profile:-Εξαγορά-του-100%-της-βρετανικής-contemi

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Profile»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι προέβη την 19.12.2025 στην υπογραφή Συμφωνίας Πώλησης κοινών ονομαστικών μη εισηγμένων μετοχών (εφεξής ως η «Συμφωνία») με τους μετόχους της CONTEMI SOLUTIONS PTE. LTD, για την αγορά του 100% της εταιρείας Indigo (London) Holdings Limited και της 100% θυγατρικής της Contemi Solutions (London) Ltd, που εδρεύουν στην Αγγλία (εφεξής καλουμένων ως η «Εταιρεία»).

Η υπογραφή της ως άνω Συμφωνίας αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό ορόσημο για την εξαγορά της Εταιρείας , η ολοκλήρωση της οποίας εξαγοράς τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των όρων, αιρέσεων και προϋποθέσεων που προβλέπονται αναλυτικά στην υπογραφείσα Συμφωνία.

To συνολικό ποσό στο οποίο θ’ ανέλθει η συγκεκριμένη επένδυση της Profile (συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος της εξαγοράς, το οποίο θα καταβληθεί τοις μετρητοίς) αναμένεται να ανέλθει στα 4 εκατ. ευρώ, καθώς το τελικό και ακριβές ποσό θα προκύψει αφενός μεν σε συνέχεια της πλήρωσης των αιρέσεων και προϋποθέσεων της Συμφωνίας, και αφετέρου σε συνέχεια του ελέγχου και οριστικοποίησης ορισμένων υποχρεώσεων της Εταιρείας. Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Profile εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα εντός του Ιανουαρίου 2026.

Η εν λόγω επένδυση της Profile εντάσσεται στο πλαίσιο του υφιστάμενου στρατηγικού σχεδιασμού της για την ενίσχυση των επενδύσεων στην Μεγάλη Βρετανία, και η Διοίκηση εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της ανωτέρω εξαγοράς και η συνένωση με τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Profile στην αγορά αυτή θα συμβάλει θετικά και ουσιαστικά στην εδραίωσή της σε τοπικό επίπεδο, στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας της, καθώς και στη δημιουργία πρόσθετων συνεργειών κόστους και πωλήσεων.

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης και άδειες χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού για τον επενδυτικό κλάδο, διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία, εμπειρία και πελατολόγιο κυρίως στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Ειδικότερα προσφέρει την πλατφόρμα Wealth Intelligence (WIN), μια αρθρωτή, ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών αναγκών οργανισμών διαχείρισης πλούτου. Η εν λόγω πλατφόρμα μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω επιμέρους ενοτήτων είτε ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα από το front έως το back office. Η σύγχρονη, cloud-based αρχιτεκτονική της εξασφαλίζει ευελιξία, διαλειτουργικότητα και οικονομικά αποδοτική υλοποίηση και αναβάθμιση.

Συνδυάζοντας την ένταξη πελατών (client onboarding), τη συμμόρφωση (regulatory compliance), την ανάλυση χαρτοφυλακίου και απόδοσης (portfolio & performance analytics), τη διαπραγμάτευση (trading), την εκκαθάριση (clearing & settlement), την αναφορά (reporting) και την ψηφιακή εμπειρία πελάτη (digital client experience) σε μία ενιαία αρχιτεκτονική, η εν λόγω πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες της να «κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους», μειώνοντας το κόστος, τον κίνδυνο (και τον χρόνο υλοποίησης), ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα υπηρεσιών και την παραγωγικότητα.

Η Profile θα προβεί με νεότερη ανακοίνωση στην έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με κάθε ουσιώδη εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.