    Monday, December 22
    Τεχνική Ολυμπιακή: Συμφωνία με Pollen Street Capital για χρηματοδότηση ως 250 εκατ. ευρώ

    Επιχειρήσεις

    Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε σύναψη Συμφωνίας Συγχρηματοδότησης (Co-Funding Agreement) με τον διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων «Pollen Street Capital», με έδρα το Λονδίνο, με υπό διαχείριση κεφάλαια (Assets under Management) άνω των €7 δισ..

    Η συγχρηματοδοτική διάρθρωση θα υλοποιηθεί μέσω δανειακής χρηματοδότησης της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας «Premier Capital Investments S.A.», συσταθείσας στο Λουξεμβούργο, με συμμετοχή κεφαλαίων που διαχειρίζεται η «Pollen Street Capital» και της «Τεχνικής Ολυμπιακής Α.Ε.», για συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα έως €250 εκατ. εντός των επόμενων 3 ετών.

    Το προϊόν της ανωτέρω χρηματοδότησης θα καταστεί διαθέσιμο στην κατά 100% έμμεση θυγατρική της Εταιρείας «Premier Capital Investments Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.», συσταθείσα στην Ελλάδα και κατά 100% θυγατρική της «Premier Capital Investments S.A.» (Λουξεμβούργο), μέσω ενδοομιλικών χρηματοδοτικών διευθετήσεων.

    Σκοπός της Συμφωνίας Συγχρηματοδότησης είναι ο εντοπισμός και η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και η απόκτηση χαρτοφυλακίων εμπορικών και οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα.

    Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη που αφορά την ανωτέρω συναλλαγή.

