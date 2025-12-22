bloomberg:-Αυτός-είναι-ο-καλύτερος-προορισμός-στην-Ελλάδα-για-το-2026,-επειδή-η-Σαντορίνη-και-η-Μύκονος-είναι-τόσο…-2025

Στον 10ο ετήσιο ταξιδιωτικό του -, για το 2026, δεν βρίσκονται τα ελληνικά νησιά. Αντίθετα, υπάρχουν τα ελληνικά βουνά. «Εμπιστευτείτε μας σε αυτό», τονίζει το σχετικό δημοσίευμα που προτείνει στους επίδοξους ταξιδιώτες 25 «κρυφά διαμάντια»- όπως τα αποκαλεί ανά τον πλανήτη. Ανάμεσά τους, «τα νησιά της Σκωτίας που δεν έχετε σκεφτεί ποτέ ( Εβρίδες) , η μεγάλη ασιατική πόλη της γαστρονομίας που δεν βρίσκεται στην Ιαπωνία (Ταιπέι) η πρωτεύουσα της Αργεντινής, και η βασίλισσα της ήσυχης πολυτέλειας της Καραϊβικής (Τα Νησιά Τερκς και Κάικος)».

Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα το δημοσίευμα αναφέρει:

«Στα ελληνικά βουνά: Επειδή η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι τόσο… 2025

Ο επόμενος μεγάλος ταξιδιωτικός προορισμός στην Ελλάδα δεν απαιτεί δωμάτιο 1.000 δολαρίων τη βραδιά, δεν απαιτεί να σπρώχνεστε για να κάνετε κράτηση σε beach club, δεν απαιτεί να ταξιδέψετε με ασφυκτικά γεμάτο πλοίο σε κάποιο νησί. Στην πραγματικότητα, δεν έχει καμία σχέση με νησιά. Μακριά από τον θόρυβο της Σαντορίνης και της Μυκόνου, υπάρχει μια περιοχή με παραδοσιακά αγροκτήματα και τυροκομεία, χιλιετή μοναστήρια λαξευμένα σε βράχους και παλιά πέτρινα κτίρια σε αφθονία. Καλώς ήρθατε στα ελληνικά βουνά.

Όσο μακριά και αν βρίσκονται από τα νησιά, γεωγραφικά και πνευματικά, η βόρεια Ελλάδα και η ενδοχώρα της Πελοποννήσου προσφέρουν πολλές από τις ίδιες γαστρονομικές απολαύσεις και πολυτελείς δραστηριότητες με τις γειτονικές περιοχές του Ιονίου και των Κυκλάδων — και ακόμη περισσότερες. Στο Grand Forest Metsovo, στα βορειοδυτικά των Πινδικών Άλπεων, για παράδειγμα, μπορείτε να κολυμπήσετε σε μια πισίνα υπερχείλισης στην κορυφή ενός λόφου, να κάνετε ποδηλασία ανάμεσα σε πυκνά δάση μαύρων ελάτων και να δοκιμάσετε καμπερνέ σοβινιόν από αμπελώνες σε μεγάλο υψόμετρο.

«Το Μέτσοβο και άλλες ορεινές πόλεις είναι ήδη αγαπημένες από τους Έλληνες ως χειμερινά καταφύγια» αναφέρεται.

Τώρα, οι τουρίστες που αναζητούν πολυτέλεια και έχουν κουραστεί να ιδρώνουν από την ακραία ζέστη του μεσογειακού καλοκαιριού, αρχίζουν να ανακαλύπτουν τα ελληνικά βουνά, με τις κρατήσεις από Αμερικανούς να καταγράφουν υψηλά ποσοστά.

Στις οδηγίες προς…ναυτιλομένους το -, με ένα γράφημα, δίνει πληροφορίες για όσους θέλουν να οργανώσουν το ταξίδι τους

Πότε να πάτε

Η άνοιξη προσφέρει τις πιο ευχάριστες θερμοκρασίες για πεζοπορία, ενώ τα αγριολούλουδα βρίσκονται στο απόγειο της ανθοφορίας τους στα τέλη Απριλίου. Το καλοκαίρι είναι η ιδανική επιλογή για μια «δροσερή» απόδραση μακριά από τη ζέστη της Αθήνας.

Πότε να μην πάτε

Περιοχές όπως το Μέτσοβο είναι πιο πολυσύχναστες κατά τη διάρκεια της χειμερινής σεζόν, από τους λάτρεις του σκι, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, οπότε για ένα πιο ήσυχο ταξίδι στην Ελλάδα, αποφύγετε την περίοδο αιχμής του χειμώνα».