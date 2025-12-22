h-nelios-διευρύνει-τη-συνεργασία-της-με-τον-Όμιλο-Καράτζη

Η συνεργασία, η οποία αφορά τον τομέα του online performance marketing και της ψηφιακής προβολής, συνεχίζεται καλύπτοντας πλέον και τα τρία ξενοδοχεία του ομίλου στη Χερσόνησο της Κρήτης, καθώς και το υπό κατασκευή Pantheon Water Park & Suites του ομίλου.

Τη διεύρυνση της στρατηγικής της συνεργασίας με τον Όμιλο Καράτζη ανακοίνωσε η Nelios, με αντικείμενο την ενίσχυση της online προβολής, της αναγνωρισιμότητας και των απευθείας κρατήσεων των ξενοδοχείων του ομίλου. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Καράτζη είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος ελληνικός επιχειρηματικός όμιλος, με ιστορία που ξεκινά το 1973 και ισχυρή παρουσία στη βιομηχανία, τον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η συνεργασία, η οποία αφορά τον τομέα του online performance marketing και της ψηφιακής προβολής, συνεχίζεται καλύπτοντας πλέον και τα τρία ξενοδοχεία του ομίλου στη Χερσόνησο της Κρήτης, καθώς και το υπό κατασκευή Pantheon Water Park & Suites του ομίλου.

Βάση για την επέκταση της συνεργασίας ήταν τα πρώτα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα από το online performance marketing που εφάρμοσε η Nelios για το ξενοδοχείο Nana Princess στις αρχές της φετινής τουριστικής σεζόν, με στόχο την ενίσχυση των online πωλήσεων με έμφαση στις απευθείας κρατήσεις μέσω του επίσημου website του.

Πλέον η σύμπραξη με τον όμιλο επεκτείνεται και στα υπόλοιπα δύο ξενοδοχεία του, Nana Golden Beachκαι Nana Royal, με τη Nelios να αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων ψηφιακής προβολής και απόδοσης.

Παράλληλα, η Nelios ανέλαβε την online προβολή του Pantheon Waterpark & Suites του Ομίλου Καράτζη το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του τον Μάιο 2026, καθώς και τη συνολική υποστήριξη του επίσημου website του, το οποίο αναμένεται σύντομα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Στο πλαίσιο της συνεργασίας εντάσσεται και το ξενοδοχειακό συγκρότημα που συνδέεται με το πάρκο, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική ψηφιακή στρατηγική του ομίλου.