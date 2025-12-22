Theon: Πρόβλεψη για έσοδα 435 – 445 εκατ. ευρώ το 2025

Η THEON θα ανακοινώσει ιστορικά υψηλά έσοδα και κέρδη για το Οικονομικό Έτος 2025 και εισέρχεται στο 2026 με σημαντικά διευρυμένη και ενισχυμένη βάση.

Βέβαιη ότι θα πετύχει την πρόβλεψη για έσοδα 435-445 εκατ. ευρώ το 2025 δηλώνει η Theon, επιτυγχάνοντας την ισχυρότερη επίδοση εσόδων στην ιστορία της εταιρίας. Το περιθώριο κερδών προ φόρων προβλέπεται στο 24-26%. Η εταιρία Theon αναπτύσσει συστήματα νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης για εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η THEON θα ανακοινώσει ιστορικά υψηλά έσοδα και κέρδη για το οικονομικό έτος 2025 και εισέρχεται στο 2026 με σημαντικά διευρυμένη και ενισχυμένη βάση: διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που υποστηρίζει ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου 2,4 δισ. ευρώ, προσφέροντας υψηλή προβλεψιμότητα για το μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Ορόσημα για το 2025

– Νέες παραγγελίες κατά τη διάρκεια του έτους που ξεπέρασαν το τριπλάσιο των προβλεπόμενων εσόδων για το 2025 , έναντι αρχικής πρόβλεψης περίπου στο διπλάσιο.

– Συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης) περίπου €2,4 δισ., υπερδιπλάσιο σε σχέση με τη λήξη του 2024, παρά τη χρονιά-ρεκόρ στις παραδόσεις, προσφέροντας υψηλή προβλεψιμότητα για την πορεία των εσόδων στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

– Τροποποίηση σύμβασης μεταξύ του OCCAR και της κοινοπραξίας Theon/Hensoldt τον Δεκέμβριο του 2025, που αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ενιαία προμήθεια Συστημάτων Νυχτερινής Όρασης (NVGs) στην ιστορία ευρωπαϊκού κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ

– Διασφάλιση εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω επέκτασης της μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας με την Exosens και ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στη Harder Digital και την Exosens.

– Εξασφάλιση σημαντικής παραγγελίας €25 εκατ. για Λυχνίες Ενίσχυσης Φωτός (Image Intensifier Tubes – IIT) 3ης γενιάς από τη Harder Digital, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στην αυξημένη παραγωγική δυναμική της Harder και στην αναβαθμισμένη ποιότητα των προϊόντων της, ως αποτέλεσμα πρόσφατων στρατηγικών επενδύσεων

– Σειρά στρατηγικών επενδύσεων, εξαγορών και συνεργασιών, περιλαμβανομένης της απόκτησης ζωτικού μειοψηφικού πακέτου 9,8% στην Exosens, κίνηση που επιβεβαιώθηκε από ισχυρή εισροή παραγγελιών το δ’ τρίμηνο, προς δημιουργία μιας ισχυρής βάσης για την ανάπτυξη συστημάτων επόμενης γενιάς για στρατιώτες.

– Ανακοίνωση έναρξης κατασκευής νέας μονάδας παραγωγής οπτρονικών συγκροτημάτων εγκατεστημένων σε επιχειρησιακές πλατφόρμες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα μετά την πρώτη παραγγελία του πρόσφατα ανεπτυγμένου σταθεροποιημένου οπτρονικού συστήματος επί οχημάτων από κορυφαίο κατασκευαστή θωρακισμένων οχημάτων.

– Επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με Δικαιώματα Προτίμησης ύψους €150 εκατ., ενισχύοντας τον ισολογισμό και μειώνοντας τον δανεισμό σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τον στόχο για δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA <2,5x

– Επικύρωση προβλέψεων του Οικονομικού Έτους 2025 και του Οικονομικού Έτους 2026, με πρόβλεψη αύξησης εσόδων κατά 30% σε ετήσια βάση για το 2026, εκ των οποίων το 20% οργανική.

– Η συνεισφορά εσόδων από τα νέα ψηφιακά προϊόντα αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί σε ετήσια βάση στο Οικονομικό Έτος 2026 και να φτάσει περίπου στο 25% με την ενσωμάτωση της Kappa, ενώ τα νέα προϊόντα που έχουν παρουσιαστεί έως σήμερα αυξάνουν σημαντικά το συνολικό χαρτοφυλάκιο της Theon.

Η Theon εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή δυναμική. Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, οι συνθήκες της αγοράς υποστηρίζουν αυξημένα επίπεδα ζήτησης και τη μετάβαση σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες-πλαίσιο σημαντική συνεισφορά από το χαρτοφυλάκιο νέων προϊόντων και επιδίωξη οργανικής ανάπτυξης πάνω από τα προβλεπόμενα ποσοστά ανάπτυξης του κλάδου (15%), ενισχυόμενα περαιτέρω από εξαγορές και συγχωνεύσεις, όλα αυτά διαμορφώνουν θετικές προοπτικές για το μέλλον.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά σημαντικών εξελίξεων για τη Theon. Παρά το γεγονός ότι είμαστε εισηγμένοι στο χρηματιστήριο Euronext του Άμστερνταμ λιγότερο από δύο χρόνια, έχουμε οικοδομήσει φήμη για την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε και να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες, συνεχίζοντας τη φιλόδοξη αναπτυξιακή μας πορεία. Έχουμε εδραιώσει μια σταθερή και ισχυρή θέση για τα επόμενα χρόνια, ώστε να υλοποιήσουμε το Όραμα και τη Στρατηγική THEON NEXT, που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κεφαλαιαγορών. Επιδεικνύουμε αποφασιστικότητα και ανατρεπτική δυναμική, εστιάζοντας στη δημιουργία ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου που προσφέρει προηγμένα συστήματα για τον στρατιώτη της νέας γενιάς.

Σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά, η διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης , κάτι που έχουμε ήδη επιτύχει. Η ακολουθία επενδύσεων, εξαγορών και συνεργασιών μας, καθώς και η ιδιαίτερα στρατηγική συμμετοχή μας στην Exosens, θα μας ενισχύσουν ώστε να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις τάσεις της παγκόσμιας ζήτησης.

Με την εταιρία να βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης ιστορικών εσόδων και κερδών για το Οικονομικό Έτος 2025 και με ευνοϊκές συνθήκες δυναμικής στην αγορά, εισερχόμαστε στο 2026 με ισχυρή ώθηση και δεν αναμένουμε σημάδια επιβράδυνσης στο άμεσο μέλλον.

Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για το έργο που έχει επιτελέσει η ομάδα, όχι μόνο φέτος αλλά και κατά τη διάρκεια των τελευταίων 28 ετών της ιστορίας της THEON, τοποθετώντας την εταιρία στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Κανένα από τα επιτεύγματά μας δεν θα ήταν δυνατό χωρίς αυτούς και χωρίς όλους τους μετόχους μας, για αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τη συνεχή δέσμευση και υποστήριξη».

Στρατηγική Ανάπτυξη

Η Theon σημείωσε ισχυρή πρόοδο κατά τη διάρκεια του 2025, επιτυγχάνοντας τους στρατηγικούς της στόχους, ενώ συνέχισε να διευρύνει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, να ενισχύει την ασφάλεια της εφοδιαστικής της αλυσίδας και να επενδύει στο μέλλον, αντανακλώντας την προσήλωση του Ομίλου στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος εγκαινίασε την πρωτοβουλία Theon Next, μια πλατφόρμα με στόχο την προώθηση της εξέλιξης των συστημάτων του στρατιώτη της νέας γενιάς μέσω στοχευμένων επενδύσεων, συνεργασιών και έργων συν-ανάπτυξης. Αρκετές από αυτές τις επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη έχουν ήδη ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένων των Kopin, eMagin, Varjo και Alereon, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ψηφιακών και επαυξημένης πραγματικότητας δυνατοτήτων νέας γενιάς.

Η Theon προχώρησε σε συμφωνία απόκτησης του 100% της Kappa Optronics καθώς και μειοψηφικό ποσοστό 30% στην εταιρία ShockEOS (με δικαίωμα προαίρεσης για απόκτηση πλειοψηφικής θέσης), επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τις δυνατότητες μηχανολογικής και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα των ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων για επιχειρησιακές πλατφόρμες.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο Όμιλος ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 9,8% στην Exosens. Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στη μακροπρόθεσμη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας για Λυχνίες Ενίσχυσης Φωτός και στην περαιτέρω εδραίωση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιριών. Η αυξημένη αυτή συνεργασία μεταξύ Theon και Exosens επιβεβαιώθηκε περαιτέρω με την επέκταση, τον Δεκέμβριο του 2025, της μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας εφοδιασμού με Λυχνίες Ενίσχυσης Φωτός έως το 2030, με αυξημένες δεσμεύσεις παραγγελιών και μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις μελλοντικές παραγωγικές ανάγκες. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026.

Χρηματοδότηση και διάθεση κεφαλαίου

Τον Οκτώβριο 2025, η Theon υπέγραψε νέα σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης €300 εκατ. με κοινοπραξία 9 κορυφαίων διεθνών και ελληνικών τραπεζών, με σκοπό την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου χρέους και την υποστήριξη εξαγορών και γενικών εταιρικών σκοπών.

Πέραν της νέας χρηματοδότησης, η Theon άντλησε περίπου €150 εκατ. τον Δεκέμβριο 2025 μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με Δικαιώματα Προτίμησης. Η Αύξηση υποστηρίχθηκε σημαντικά από τους βασικούς μετόχους Venetus Limited και CHRE Investments Limited, οι οποίοι συμμετείχαν με περίπου €107 εκατ. Συνολικά εκδόθηκαν 8.624.645 νέες μετοχές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία σε περίπου 78,6 εκατ.

Ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στη διατήρηση των επιπέδων κερδοφορίας, στη διαχείριση της μόχλευσης και στην επιλεκτική κατανομή κεφαλαίου προς υποστήριξη των στρατηγικών του στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, η Theon προσαρμόζει την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος στο 20-30% των καθαρών κερδών για τη χρήση 2026 — μειώνοντας τον δείκτη διανομής, αλλά αναμένοντας αύξηση της συνολικής διανομής μερίσματος σε απόλυτους όρους.

Χρηματοοικονομική και εμπορική επίδοση & προοπτικές

Στην πιο πρόσφατη Ενημέρωση Συναλλαγών, η Theon αναβάθμισε την πρόβλεψη εσόδων για το 2025 σε €435-445 εκατ., οδηγώντας στην ισχυρότερη επίδοση εσόδων στην ιστορία της εταιρίας. Η Theon παραμένει βέβαιη ότι θα επιτύχει την εν λόγω πρόβλεψη.

Η Theon κατέγραψε σταθερή ροή παραγγελιών κατά το 2025. Κορυφαίο γεγονός αποτέλεσε η τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ OCCAR και της κοινοπραξίας THEON/HENSOLDT (Δεκέμβριος 2025) για την προμήθεια 100.000 συστημάτων νυχτερινής όρασης (NVGs), ανεβάζοντας το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης) σε περίπου €2,4 δισ., πάνω από το διπλάσιο του Δεκεμβρίου 2024. Η τροποποίηση αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ενιαία προμήθεια Συστημάτων Νυχτερινής Όρασης (NVGs) στην ιστορία ευρωπαϊκού κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνοντας ότι η Theon υλοποιεί τη στρατηγική της και αναγνωρίζεται από αξιόπιστους εταίρους.

Οι συμβάσεις στρέφονται από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες, όπως αποδεικνύεται από την πολυετή συμφωνία-πλαίσιο με κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη για την προμήθεια NVGs και θερμικών προσαρτημάτων IRIS C. Οι πρόσφατες επενδύσεις της Theon και οι μακροπρόθεσμες εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια Λυχνιών Ενίσχυσης Φωτός τοποθετούν την Εταιρία σε πλεονεκτική θέση στην αγορά, ώστε να εξυπηρετεί τους πελάτες της αδιάλειπτα μέσα σε συνθήκες σταθερά υψηλής ζήτησης.

Η ζήτηση για συστήματα νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης ενισχύεται από τις πρωτοβουλίες χωρών-μελών του ΝΑΤΟ και των συμμάχων τους για τον εκσυγχρονισμό των αμυντικών δυνατοτήτων. Οι περιορισμοί στην προσφορά παραμένουν δομικοί σε ορισμένα βασικά εξαρτήματα, ενισχύοντας τη σημασία των μακροπρόθεσμων συμφωνιών εφοδιασμού και των στρατηγικών συνεργασιών.

Προβλέψεις

Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με Δικαιώματα Προτίμησης, η Theon επαναφέρει και εισάγει πρόβλεψη για το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT για τα Οικονομικά Έτη 2025 και 2026, αντίστοιχα. Όλες οι λοιπές προβλέψεις παραμένουν αμετάβλητες.

Οικ. Έτος 2025 Οικ. Έτος 2026 Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι

Έσοδα: 435 – 445 εκατ. ευρώ 570-600 εκατ. ευρώ

Οργανική Ανάπτυξη >15%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBIT: 24-26%

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες: 20 εκατ. ευρώ 30 εκατ. ευρώ c. 4% των Εσόδων

Μέρισμα (% του καθαρού Εισοδήματος): Διανεμήθηκε το 35% 20-30%

Ημερολόγιο Οικονομικών Ανακοινώσεων για το Οικονομικό Έτος 2026

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Οικ. Έτους 2025 Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026

Δημοσίευση Ετήσιας Έκθεσης 2025 Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026

Ενημέρωση Συναλλαγών Α’ Τριμήνου 2026 Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026

Ενημέρωση Συναλλαγών Β’ Τριμήνου 2026 Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026

Δημοσίευση Έκθεσης Α’ Εξαμήνου 2026 Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026

Ενημέρωση Συναλλαγών Γ’ Τριμήνου 2026 Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026

Όλες οι ημερομηνίες αφορούν ανακοινώσεις μετά το κλείσιμο της αγοράς.