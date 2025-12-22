Close Menu
    ΥΠΑΑΤ: Καταβλήθηκε η 5η κατανομή ύψους 2,4 εκατ. για λειτουργικές δαπάνες αντιμετώπισης της ευλογιάς

    Στην πέμπτη κατανομή ύψους 2,4 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

    Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν 2.433.346,51 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας(26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%).

    Η 5η κατανομή έχει ως εξής:

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
    ΑΧΑΙΑΣ 621.736,00 25,6%
    ΗΛΕΙΑΣ 109.442,00 4,5%
    ΗΜΑΘΙΑΣ 76.526,00 3,1%
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20.805,28 0,9%
    ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 188.082,74 7,7%
    ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 39.175,00 1,6%
    ΛΑΡΙΣΗΣ 640.981,95 26,3%
    ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 77.104,00 3,2%
    ΠΕΛΛΑΣ 70.000,00 2,9%
    ΠΙΕΡΙΑΣ 71.702,65 2,9%
    ΣΕΡΡΩΝ 517.790,00 21,3%
    ΣΥΝΟΛΟ 2.433.346,51 100%

