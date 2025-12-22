Οι συμφωνίες στον κλάδο της Τεχνολογίας αυξήθηκαν κατά 36%, με αιχμή τις συμφωνίες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Σημαντική ανάκαμψη καταγράφει παγκοσμίως ο τομέας των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) το 2025, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Bain & Company. Η φετινή χρονιά αναμένεται να καταλήξει στη δεύτερη υψηλότερη συνολική αξία συμφωνιών που έχει καταγραφεί ιστορικά, με το ύψος των συναλλαγών να φτάνει τα 4,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 36% σε σχέση με το 2024.

Την ανοδική αυτή πορεία τροφοδότησε ένα κύμα γιγαντιαίων συμφωνιών (mega-deals) αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων, που αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό ενίσχυσης των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Εταιρείες που παραδοσιακά πραγματοποιούν εξαγορές σπάνια («infrequent acquirers») επέστρεψαν δυναμικά, προχωρώντας σε τολμηρές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Παρά την εντυπωσιακή αύξηση της συνολικής αξίας, ο αναμενόμενος αριθμός συμφωνιών M&A για το 2025 αυξάνεται μόλις κατά 5%.

Οι συμφωνίες άνω των 5 δισ. δολαρίων αντιπροσωπεύουν το 75% της συνολικής αύξησης αξίας (deal value growth). Από αυτές, περίπου το 60% πραγματοποιήθηκε από «σπoραδικούς αγοραστές», ενώ δύο στις πέντε είχαν ριζικά μετασχηματιστικό αντίκτυπο, με αξία που υπερέβαινε το 50% της χρηματιστηριακής αξίας του αγοραστή. Πρόκειται για μεγάλα, στρατηγικά bets που φέρουν υψηλό ρίσκο αλλά και την προοπτική σημαντικής υπεραξίας.

Η ανάλυση της Bain επισημαίνει ότι τέτοιες συμφωνίες απαιτούν από τις διοικήσεις να δώσουν δυσανάλογα μεγάλη έμφαση στη στρατηγική και οργανωτική ενσωμάτωση και ευθυγράμμιση, προκειμένου να δημιουργηθεί και να διασφαλιστεί αξία.

Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στον τομέα της Τεχνολογίας ηγήθηκαν της φετινής ανόδου της παγκόσμιας δραστηριότητας M&A, με τις συμφωνίες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) να λειτουργούν ως βασικός καταλύτης. Παράλληλα, η αναζωπύρωση των M&A είναι ευρείας βάσης: εκτείνεται σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και σε κάθε κατηγορία φορέων συναλλαγών, με την αξία των συμφωνιών να καταγράφει διψήφια αύξηση σε οριζόντια βάση, όπως επισημαίνει η έκθεση της Bain.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ψαρρή, Managing Partner της Bain & Company Greece: «Οι εταιρείες σε όλους τους κλάδους συνειδητοποιούν ότι η στρατηγική τους χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Με τη βελτιωμένη συγκυρία στην αγορά M&A και τη μεγαλύτερη σύγκλιση στις αποτιμήσεις, οι στρατηγικοί αγοραστές επαναφέρουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές στο επίκεντρο των προσπαθειών τους για ανάπτυξη και μετασχηματισμό. Η έρευνα μας σε περισσότερα από 300 στελέχη M&A δείχνει ότι η στρατηγική σημασία των συναλλαγών είναι πλέον ξεκάθαρη και αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης της δραστηριότητας. Στην Ελλάδα, η αγορά M&A χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική, με μεγάλο ενδιαφέρον τόσο ξένων όσο και εγχώριων επενδυτών. Βλέπουμε σημαντική διαφοροποίηση και σαφή μετατόπιση από την ανάκαμψη στην επέκταση — σημαντικοί επενδυτές πλέον δεν επενδύουν στην Ελλάδα λόγω χαμηλών αποτιμήσεων, αλλά λόγω της δυναμικής της οικονομίας και των fundamentals των εταιρειών».

Τεχνολογία & Προηγμένη Βιομηχανική παραγωγή: Το “καύσιμο” της αναθέρμανσης των συναλλαγών M&A

Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στον κλάδο της Τεχνολογίας σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο το 2025, με την αξία των συναλλαγών να αυξάνεται κατά περισσότερο από 76% και να φτάνει τα 478 δισ. δολάρια μέχρι σήμερα. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι σχεδόν το ήμισυ της στρατηγικής αξίας των τεχνολογικών συμφωνιών άνω των 500 εκατ. δολαρίων αφορούσε είτε AI-native εταιρείες, είτε συναλλαγές που τεκμηριώνουν σαφή οφέλη από την εφαρμογή της ΤΝ.

Παράλληλα, ο τομέας της Προηγμένης Βιομηχανικής παραγωγής (Advanced Manufacturing) αποτέλεσε σημαντικό μοχλό περαιτέρω ανάπτυξης, καταγράφοντας αύξηση 38% και αγγίζοντας τα 717 δισ. δολάρια έως το τέλος του έτους.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η ανάκαμψη είναι παγκόσμια. Οι συναλλαγές που αφορούν εταιρείες με δραστηριότητα στις ΗΠΑ αποτέλεσαν τον βασικό πυλώνα της φετινής ανόδου, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 50% της συνολικής στρατηγικής αξίας (deal value). Η Κίνα, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά M&A παγκοσμίως, κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό συμφωνιών, με πάνω από το 80% της αξίας των συναλλαγών να προέρχεται από την εγχώρια κινεζική αγορά.

Η Ιαπωνία ξεχώρισε επίσης, καθώς κατάφερε να διπλασιάσει τη συνολική αξία των συναλλαγών της και να αναδειχθεί στην τρίτη μεγαλύτερη αγορά M&A παγκοσμίως, ενώ παράλληλα σημείωσε διψήφια αύξηση στον αριθμό των deals.

Στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜEΑ), η αξία των συναλλαγών ενισχύθηκε σημαντικά, κυρίως λόγω της δραστηριότητας σε mega-deals. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των συμφωνιών υποχώρησε κατά 7%, υποδηλώνοντας μια πιο επιλεκτική και στρατηγική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο της συνολικής αύξησης κατά 36% της αξίας των συναλλαγών που αναμένεται για το 2025, η δραστηριότητα σε όλες τις κατηγορίες αγοραστών ενισχύθηκε σημαντικά, με την αξία των συναλλαγών να αυξάνεται κατά 38% στις στρατηγικές συναλλαγές, κατά 31% μεταξύ των χρηματοοικονομικών επενδυτών και κατά 28% μεταξύ των επενδυτών επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital).

Η χαλάρωση των κανονισμών, το μειωμένο κόστος κεφαλαίου και η σύγκλιση των αποτιμήσεων ενισχύουν την ανάκαμψη

Η ανάλυση της Bain εντοπίζει μια σειρά παραγόντων που οδηγούν το νέο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς οι εταιρείες επέλεξαν να αναπτυχθούν μέσω εξαγορών και να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες πηγές κερδοφορίας (profit pools).

Πολλές από τις προκλήσεις που είχαν επιβαρύνει τη δραστηριότητα Μ&Α τα χρόνια μετά τη πανδημία έχουν πλέον περιοριστεί. Παράλληλα, το ρυθμιστικό περιβάλλον γίνεται πιο ευέλικτο και το κόστος κεφαλαίου υποχωρεί.

Το χάσμα αποτίμησης μεταξύ αγοραστών και πωλητών (buyer-seller gap) μειώνεται, με τους πολλαπλασιαστές αποτίμησης να έχουν ενισχυθεί σε 11,6x EV/EBITDA. Το επίπεδο αυτό, αν και αυξημένο, παραμένει χαμηλότερο από τα ιστορικά υψηλά του 2021 στους περισσότερους κλάδους.

Η Bain επισημαίνει ότι ολοένα και περισσότερα στελέχη αντιλαμβάνονται πως η στάση αναμονής δεν αποτελεί πλέον βιώσιμη στρατηγική. Η ανάγκη για άμεση δράση εντάθηκε περαιτέρω λόγω του βαθύτατου «μετασχηματιστικού αντίκτυπου» της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η στρατηγική αναδείχθηκε στον κορυφαίο λόγο διατήρησης ή ενίσχυσης της δραστηριότητας M&A, με πάνω από το 85% περισσότερων από 300 στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα της Bain, να δηλώνουν ότι έχουν ανανεώσει το σύνολο των υποψήφιων στόχων τους, ενσωματώνοντας τις τεχνολογικές και στρατηγικές αλλαγές της εποχής.

Οι δασμοί και οι εμπορικές αναταράξεις δεν ανέκοψαν την ανάκαμψη

Παρά την αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς και τις εμπορικές εντάσεις, ο αντίκτυπος τους αποδείχθηκε περιορισμένος. Η παροδική κάμψη του Απριλίου δεν είχε διάρκεια, ενώ ο ρυθμός των διασυνοριακών συμφωνιών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος μέσα στο 2025. Λιγότερο από το μισό των στελεχών M&A που συμμετείχαν στην έρευνα της Bain θεωρεί ότι οι εμπορικοί περιορισμοί θα επηρεάσουν τα συνολικά τους πλάνα για συμφωνίες, ενώ το 70% δηλώνει ότι η εμπορική πολιτική δεν θα μεταβάλει τα σχέδια εκποιήσεων.

Ωστόσο, η Bain εκτιμά ότι οι τάσεις που διαμορφώνονται σε ένα περιβάλλον «μεταπαγκοσμιοποίησης» (post-globalization) θα αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα τα επόμενα χρόνια. Ήδη καταγράφονται πρώιμες ενδείξεις: μη αμερικανικές εταιρείες εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμες να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ, ενώ Αμερικανοί αγοραστές στρέφονται πιο συστηματικά σε εγχώριες συμφωνίες λόγω των δασμών.

Καθώς το παγκόσμιο εμπόριο αναδιαρθρώνεται γύρω από περιφερειακές ζώνες, η ανάλυση της Bain θεωρεί ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές παρέχουν στις εταιρείες ευελιξία επιλογών και πρόσβαση σε αγορές.

Οι dealmakers αντιμετωπίζουν εντεινόμενους περιορισμούς κεφαλαίου, καθώς νέες προτεραιότητες ανταγωνίζονται για τους εταιρικούς πόρους

Η έκθεση σημειώνει ότι η τάση της «μετα-παγκοσμιοποιήσης» και η αυξανόμενη προστατευτική πολιτική επηρεάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες κατανέμουν κεφάλαιο στις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές. Οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με αυξανόμενες δαπάνες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς και για επενδύσεις σε Τεχνητή Νοημοσύνη, αυτοματισμούς και αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών. Ως αποτέλεσμα, τα στελέχη M&A αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυστηρότερη αξιολόγηση στις προτάσεις κατανομής κεφαλαίου και υψηλότερες απαιτήσεις απόδοσης επένδυσης (ROI) για κάθε συμφωνία.

Παρά την ισχυρή δραστηριότητα συναλλαγών το 2025, οι κεφαλαιακές κατανομές στις M&A υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, αποτελώντας μόλις το 7% των συνολικών δαπανών ρευστού σε περίπου 700 εταιρείες του S&P World Index. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από το εύρος 9% – 17% που επικράτησε την τελευταία εννέα χρόνια. Σύμφωνα με την Bain, η πτώση αυτή αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι κρίσιμες επενδυτικές προτεραιότητες —από τεχνολογικές αρχιτεκτονικές, ρομποτικά συστήματα και εφαρμογές ΤΝ έως εργοστασιακές υποδομές και ενεργειακές μονάδες— απορροφούν μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων, περιορίζοντας τον χώρο για M&A.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναβαθμίζει δραστικά το πεδίο των M&A

Σε ένα έτος όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη σημείωσε ραγδαία πρόοδο, η επίδρασή της ήταν εμφανής σε ολόκληρο τον κύκλο των συναλλαγών. Το 75% των στρατηγικών αγοραστών αξιολόγησε την επίδραση της ΤΝ στα υπό εξέταση περιουσιακά στοιχεία, ενώ τουλάχιστον το 20% αποχώρησε από συμφωνίες λόγω ευρημάτων αυτής της αξιολόγησης. Παράλληλα, η χρήση εργαλείων ΤΝ από τους επαγγελματίες M&A υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας το 45%.

Ενώ ο εντοπισμός και η αξιολόγηση στόχων παραμένουν οι κύριες εφαρμογές, η Bain αναφέρει ότι αυξάνεται σταθερά η χρήση της ΤΝ σε πιο σύνθετες λειτουργίες, όπως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ενοποίησης μετά τη συμφωνία.

Μετατόπιση προς συμφωνίες επέκτασης πεδίου (scope deals)

Η Bain καταγράφει μια αξιοσημείωτη στροφή προς τις συμφωνίες scope deals, καθώς περισσότερες εταιρείες επιδιώκουν να διεισδύσουν σε νέες αγορές και νέα τμήματα πελατών, αντί να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην κλιμάκωση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων τους. Το 2025, το 60% των συμφωνιών άνω του 1 δισ. δολαρίων αφορούσε scope deals —το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί— γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή στρατηγική στροφή προς την ενίσχυση των εσόδων και την απόκτηση νέων δυνατοτήτων.

Ακόμη και παραδοσιακά προσανατολισμένοι σε συμφωνίες κλίμακας κλάδοι, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, εμφανίζουν ενισχυμένη διάθεση για διεύρυνση του πεδίου δράσης τους.