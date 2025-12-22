Την-ώρα-που-οι-αγρότες-μας-είναι-στα-μπλόκα,-βουλγαρική-εταιρεία-καλλιεργεί-στη-Ρουμανία-με-τρακτέρ-χωρίς-οδηγό!

Οδεύουμε προς γεωργία χωρίς αγρότες.

Το κλίμα μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης, εμφανίζεται πολωμένο, με τα δύο μέρη να επείγονται να γράψουν οφέλη εν όψη των Χριστουγέννων και κυρίως της εξόδου από τα αστικά κέντρα. Ο (όποιος) διάλογος, έχει εστιαστεί σε μέτρα τόνωσης της ρευστότητας των αγροτών, την ώρα που τα μεγάλα προβλήματα, εάν δεν οξύνονται, όπως αυτό της λειψυδρίας, παραμένουν απειλητικά στο τραπέζι για το αύριο του αγροτικού μας τομέα.

Κατά την καθημερινή μας ενημέρωση, αλιεύσαμε μια εξαιρετικά σημαντική και χαρακτηριστική είδηση: μια εταιρεία με έδρα την πόλη της Σόφιας, στη γειτονική μας και δημογραφικά ρημαγμένη Βουλγαρία, πουλάει αλλά και εκμεταλλεύεται, δηλαδή παρέχει υπηρεσίες, αυτόνομα τρακτέρ, δηλαδή χωρίς οδηγό! Τα οχήματα αυτά, κατασκευάζονται στην Ολλανδία κι έχουν λίγο καιρό που έχουν μπει στην αγορά. Φυσικά πολλές άλλες εταιρείες, κυρίως στις ΗΠΑ, έχουν τα δικά τους αντίστοιχα αυτόνομα τρακτέρ ή συστήματα που μετατρέπουν συμβατικά τρακτέρ σε αυτόνομα. Εκτελούν όλες τις αγροτικές εργασίες, αγόγγυστα πρωί και βράδυ. Έχουν μεγάλη ισχύ έλξης, που σημαίνει ότι μπορούν να βγάλουν σε πέρας δύσκολες εργασίες, όπως το όργωμα και η καλλιέργεια της γης γενικότερα, σε σημαντικές εκτάσεις καθημερινά.

Τα τρακτέρ αυτά κοστίζουν πολλά χρήματα, χονδρικά τα διπλά από ένα συμβατικό αντίστοιχης ιπποδύναμης, δεν αποκτούνται δηλαδή από έναν μέσο ή ακόμη και μεγάλο αγρότη με βάση τα Ευρωπαικά στάνταρντ που είναι σαφώς μεγαλύτερα των Ελληνικών. Βρισκόμαστε δηλαδή πάλι αντιμέτωποι με το γνωστό Ελληνικό πρόβλημα του «συνεταιρίζεσθαι»…

Η βουλγαρική αυτή εταιρεία, αφενός πουλάει εξοπλισμό σε όποιον ενδιαφέρεται, αφετέρου με ιδιόκτητα μηχανήματα αλλά και σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβείας αναλαμβάνει αγροτικές εργασίες για λογαριασμό τρίτων. Το πεδίο δραστηριοποίησής της είναι στην Βουλγαρία, Ρουμανία και Νότια Αφρική, χώρες με μεγάλες γεωργικές εκτάσεις αλλά και παράλληλα μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Νέα εποχή για τις δουλειές στα χωράφια

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί στην ουσία μια νέα εποχή, όπου τα σύγχρονα αυτόνομα τρακτέρ σε συνεργασία με δορυφόρους κάμερες κι αισθητήρες θα αναλαμβάνουν να κάνουν το σύνολο σχεδόν των εργασιών των λεγόμενων μεγάλων καλλιεργειών και οι αγρότες θα κάθονται στο καφενείο, χωρίς να μπορεί κανείς να τους πει τίποτα!!!

Αντιλαμβάνεται κανείς, οτι τα όσα συζητούνται δημοσίως τις τελευταίες ημέρες για το αγροτικό ζήτημα, εμφανίζονται ξεπερασμένα από τα γεγονότα. Και τις μεν τεχνολογικές δυνατότητες των αυτόνομων τρακτέρ, τις γνωρίζαμε εδώ και καιρό. Αυτό όμως που μάθαμε, είναι ότι ήλθαν και στη γειτονιά μας, και μάλιστα σε περιοχές που διανύεις χιλιόμετρα ολόκληρα για να δεις άνθρωπο και τα χωριά είναι απολύτως έρημα, όπως δυστυχώς συμβαίνει στην γειτονική μας χώρα.

Φαίνεται λοιπόν, ότι οδεύουμε τάχιστα σε μια νέα περίοδο, αυτή της γεωργίας χωρίς αγρότες, για τις μεγάλες τουλάχιστον καλλιέργειες. Επομένως η ουσία του διαλόγου Κυβέρνησης – αγροτών θα πρέπει να αλλάξει και να ξεφύγει από το πόσο θα μας δίνετε το ρεύμα και πόσο θα κάνει το πετρέλαιο και να περάσει σε άλλα επίπεδα, με έμφαση τόσο τον τεχνολογικό όσο και τον οργανωτικό εκσυγχρονισμός της παραγωγής μας. Διότι μη φανταστεί κανείς οτι τέτοιου είδους μηχανήματα και βοηθήματα μπορούν να δουλέψουν στις απαρχιωμένες δομές της πρωτογενούς μας παραγωγής.

Η γνωστή κολοσσιαία εταιρεία αγροτικών μηχανημάτων John Deere, έκλεισε την γραμμή παραγωγής αρότρων στις ΗΠΑ πριν δύο ακριβώς χρόνια, αφού οι σύγχρονες οικονομικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις επιτάσσουν μειωμένη κατεργασία εδάφους, στέλνοντας στο χρονοντούλαπο της ιστορίας το Ησιόδειο άροτρο!

Ένα μέλλον γεμάτο πάσης φύσεως προκλήσεις για όλο το κύκλωμα από το χωράφι στο ράφι.