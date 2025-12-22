Pepco Group: Ισχυρά αποτελέσματα και επιτάχυνση στρατηγικής εκτέλεσης σε μια χρονιά – ορόσημο

Κατά το οικονομικό έτος 2025 (FY25), ο Όμιλος προχώρησε στο άνοιγμα 247 νέων καταστημάτων σε καθαρή βάση, εξορθολόγησε το χαρτοφυλάκιό του και ενίσχυσε περαιτέρω το brand της Pepco ως τον βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Η Pepco Group, ένας από τους κορυφαίους πανευρωπαϊκούς retailers ειδών καθημερινής χρήσης σε προσιτές τιμές, ολοκλήρωσε μια χρονιά μετασχηματισμού, καταγράφοντας ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, παράλληλα με την αποφασιστική υλοποίηση του νέου στρατηγικού της πλαισίου.

Κατά το οικονομικό έτος 2025 (FY25), ο Όμιλος προχώρησε στο άνοιγμα 247 νέων καταστημάτων σε καθαρή βάση, εξορθολόγησε το χαρτοφυλάκιό του και ενίσχυσε περαιτέρω το brand της Pepco ως τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό υπόβαθρο για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη δημιουργία αξίας.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η Pepco Group σημείωσε ουσιαστική πρόοδο στον εξορθολογισμό της δραστηριότητάς της και στην ενίσχυση του στρατηγικού της προσανατολισμού. Η επιτυχής πώληση της Poundland τον Ιούνιο του 2025, καθώς και η πλήρης αποχώρηση από την κατηγορία FMCG στο πλαίσιο του brand Pepco, αποτέλεσαν κομβικά ορόσημα, επιτρέποντας στον Όμιλο να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε ένδυση και είδη γενικού εμπορίου με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Ο στρατηγικός αυτός επαναπροσδιορισμός οδήγησε στη δημιουργία ενός πιο απλού, ευέλικτου και πειθαρχημένου οργανισμού, ο οποίος είναι πλέον καλύτερα τοποθετημένος ώστε να αξιοποιήσει ευκαιρίες ανάπτυξης και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Το 2025 αποτέλεσε ένα πραγματικό σημείο καμπής για τον Όμιλο. Μετά την παρουσίαση του νέου στρατηγικού μας πλάνου τον Μάρτιο, η Pepco Group προχώρησε στην υλοποίησή του με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς, επιτυγχάνοντας σημαντική πρόοδο σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα. Η στρατηγική απόφαση να επαναπροσδιορίσουμε τη δραστηριότητά μας, εστιάζοντας στο brand Pepco και αποκλειστικά στις βασικές μας κατηγορίες ένδυσης και είδη γενικού εμπορίου επιβεβαιώθηκε από τα ισχυρά αυτά αποτελέσματα», δήλωσε ο Stephan Borchert, Διευθύνων Σύμβουλος της Pepco Group.

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα χάρη στην πειθαρχημένη εκτέλεση της στρατηγικής

Ο σαφέστερος στρατηγικός προσανατολισμός του Ομίλου αποτυπώθηκε σε ισχυρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2025 (FY25).

Τα έσοδα της Pepco Group αυξήθηκαν κατά 8,7%, φθάνοντας τα 4,5 δισ. ευρώ, με τη δυναμική αυτή να υποστηρίζεται από την επιστροφή σε θετική συγκρίσιμη αύξηση πωλήσεων (like-for-like) κατά 2,6%, καθώς και από τη συνεχή επέκταση του δικτύου καταστημάτων. Τα προσαρμοσμένα EBITDA (IFRS 16) κατέγραψαν αύξηση 10,3%, φτάνοντας τα 865 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 100 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, στο 48,0%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα και στην αποχώρηση από τις κατηγορίες FMCG.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 19,7%, φθάνοντας τα 219 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη μετατροπή των EBITDA σε καθαρή κερδοφορία. Παράλληλα, η ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, ύψους 334 εκατ. ευρώ, ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση και τον ισολογισμό της Pepco Group.

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος προχώρησε με επιτυχία σε αναχρηματοδότηση του δανεισμού του, επεκτείνοντας τις διάρκειες αποπληρωμής και μειώνοντας σημαντικά το μέσο κόστος δανεισμού, γεγονός που ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία και ανθεκτικότητά του.

Παράλληλα με τις ισχυρές αυτές επιδόσεις, η Pepco Group συνέχισε την πειθαρχημένη ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της, ανοίγοντας 247 νέα καταστήματα σε καθαρή βάση κατά το οικονομικό έτος 2025 (FY25), ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 4.359 καταστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η επέκταση επικεντρώθηκε σε αγορές υψηλής απόδοσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE), καθώς και στη Δυτική Ευρώπη, οι οποίες από κοινού αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του Ομίλου.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη δυναμική και την έκταση του δικτύου καταστημάτων μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα, η Pepco δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με 52 καταστήματα, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ελληνικής αγοράς στο ευρύτερο αποτύπωμα του Ομίλου, καθώς και τον ρόλο της στη στήριξη της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής μας πορείας», επισημαίνει ο Raul Ciungu-Iordate, Country Manager της Pepco Ελλάδας.

Δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας μέσα από τους ανθρώπους και την υπευθυνότητα

Η στρατηγική της Pepco Group είναι σταθερά προσανατολισμένη στη δημιουργία αξίας μακροπρόθεσμα, με τη στήριξη επενδύσεων σε μια σύγχρονη, κλιμακούμενη λειτουργική πλατφόρμα. Κατά το οικονομικό έτος 2025 (FY25), ο Όμιλος επιτάχυνε τον ψηφιακό του μετασχηματισμό, θέτοντας τις βάσεις για νέες δυνατότητες προς τον καταναλωτή, όπως η νέα ιστοσελίδα, η mobile εφαρμογή και το πρόγραμμα πιστότητας, τα οποία αναμένεται να λανσαριστούν το πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο του 2026. Παράλληλα, οι επενδύσεις σε δεδομένα, πληροφοριακά συστήματα και δυνατότητες εφοδιαστικής αλυσίδας ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων, τη λειτουργική αποδοτικότητα και τη συνολική εμπειρία πελάτη.

Η δέσμευση της Pepco Group απέναντι στην κοινωνία ενισχύεται μέσω του προγράμματος Future at Heart, στο πλαίσιο του οποίου επενδύει περισσότερα από 3 εκατ. ευρώ ετησίως σε πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση παιδιών, υποστηρίζοντας περισσότερα από 90.000 παιδιά κάθε χρόνο, σε συνεργασία με πάνω από 50 μη κυβερνητικές οργανώσεις στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Εμπιστοσύνη στη στρατηγική και τις προοπτικές ανάπτυξης

Η Pepco Group διατηρεί ισχυρή εμπιστοσύνη στη στρατηγική της και στις αναπτυξιακές της προοπτικές τόσο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE) όσο και στη Δυτική Ευρώπη. Για το οικονομικό έτος 2026 (FY26), ο Όμιλος στοχεύει στο άνοιγμα περίπου 250 νέων καταστημάτων σε καθαρή βάση, με το μεγαλύτερο μέρος της επέκτασης να επικεντρώνεται στην περιοχή της CEE, ενώ παράλληλα επιταχύνει την ανάπτυξη σε επιλεγμένες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, όπως η Ιβηρική Χερσόνησος και η Ιταλία.

Με απλοποιημένο χαρτοφυλάκιο, ανανεωμένη διοικητική ομάδα και αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις προοπτικές της, η Pepco Group παραμένει προσηλωμένη στον στόχο να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιτυχημένους retailers προσιτών ειδών στην Ευρώπη. Αξιοποιώντας την κλίμακα, την ανταγωνιστική τιμολόγηση και την ισχυρή πρόταση αξίας προς τον καταναλωτή, ο Όμιλος εστιάζει στη βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.