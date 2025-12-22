Trade Estates: Διανέμει 603.271 νέες μετοχές σε στελέχη και συνεργάτες – Στα €7,8 εκατ. το προμέρισμα

Η TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου 2025 και κατά ρητή εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Ιουνίου 2024, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (€965.233,60) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους διανεμητών αποθεματικών και έκδοση εξακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός (603.271) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (€1,60) της κάθε μετοχής.

Δυνάμει της εν λόγω απόφασης, εκδόθηκαν εξακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα μια (603.271) νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,60 Ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη που κατέχουν θέση ευθύνης και συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ενώ επιπλέον δεν απαιτείται μεταγενέστερη πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κατ’ άρθρο 20 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Για την έκδοση των ως άνω μετοχών δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου παρ. 4 περ. (θ) και του άρθρου 1 παρ. 5 περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Οι εξακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα μια (603.271) εκδοθείσες νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,50% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν ενενήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά και είκοσι λεπτών του ευρώ (€193.811.267,20) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι ένα εκατομμύρια εκατόν τριάντα δυο χιλιάδες σαράντα δυο (121.132.042) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 1,60) της κάθε μετοχής.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5770083, η με αρ. πρωτ. 3920382ΑΠ/18.12.2025 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε., της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 22 Δεκεμβρίου 2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

Οι νέες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 29 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η τιμή εκκίνησής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για το προμέρισμα

H TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (εφεξής η «Εταιρεία») σε συνέχεια α) της από 18 Νοεμβρίου 2025 ανακοίνωσης σχετικά με την καταβολή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 και β) της από 22 Δεκεμβρίου 2025 ανακοίνωσης σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με διανομή δωρεάν μετοχών.

Ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το καθαρό ποσό του προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025 παραμένει στα €0,065 ευρώ ανά μετοχή – ως αρχικά είχε ανακοινωθεί στις 18 Νοεμβρίου 2025 ενώ θα είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχονται κατά την ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date), ήτοι θα ανέρχεται σε €0,06509063. Τέλος, το συνολικό καθαρό ποσό του προσωρινού μερίσματος χρήσης θα ανέλθει στα €7.873.582,73.

Επί των ειδικότερων λοιπών θεμάτων σχετιζόμενων με τη διανομή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025, ισχύουν τα όσα είχαν ανακοινωθεί την 18η Νοεμβρίου 2025.