jim-beam:-Αναστολή-παραγωγής-ενός-έτους-για-το-διάσημο-μπέρμπον-καθώς-οι-δασμοί….-«πλημμύρισαν»-τις-αποθήκες

Σε αναστολή παραγωγής για ένα ολόκληρο χρόνο της προχωρά η εταιρεία που παράγει το δημοφιλές μπέρμπον ουίσκι Jim Beam, κλείνοντας το κύριο εργοστάσιό της στο Κεντάκι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας το αποστακτήριο θα παραμείνει κλειστό, και η εταιρεία θα «αξιοποιήσει την ευκαιρία για να επενδύσει σε αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων».

Η εταιρία δηλώνει επίσης ότι αξιολογεί «συνεχώς τα επίπεδα παραγωγής ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στη ζήτηση των καταναλωτών» και συζητά ήδη το πόσο θα ουίσκι θα παραγάγει το 2026».

Οι αποσταγματοποιοί στο Κεντάκι -περιοχή που φημίζεται για το μπέρμπον- αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα, εν μέρει λόγω και των εμπορικών πολιτικών που ακολουθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Jim Beam ανήκει στον ιαπωνικό κολοσσό ποτών Suntory Global Spirits, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις του Κεντάκι.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητές της στην εν λόγω αμερικανική Πολιτεία, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου αποστακτηρίου καθώς και των μονάδων εμφιάλωσης και αποθήκευσης, θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά τον επόμενο χρόνο.

Η Jim Beam ανέφερε ακόμη ότι εξετάζει τρόπους αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού της κατά τη διάρκεια της αναστολής παραγωγής και ότι βρίσκεται σε συνομιλίες για το θέμα με το συνδικάτο των εργαζομένων.

Τεράστιο πλεόνασμα

Τον Οκτώβριο, η Ένωση Αποσταγματοποιών του Κεντάκι (KDA) ανακοίνωσε ότι η ποσότητα μπέρμπον που βρίσκεται αποθηκευμένη σε ολόκληρη την πολιτεία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, με περισσότερα από 16 εκατομμύρια βαρέλια.

Σύμφωνα με την ένωση, τα αποθηκευμένα βαρέλια μπέρμπον, τα οποία υπόκεινται σε πολιτειακή φορολογία, έχουν κοστίσει στους αποσταγματοποιούς ένα τεράστιο ποσό ύψους» 75 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο για φέτος.

Οι Αμερικανοί αποσταγματοποιοί αντιμετωπίζουν εμπορικά αντίποινα από χώρες στις οποίες οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει με εισαγωγικούς δασμούς στα προϊόντα τους.

Οι συνέπειες των δασμών

«Μεγάλο μέρος της επέκτασης της τελευταίας δεκαετίας είχε στόχο την παγκόσμια ανάπτυξη», ανέφερε η KDA τον Οκτώβριο, ζητώντας «μια γρήγορη επιστροφή στο αμοιβαίο, χωρίς δασμούς εμπόριο».

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά έχουν επίσης επηρεάσει τις πωλήσεις αλκοολούχων ποτών, με τις περισσότερες καναδικές επαρχίες να μποϊκοτάρουν τα αμερικανικά οινοπνευματώδη