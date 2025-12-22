ΥΠΑΑΤ:-Καταβλήθηκε-η-5η-κατανομή-ύψους-2,4-εκατ.-για-λειτουργικές-δαπάνες-αντιμετώπισης-της-ευλογιάς

Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν 2.433.346,51 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας(26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%).

Στην πέμπτη κατανομή ύψους 2,4 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η 5η κατανομή έχει ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΧΑΙΑΣ 621.736,00 25,6%

ΗΛΕΙΑΣ 109.442,00 4,5%

ΗΜΑΘΙΑΣ 76.526,00 3,1%

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20.805,28 0,9%

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 188.082,74 7,7%

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 39.175,00 1,6%

ΛΑΡΙΣΗΣ 640.981,95 26,3%

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 77.104,00 3,2%

ΠΕΛΛΑΣ 70.000,00 2,9%

ΠΙΕΡΙΑΣ 71.702,65 2,9%

ΣΕΡΡΩΝ 517.790,00 21,3%

ΣΥΝΟΛΟ 2.433.346,51 100%

