Eurobank: Αγορά 1,75 εκατ. ιδίων μετοχών ύψους 6,117 εκατ. ευρώ

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 15.12.2025 – 19.12.2025 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.760.945 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,4739, ανά μετοχή και συνολικό κόστος €6.117.394,79.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 1.760.945 Ίδιες Μετοχές.