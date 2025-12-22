Το-netflix-αναχρηματοδοτεί-μέρος-ενός-ενδιάμεσου-δανείου-59-δισεκ.-δολαρίων-που-συνδέεται-με-τη-συμφωνία-με-τη-warner-bros

Η Netflix αναχρηματοδότησε μέρος ενός ενδιάμεσου δανείου 59 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συμφωνήθηκε για να υποστηρίξει την πιθανή εξαγορά της Warner Bros Discovery, σύμφωνα με μια κανονιστική κατάθεση τη Δευτέρα.

Η εταιρεία streaming εξασφάλισε μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δύο δάνεια με καθυστέρηση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφήνοντας περίπου 34 δισεκατομμύρια δολάρια από τη ενδιάμεση διευκόλυνση να διατεθούν κοινοπρακτικά.

Η Netflix κέρδισε μια ανταγωνιστική δημοπρασία για τα περιουσιακά στοιχεία, ξεπερνώντας ανταγωνιστικές προσφορές, συμπεριλαμβανομένης μιας αποδεκτής προσφοράς 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Paramount Skydance, η οποία πρότεινε 30 δολάρια ανά μετοχή για ολόκληρη την επιχείρηση της Warner Bros Discovery.

Τα ενδιάμεσα δάνεια χρησιμοποιούνται συνήθως για την παροχή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης για μεγάλες συναλλαγές και αργότερα αντικαθίστανται από μακροπρόθεσμο και φθηνότερο χρέος.

- Reuters