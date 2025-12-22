Τρόμος-σε-πτήση-της-air-france-μετά-από-βλάβη-σε-κινητήρα,-το-αεροπλάνο-έχασε-5.000-πόδια-σε-λίγα-λεπτά

Στιγμές πανικού έζησαν επιβάτες πτήσης της Air France πάνω από τη Γαλλία, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Παρίσι–Αζαξιό παρουσίασε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωση, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για απότομη απώλεια ύψους και εικόνες φωτιάς στο φτερό, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται από το πλήρωμα και τους ειδικούς.

Η πτήση AF 7721 απογειώθηκε από το Παρίσι και περίπου 30 λεπτά αργότερα, γύρω στις 18:00, οι επιβάτες άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο μέσα στην καμπίνα. Όπως περιέγραψε επιβάτης, ακολούθησαν έντονες δονήσεις. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν αστείο, μετά καταλάβαμε ότι ήταν σοβαρό. Η γυναίκα μου φοβήθηκε πολύ. Έσφιξα τη ζώνη μου όσο μπορούσα. Είμαστε μέσα σε ένα κουτί από λαμαρίνα και δεν έχουμε τον έλεγχο», ανέφερε.

Η Air France χαρακτήρισε το περιστατικό ως «βλάβη κινητήρα», ενώ ειδικός του κλάδου, μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, έκανε λόγο για φαινόμενο «engine surge». Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως εξήγησε, δημιουργούνται θύλακες αέρα στον κινητήρα που προκαλούν δονήσεις, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να προχωρά προληπτικά σε απενεργοποίησή του.

Το πλήρωμα αποφάσισε να εκτρέψει το αεροσκάφος στη Λυών, απόφαση που, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, ελήφθη «σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις διαδικασίες της εταιρείας και την αρχή της προφύλαξης». Η προσγείωση στη Λυών πραγματοποιήθηκε κανονικά, με το αεροσκάφος να πετά με έναν κινητήρα.

Ο ίδιος ειδικός τόνισε ότι, αν και η πτήση με έναν κινητήρα δεν είναι συνηθισμένη, «τέτοια περιστατικά συμβαίνουν στις αερομεταφορές». Παράλληλα, διέψευσε τους ισχυρισμούς περί φωτιάς στο φτερό, λέγοντας ότι «δεν υπήρξε φωτιά στο φτερό ή στον κινητήρα ούτε ενεργοποιήθηκε συναγερμός πυρκαγιάς». Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρξαν στιγμιαίες φλόγες στο ακροφύσιο, οι οποίες «περιορίστηκαν εντός του κινητήρα».

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση ήταν ένα Airbus A320, εξοπλισμένο με δύο κινητήρες CFM56, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ειδικό, συγκαταλέγονται στους «πιο αξιόπιστους παγκοσμίως».

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν τελικά με αντικαταστατική πτήση στις 22:40 προς τη Μπαστιά και από εκεί με λεωφορείο στο Αζαξιό, όπου έφτασαν γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα. Παρά το γεγονός ότι όλοι έφτασαν με ασφάλεια στον προορισμό τους, η Ζοέλ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να καταθέσει μήνυση κατά της Air France, αναφέροντας ότι η οκτάχρονη εγγονή της πέρασε τη νύχτα «τρομοκρατημένη, με τρέμουλο, κλάματα και εφιάλτες».

Μια άλλη επιβάτιδα, η Κριστέλ, που ταξίδευε με την κόρη της, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι είδε φωτιά στο φτερό του αεροσκάφους. «Ήταν στις φλόγες», είπε, προσθέτοντας ότι ένιωσε το αεροπλάνο να «βουτάει», ενώ επικράτησε χάος στην καμπίνα. «Τα κουμπιά άναβαν, όλα αναβόσβηναν. Ένας άνδρας αγκάλιασε τα παιδιά του γιατί πίστευαν ότι θα συντριβούμε», περιέγραψε.

Ακόμη μία επιβάτιδα, η Ζοέλ, δήλωσε ότι νόμιζε πως «θα διαλυθούν σε κομμάτια». Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι ο αριστερός κινητήρας «σταμάτησε να λειτουργεί εν πτήσει».