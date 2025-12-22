euronext:-Κορυφαίος-προορισμός-παγκοσμίως-για-εισαγωγές-εταιρειών-ομολόγων-και-το-2025

Τη θέση της ως κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό πρωτογενών αγορών επιβεβαιώνει με σχετική ανακοίνωση η Euronext.

Τη θέση της ως κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό πρωτογενών αγορών επιβεβαιώνει με σχετική ανακοίνωση η Euronext, αναφέροντας πως διαθέτει περισσότερους από 1.700 εκδότες που αντιπροσωπεύουν συνολική κεφαλαιοποίηση 6,7 τρισ. ευρώ στην ενιαία χρηματιστηριακή τους αγορά, η οποία καλύπτει επτά χώρες. Μετά την επιτυχή απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Euronext επεκτείνει περαιτέρω το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα εξυπηρετώντας τοπικούς και διεθνείς εκδότες και επενδυτές.

Ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους Euronext, σχολίασε: «Το 2025, η Euronext απέδειξε την ανθεκτικότητα του ομοσπονδιακού της μοντέλου. Παρά τις προκλήσεις του περιβάλλοντος, η Euronext υποδέχθηκε 50 νέες εισαγωγές στην ενοποιημένη αγορά της που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των νέων εισαγωγών στην Ευρώπη. Μεγάλες εταιρείες αλλά και ΜμΕ επέλεξαν τη Euronext για να συνεχίσουν την πορεία ανάπτυξής τους με πίστη στην ισχύ και τη σημασία της ενιαίας δεξαμενής ρευστότητας, του κεντρικού βιβλίου εντολών και τους ενιαίας πλατφόρμας συναλλαγών τους. Το 2026, η Euronext θα επιδείξει για άλλη μια φορά την ηγετική της θέση στην εισαγωγή μετοχών και ομολόγων, καθώς πολλές εταιρείες αναζητούν δημόσιες αγορές για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες και να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους».

Νο1 προορισμός εισαγωγής εταιριών στην Ευρώπη

Το 2025, η Euronext ενίσχυσε τη θέση της ως ο κορυφαίος προορισμός εισαγωγής εταιριών στην Ευρώπη. Έως τις 22 Δεκεμβρίου 2025, η Euronext κατέγραψε 76 εισαγωγές και υποδέχθηκε 50 νέες εταιρείες στις αγορές της που αντιπροσωπεύουν συνολική κεφαλαιοποίηση 17 δισ. ευρώ. Οι νέες εισαγωγές εταιριών στην Euronext αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο των νέων εισαγωγών σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2025. Η Euronext προσέλκυσε το 42% των διεθνών εισαγωγών1 στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, η Euronext υποδέχθηκε αρκετές εταιρίες με ηγετική παρουσία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο:

The Magnum Ice Cream Company: Η μεγαλύτερη εταιρεία παγωτού στον κόσμο, η οποία αποσχίστηκε (spun-off) από τη Unilever και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εταιρεία που εισήχθη στη Euronext φέτος, με κεφαλαιοποίηση 7,8 δισ. ευρώ.

Ένας από τους μεγαλύτερους εργολάβους υπεράκτιων γεωτρήσεων στη Βραζιλία, εισήχθη στη Euronext με κεφαλαιοποίηση 693 εκατ. ευρώ. Το 2025, η Euronext επιβεβαίωσε επίσης τη θέση της ως το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο για εταιρείες Tech. Περίπου 700 εταιρείες τεχνολογίας είναι εισηγμένες στη Euronext, αντιπροσωπεύοντας συνολική κεφαλαιοποίηση 1,4 τρισ. ευρώ. Το 36% των εταιριών που εισήχθησαν στη Euronext το 2025 είναι εταιρείες τεχνολογίας. Μεταξύ αυτών:

SoftwareOne Holding: Κορυφαίος ελβετικός πάροχος λύσεων λογισμικού και cloud παγκοσμίως, εισήχθη στη Euronext με κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ μετά τη συνένωσή της με τον Όμιλο Crayon και εντάχθηκε στον δείκτη Euronext Tech Leaders.

Το 2025 σηματοδότησε την 20η επέτειο από τη δημιουργία της Euronext Growth. Η αναπτυξιακή αγορά της Euronext φιλοξενεί πλέον περισσότερες από 500 εταιρίες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (small and mid-cap), σε έξι γεωγραφικές τοποθεσίες, συνδεδεμένες με θεσμικούς επενδυτές από 29 χώρες.

Περισσότερες από 200 εισηγμένες εταιρείες στην Euronext άντλησαν πάνω από 15 δισ. ευρώ μέσω δευτερογενών προσφορών (follow-on transactions) για την κάλυψη των χρηματοδοτικών τους αναγκών. Μεταξύ αυτών, ο Όμιλος Elia άντλησε 2,2 δισ. ευρώ —η μεγαλύτερη διάθεση μετοχών στη Euronext Brussels από το 2009— η Eutelsat άντλησε 1,5 δισ. ευρώ και η Italgas 1,0 δισ. ευρώ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Euronext εδραίωσε τον ρόλο της ως η κορυφαία υποδομή κεφαλαιαγοράς στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας την περαιτέρω ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών:

Τον Μάρτιο του 2025, η Euronext ηγήθηκε μιας πρωτοβουλίας για δράση στη Γαλλία για την καλύτερη χρηματοδότηση των εταιριών μέσω των κεφαλαιαγορών. Το «Manifeste pour un Meilleur financement des entreprises par les marchés de capitaux» υποστηρίχθηκε από 33 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τον Απρίλιο του 2025, η Euronext παρουσίασε το European Common Prospectus για την επιτάχυνση της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών και την ενίσχυση της δραστηριότητας των IPO σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το European Common Prospectus φέρνει την πολυαναμενόμενη εναρμόνιση στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες παρουσιάζονται στην αγορά. Οι εκδότες επωφελούνται από ένα απλοποιημένο, εύχρηστο πρότυπο που μειώνει σημαντικά την πολυπλοκότητα. Αντικαθιστά τις 21 ενότητες που απαιτούνταν προηγουμένως με μια απλούστερη μορφή 11 ενοτήτων και καθιστά την προετοιμασία ενός ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής ταχύτερη και αποτελεσματικότερη.

#1 προορισμός για εισαγωγές ομολόγων παγκοσμίως

Η Euronext επιβεβαίωσε την παγκόσμια θέση της ως ο κορυφαίος προορισμός εισαγωγής ομολόγων, με περισσότερα από 55.000 ομόλογα συνολικά από περίπου 100 διαφορετικές χώρες. Το 2025, οι αγορές της Euronext υποδέχθηκαν περισσότερα από 14.500 νέα ομόλογα, αντλώντας περισσότερα από 3,6 τρισ. ευρώ σε νέα κεφάλαια. Η Euronext εδραίωσε περαιτέρω τη θέση της ως ο κορυφαίος προορισμός παγκοσμίως για βιώσιμα ομόλογα, με περισσότερες από 650 νέες εισαγωγές ομολόγων ESG το 2025, αντλώντας πάνω από 270 δισ. ευρώ.

Η Euronext ενίσχυσε τη θέση της ως ο κορυφαίος προορισμός για συγκεκριμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα για τις Εξασφαλισμένες Δανειακές Υποχρεώσεις (CLOs), με περισσότερες από 4.000 νέες εισαγωγές CLO το 2025, ενώ διατήρησε την παγκόσμια ηγετική της θέση στην ισλαμική χρηματοδότηση, με 25 εγκεκριμένες συναλλαγές sukuk και άντληση κεφαλαίων άνω των 13 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Euronext συνέχισε να βελτιώνει την αποδοτικότητα στις διαδικασίες εισαγωγής ομολόγων αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για τον εξορθολογισμό των ελέγχων εισαγωγής ομολόγων, ενισχύοντας τη δέσμευσή της στις ψηφιακές υπηρεσίες για εκδότες και πράκτορες εισαγωγής.

Συνεχής στήριξη των ιδιωτικών εταιρειών στην αναπτυξιακή τους πορεία

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025, η Euronext διοργάνωσε τη δέκατη έκδοση του IPOready, του μεγαλύτερου προ-IPO προγράμματος της Ευρώπης. Για την έκδοση του 2025, το IPOready προσέλκυσε μια εξαιρετική ομάδα περισσότερων από 160 εταιρειών από 11 χώρες. Οι εταιρείες τεχνολογίας κυριάρχησαν, αποτελώντας το 67% των συνολικών συμμετεχόντων.

Περισσότεροι από 1.200 απόφοιτοι έχουν συμμετάσχει στο IPOready όλα αυτά τα χρόνια, οδηγώντας σε 38 επιτυχημένες εισαγωγές στις αγορές της Euronext. Αυτές οι εταιρείες έχουν αντλήσει συλλογικά περισσότερα από 1,7 δισ. ευρώ κατά την εισαγωγή τους. Το 2025, η Euronext υποδέχθηκε την εισαγωγή επτά νέων «αποφοίτων»: ADEC Innovations, Appear, EnergyVision, FSDV, SEMCO Technologies, Tecno και Younited Financial.

Το ELITE, το οικοσύστημα της Euronext για ιδιωτικές εταιρείες, επέκτεινε την εμβέλειά του, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ανάπτυξη και την πρόσβαση των εταιρειών στις κεφαλαιαγορές. Το 2025, το ELITE υποδέχθηκε 163 νέες εταιρείες, ανεβάζοντας το δίκτυό του σε περισσότερα από 2.000 μέλη. Φέτος, τέσσερις εταιρείες του ELITE εισήχθησαν στις αγορές μετοχών, ενώ 16 εταιρείες εξέδωσαν 19 ομόλογα, εξασφαλίζοντας συνολικά 243 εκατ. ευρώ.

Πρωτοβουλίες για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης

Στις 6 Μαΐου 2025, η Euronext ανακοίνωσε την έναρξη μιας σειράς νέων πρωτοβουλιών με εστίαση στο ESG, σχεδιασμένων να ενισχύσουν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Στις 7 και 8 Ιουλίου 2025, η Euronext φιλοξένησε τις πρώτες Ευρωπαϊκές Ημέρες Χρηματοδότησης Αεροδιαστημικής και Άμυνας, φέρνοντας σε επαφή 25 εταιρείες που αναζητούσαν χρηματοδότηση με περισσότερους από 90 επενδυτές και ειδικούς από όλη την Ευρώπη.

Η Euronext παρουσίασε επίσης το European Defence Bond Label, μια εθελοντική πρωτοβουλία για εισηγμένα ομόλογα, με στόχο την κατεύθυνση ιδιωτικών κεφαλαίων προς επιλέξιμα έργα Άμυνας και Ασφάλειας στην Ευρώπη. Στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, ο Όμιλος BPCE έγινε το πρώτο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ευρώπη που εξέδωσε ομόλογο με το σήμα European Defence Bond Label, ακολουθούμενο από την Bpifrance το Νοέμβριο του 2025. Συνολικά, άντλησαν 1,75 δισ. ευρώ.

Στις 24 Νοεμβρίου 2025, η Euronext εγκαινίασε το European Aerospace and Defence Growth Hub, φέρνοντας κοντά 15 εταιρίες από τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Με την υποστήριξη του ELITE, του οικοσυστήματος της Euronext για ιδιωτικές εταιρίες, η πρωτοβουλία αυτή έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας των εταιριών αεροδιαστημικής και άμυνας.

Τον Ιανουάριο του 2026, η Euronext θα ξεκινήσει την πρώτη έκδοση του IPOready Defence, μέρος του ευρύτερου προγράμματος IPOready της Euronext. Οι συμμετέχουσες εταιρίες θα αποκτήσουν τα εργαλεία, τις γνώσεις και το δίκτυο που απαιτούν για να κατανοήσουν τις κεφαλαιαγορές, να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των χρηματοδοτικών τους επιλογών και να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη δημόσια εγγραφή (IPO). Το IPOready Defence θα επωφεληθεί από την υποστήριξη ενώσεων της αμυντικής βιομηχανίας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και υπερεθνικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μέσω του πλαισίου InvestEU Advisory Hub της ΕΕ.

Ανάπτυξη της Euronext Corporate Solutions σε όλη την Ευρώπη

Το 2025, η Euronext Corporate Solutions ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος ευρωπαϊκός πάροχος SaaS (Software as a Service) λύσεων διακυβέρνησης, συμμόρφωσης και επενδυτικών σχέσεων (investor relations). Η δραστηριότητα διπλασίασε το μέγεθός της μετά την εξαγορά της Admincontrol, παρόχου υπηρεσιών Board Portal και Virtual Data Room, και επέκτεινε τη βάση πελατών της σε περισσότερες από 8.500 εταιρίες, ενισχύοντας σημαντικά το αποτύπωμά της στις Σκανδιναβικές χώρες.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Euronext Corporate Solutions εμπλούτισε την ποικιλία των προϊόντων της με νέες δυνατότητες και κυκλοφόρησε νέα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης μιας ειδικής πύλης πελατών (Client portal) που λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου για επαγγελματίες των επενδυτικών σχέσεων (IR). Με τον τρόπο αυτό, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την παροχή ολοκληρωμένων και καινοτόμων λύσεων που βοηθούν τους πελάτες να πλοηγηθούν με επιτυχία από την αίθουσα του διοικητικού συμβουλίου έως τις κεφαλαιαγορές.