ΧΑ:-Προοπτική-περαιτέρω-ανόδου-του-ΓΔ-μετά-την-υπέρβαση-των-2111-μονάδων

Άνοδο κατά 0,57% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2112,46 μονάδες (στο +0,39% ο ΓΔ & στο +0,66% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +43,74% ο ΓΔ & στο +80,91% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 393 εκ. ευρώ (τα €203 εκ. στο rebalancing).

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με οδηγό τις τράπεζες και πολλά blue chips (ΕΕΕ, ΔΑΑ, Cenergy κ.ά.) οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική κατεύθυνση.

Το κλείσιμο των ΣΜΕ στις 2μμ υποβοήθησε θετικά με την μεταβλητότητα ενώ η εκτόξευση του τζίρου στο rebalancing προκάλεσε μικρό κούρεμα της τελικής επίδοσης του ΓΔ σε σχέση με το ενδοσυνεδριακό υψηλό λίγο πριν.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,489% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,52%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+1,51%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (+1,57%), το ΔΑΑ (+3,04%), η Cenergy (+2,45%), το Jumbo (+1,54%), η ΕΛΧΑ (+1,28%), η Aegean (+1,13%), ο Σαράντης (+1,04%) αλλά και ο Αβαξ (+2,67%), ο ΟΛΘ (+3,67%) και η Qualco (3,97%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (-5,43%), η Optima (-1,17%) και ο ΑΔΜΗΕ (+0,67%).

Απολογιστικά, 57 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 41 εκείνων που υποχώρησαν.

Ξεκινάει σήμερα (22/12) πάλι η διαπραγμάτευση της Πειραιώς σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του εταιρικού μετασχηματισμού.

Πρόκειται για μία εβδομάδα 2 συνεδριάσεων ως τα Χριστούγεννα με τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία να συνεχίζονται.

Η υπέρβαση των 2111 μονάδων αφήνει – σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή – ανοικτό το ενδεχόμενο για συνέχιση της αναρρίχησης του ΓΔ.

Επιχειρηματικά νέα

Titan: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της, στα 59 από 51,5 ευρώ δίνει η Pantelakis Securities, με σύσταση overweight για τη μετοχή, καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 20% περίπου.

Real Consulting: Τιμή-στόχος τα €6,2 για τη μετοχή από τη Eurobank Equities. Σημαντική η εξαγορά της Smart UX Development (Ρουμανική).

Intralot: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, αλλάζει επωνυμία σε Bally’s Intralot. Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% για την χρονική περίοδο των επομένων 24 μηνών.

ΕΛΣΤΑΤ Οκτώβριος: +0,3% ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία.

Alpha Bank: Deal στην Κύπρο. Εξαγοράζει την Altius και προωθεί συγχώνευσή της με τη Universal. O 3ο μεγαλύτερο ασφαλιστικό όμιλoς.

ΕΥΔΑΠ: Μηνιαίες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού κατά 2 ευρώ από τις αρχές του 2026, ώστε να καλύψει το κόστος των υπηρεσιών της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Προς έγκριση από τη ΡΑΑΕΥ.

ΔΥΠΑ: Στους 894.065 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο, -7,1% σε ετήσια βάση. Γυναίκες το 64,6%.

ΟΔΔΗΧ: Την Τρίτη 2312/2025 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 26 Ιουνίου 2026.

Οκτώβριος 2025: συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο προς το Δημόσιο διαμορφώθηκε στα €112,50 δις. Στα 27,3 δις. τα ανεπίδεκτα είσπραξης. Στα 3,9 εκ, οι οφειλέτες. Προς νέες διαγραφές €9,8 δις. στο τέλος 2025