκίνησης.

Η επέτειος τιμήθηκε με την τελετή έναρξης της συνεδρίασης στο Χ.Α., παρουσία της πολιτειακής και θεσμικής ηγεσίας, σφραγίζοντας τον διαχρονικό ρόλο της Alpha Bank ως πυλώνα εμπιστοσύνης για την επενδυτική κοινότητα. Όπως τόνισε ο CEO του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, πρόκειται για ένα ορόσημο θεσμικής συνέχειας, με ιδιαίτερη ιστορική αναφορά στο γεγονός ότι η Alpha Bank υπήρξε η μοναδική εισηγμένη που διένειμε αδιαλείπτως μέρισμα από το 1948 έως το 2008.

Ταυτόχρονα, η τράπεζα εισέρχεται στη νέα της εκατονταετία από θέση ισχύος. Ο μετασχηματισμός της, η ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit εντάσσουν την Alpha Bank πιο δυναμικά στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη. Η μετοχή της Alpha Bank διάγει μια από τις καλύτερες στην ιστορία της χρονιές καταγράφοντας από την αρχή του 2025 μια απίστευτη απόδοση της τάξης του +111%. Διαγραμματικά το πάτημα πάνω στα 3,40 με 3,34 ευρώ θα οδηγήσει εκ νέου πάνω από τα 3,60.

Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ κάνει ένα ακόμη στοχευμένο βήμα διεθνούς επέκτασης, υπογράφοντας συμφωνία για την απόκτηση του 100% της Traçim Çimento στην ευρύτερη αγορά της Κωνσταντινούπολης, μία από τις πιο δυναμικές και ελκυστικές αγορές τσιμέντου στην Τουρκία. Η συναλλαγή, ύψους περίπου 190 εκατ. δολαρίων, αφορά μια σύγχρονη ολοκληρωμένη μονάδα με ετήσια δυναμικότητα 2,5 εκατ. τόνων και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σε λειτουργικό επίπεδο, εκτιμάται ότι θα προσθέσει πωλήσεις άνω των 140 εκατ. δολαρίων και EBITDA άνω των 50 εκατ. δολαρίων, ενισχύοντας τα κέρδη ανά μετοχή ήδη από το 2026.

Σε αποτιμησιακούς όρους, η εξαγορά πραγματοποιείται σε πολλαπλασιαστή EV/EBITDA περίπου 7x, αντανακλώντας τη στρατηγική αξία της τοποθεσίας, τη γειτνίαση με μητροπολιτική περιοχή άνω των 20 εκατ. κατοίκων, αλλά και τις εξαγωγικές δυνατότητες προς Ευρώπη, ΗΠΑ και μελλοντικά την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Η κίνηση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική “TITAN Forward 2029” και το ισχυρό ESG αποτύπωμα του ομίλου. Η πρόσφατη αναγνώριση από το CDP, με βαθμολογία Α στη διαχείριση υδάτων και Α- για την κλιματική δράση, επιβεβαιώνει ότι ο ΤΙΤΑΝ συνδυάζει ανάπτυξη, βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμη αξία, τοποθετώντας τον στο κορυφαίο 4% των εταιρειών παγκοσμίως. Διαγραμματικά η μετοχή του ομίλου βαδίζει υπό την πίεση του στροφέα “S” προς την περιοχή των 50 με 54,40 ευρώ.

Η Cenergy Holdings συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της ως ένας από τους πιο αξιόπιστους και τεχνολογικά προηγμένους βιομηχανικούς ομίλους στην Ευρώπη. Μέσω της Hellenic Cables, ο όμιλος υπέγραψε σύμβαση EPCI για το υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα μεταφοράς ενέργειας του υπεράκτιου αιολικού πάρκου BC-Wind στην Πολωνία. Το έργο της Ocean Winds, κοινοπραξίας της EDP Renewables και της ENGIE, αφορά αιολικό πάρκο ισχύος 390MW, το οποίο, με την έναρξη λειτουργίας του, θα καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες περίπου 500.000 νοικοκυριών.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό, την παραγωγή, τη μεταφορά και την εγκατάσταση περίπου 29 χλμ. υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης 275kV AC, που θα συνδέουν τον υπεράκτιο υποσταθμό με το χερσαίο δίκτυο στο Lubiatowo.

Παράλληλα, η κατάταξη της Cenergy Holdings στην 22η θέση παγκοσμίως στη λίστα World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026 του περιοδικού TIME αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Με βαθμολογία 92,11/100, ο όμιλος βρέθηκε ανάμεσα σε 500 κορυφαίες πολυεθνικές, κατακτώντας την 3η θέση διεθνώς στον κλάδο manufacturing-engineering και την 1η στην Ευρώπη. Η διάκριση αυτή αντανακλά έναν σπάνιο συνδυασμό ισχυρής αύξησης εσόδων, χρηματοοικονομικής σταθερότητας και ουσιαστικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η μετοχή του ομίλου έχει προσφέρει και φέτος μια ισχυρή απόδοση της τάξης του +68%. Τεχνικά ο πρώτος στόχος είναι τα 16,80 ευρώ και μετά ανοίγει για τα 20.

Ο όμιλος AKTOR περνά σε ένα νέο στάδιο χρηματοδοτικής ωρίμανσης και στρατηγικής επέκτασης, με την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ομολογιών του πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 140 εκατ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,1 φορές, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στο επιχειρηματικό πλάνο του ομίλου, με συμμετοχή άνω των 7.500 ιδιωτών επενδυτών. Με βάση το πενταετές πλάνο 2025-2030, ο AKTOR στοχεύει σε πωλήσεις άνω των 3 δισ. ευρώ, EBITDA πάνω από 400 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 119 εκατ. ευρώ, μέσα από ένα πολυκλαδικό μοντέλο που εκτείνεται σε Κατασκευές, ΣΔΙΤ, Παραχωρήσεις, Ενέργεια και Real Estate.

Σημαντική προσθήκη αποτελεί και η είσοδος στον τομέα του φυσικού αερίου μέσω της ATLANTIC – SEE LNG TRADE, όπου ο όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει μακροχρόνιες συμφωνίες για LNG από τις ΗΠΑ, με έναρξη υλοποίησης από το 2030, ενώ παράλληλα αναμένεται να δημιουργήσει άμεσες ροές εσόδων μέσω της πρόσφατης συμφωνίας της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, προσθέτοντας ένα νέο, γεωστρατηγικό σκέλος στο αναπτυξιακό αποτύπωμα του ομίλου. Η μετοχή του ομίλου έχει δώσει από τις αρχές του έτους μια εκρηκτική απόδοση της τάξης του +92% και συνεχίζει με πρώτο στόχο την είσοδο μέσα στην περιοχή των 10 με 12,50 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

