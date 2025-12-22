revolut:-Αύξηση-29%-των-χρηστών-στην-Ελλάδα-το-2025

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, η Revolut υποδεχόταν χιλιάδες νέους χρήστες κάθε εβδομάδα, αυξάνοντας την πελατειακή της βάση στην Ελλάδα στους 1,8 εκατομμύρια χρήστες.

Δυναμικά αναμένεται να ολοκληρώσει το 2025 η Revolut, μια χρονιά-ορόσημο για την Ελλάδα που χαρακτηρίζεται όχι μόνο από την επιταχυνόμενη ανάπτυξή της, αλλά και από μια αποφασιστική αλλαγή στην οικονομική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Revolut αναδείχθηκε η πρώτη σε downloads χρηματοοικονομική εφαρμογή στη χώρα, επιβεβαιώνοντας την εξέλιξή της από μία πρακτική λύση για ταξίδια σε μια ψηφιακή πλατφόρμα τραπεζικής στην οποία οι χρήστες βασίζονται καθημερινά για το σύνολο των αναγκών τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, η Revolut υποδεχόταν χιλιάδες νέους χρήστες κάθε εβδομάδα, αυξάνοντας την πελατειακή της βάση στην Ελλάδα στους 1,8 εκατομμύρια χρήστες. Η άνοδος αυτή κατά 29% υπογραμμίζει την ισχυρή εξάπλωση του brand στην εγχώρια αγορά. Ακόμη πιο εντυπωσιακή, ωστόσο, ήταν η αύξηση της χρήσης: καθώς οι πελάτες εμπιστεύονταν τη Revolut για όλο και περισσότερες από τις οικονομικές ανάγκες τους, ο συνολικός αριθμός των συναλλαγών εκτοξεύθηκε από τα 176 εκατομμύρια στα 244 εκατομμύρια, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 40%.

Κίνητρα για αποταμίευση και επενδύσεις

Φέτος, οι Έλληνες επέλεξαν μαζικά τη Revolut για τη διαχείριση των χρημάτων τους, τις επενδύσεις και τον έλεγχο των κοινών τους οικονομικών. Η επενδυτική δραστηριότητα επιταχύνθηκε ραγδαία: ο αριθμός των επενδυτών στην πλατφόρμα της Revolut αυξήθηκε κατά σχεδόν 60%, ενώ ο συνολικός όγκος των επενδύσεων εκτοξεύθηκε κατά περισσότερο από 130%, γεγονός που αντανακλά την ισχυρή υιοθέτηση των επενδυτικών εργαλείων της Revolut. Παράλληλα, οι Κοινοί Λογαριασμοί, σχεδιασμένοι για ζευγάρια ή άτομα που διαχειρίζονται από κοινού τα έξοδά τους, διπλασιάστηκαν, αποδεικνύοντας ότι η Revolut ενσωματώνεται πλέον όλο και περισσότερο στον οικιακό οικονομικό προγραμματισμό των Ελλήνων.

Παράλληλα, τα Ευέλικτα Κεφάλαια συνέχισαν την εντυπωσιακή τους άνοδο στην Ελλάδα, με τις συνολικές επενδύσεις να ξεπερνούν τα 320 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την υπηρεσία της Revolut μέσω της οποίας οι χρήστες επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς. Η συγκεκριμένη υπηρεσία καθιερώθηκε γρήγορα ως μια έξυπνη επιλογή χαμηλού κινδύνου, προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να προσθέτουν ή να αποσύρουν κεφάλαια ανά πάσα στιγμή (σε ευρώ, λίρες ή δολάρια ΗΠΑ), χωρίς ελάχιστα ή μέγιστα όρια επένδυσης. Οι επενδυτές κερδίζουν καθημερινά κυμαινόμενες αποδόσεις, οι οποίες επανεπενδύονται μηνιαία αν δεν αποσυρθούν. Ο συνδυασμός ευελιξίας και απλότητας κατέστησε τα Ευέλικτα Κεφάλαια μια βασική λύση για τους Έλληνες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα χρήματά τους με τον πλέον αποδοτικό τρόπο το 2025.

Επιχειρηματική ανάπτυξη και στρατηγικές συνεργασίες

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-σταθμό και για τον B2B τομέα της εταιρείας, με τον αριθμό των πελατών του Revolut Business να σημειώνει αύξηση κατά 42%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η άνοδος των εταιρικών καταθέσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 60% σε ετήσια βάση. Αυτή η δυναμική ανάπτυξη επιβεβαιώνει τη θέση της Revolut ως έναν αξιόπιστο και σύγχρονο χρηματοοικονομικό συνεργάτη για επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντάς τους τα εργαλεία που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό των οικονομικών τους λειτουργιών.

Η ανάπτυξη της προσφοράς της Revolut για επιχειρήσεις πλαισιώθηκε από στρατηγικές συνεργασίες που ενίσχυσαν σημαντικά την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Η συνεργασία με τη Skroutz, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, ενσωμάτωσε το Revolut Pay στην εμπειρία ολοκλήρωσης αγοράς, προσφέροντας σε εκατομμύρια καταναλωτές μια πιο γρήγορη και ασφαλή επιλογή πληρωμής. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, προσφέρονται αποκλειστικά προνόμια, από μπόνους καλωσορίσματος έως επιπλέον RevPoints, επιταχύνοντας την υιοθέτηση του Revolut Pay τόσο από τους καταναλωτές, όσο και από περισσότερους από 8.000 εμπορικούς συνεργάτες. Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα στη φιλοδοξία της Revolut να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των Ελλήνων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και απρόσκοπτη εμπειρία online αγορών.

Ο Ignacio Zunzunegui, Επικεφαλής Ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη, δήλωσε:

«Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τη σχέση μας με την Ελλάδα. Πέρα από τη διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πελατών και αυτό αποτελεί το κλειδί για να μετατραπεί μια ψηφιακή τράπεζα σε καθημερινό σύμμαχο. Οι Έλληνες επιλέγουν τη Revolut όχι μόνο για τη διαφάνεια και την ευκολία χρήσης της, αλλά επειδή προσφέρει πραγματική αξία στην καθημερινότητά τους, είτε πρόκειται για τις δαπάνες τους είτε για την αποταμίευση και τις επενδύσεις τους. Στόχος μας πλέον είναι να ξεπεράσουμε τους 2 εκατομμύρια πελάτες το 2026 και να εγκαινιάσουμε το τοπικό μας υποκατάστημα. Με αυτό το βήμα, θα εμβαθύνουμε περαιτέρω την παρουσία μας στην Ελλάδα, προσφέροντας προϊόντα που έχουν σημασία σε τοπικό επίπεδο και χτίζοντας συνεργασίες που δημιουργούν ουσιαστικό αντίκτυπο στην αγορά.»

Τέλος, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι καθώς η Revolut ετοιμάζεται για το 2026, η παρουσία της στην Ελλάδα είναι ισχυρότερη από ποτέ, με περισσότερους χρήστες, αυξημένη καθημερινή δραστηριότητα και πρωτοφανή συμμετοχή στα επενδυτικά της προϊόντα. Η δυναμική του 2025 έχει καθιερώσει τη Revolut, όχι απλώς ως μια χρηματοοικονομική εφαρμογή, αλλά ως σημείο αναφοράς για την οικονομική ζωή των Ελλήνων σε καθημερινή βάση.